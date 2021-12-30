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Автор Любовь Степушова

В Чехии обеспокоились милитаристскими планами Польши

Силовые структуры » Министерство обороны

В Чехии заметили планы Польши по трёхкратному увеличению численности армии и решили, что они представляют угрозу.

В Чехии обеспокоились милитаристскими планами Польши

Варшава мечтает о 300-тысячной армии

Польша намерена увеличить численность своих вооруженные сил в три раза — до 300 тысяч военнослужащих, перевооружить её американским оружием и сделать привлекательной для молодых людей.

Об этом ещё в конце октября сообщил лидер правящей партии партии "Право и справедливость" (PiS) и заместитель премьер-министра по вопросам безопасности Ярослав Качиньский.

По его словам, "из-за ухудшения ситуации в регионе" состояние армии "не находится на необходимом уровне", а развертывание сил НАТО занимает много времени.

"Если мы хотим избежать худшего, то есть войны, мы должны действовать в соответствии со старым правилом — если вы хотите мира, готовьтесь к войне или, если вы хотите сохранить мир, создавайте сильные вооруженные силы", — сказал Качиньский.

"Великая армия" будет стоить Польше целое состояние

Воевать он намерен с Россией и Белоруссией и вместе с министром обороны Мариушем Блащаком внёс в парламент соответствующие поправки к закону "О защите Родины".

Они включают в себя, среди прочего, введение нового вида войск — защиты киберпространства. Также при банке Gospodarstwa Krajowego создается Фонд поддержки вооруженных сил.

Совершенствуется система поощрений по прохождению военной службы — вводится оплата студентам обучения в ВУЗе, если после его окончания они пойдут в армию. Обязательная воинская повинность не предусматривается, завлекать будут хорошей зарплатой.

Из бюджета  на такую армию нужно выделить 100–140 млрд злотых в год (30 млрд долларов, оборонный бюджет в 2021 году - $12 млрд), что потребует введения более высоких налогов или сокращения социальных расходов,  пишет Rzeczpospolita.

В Чехии спохватились- а как же Тешинская область?

В Чехии эти планы заметили спустя месяц. О них сообщила газета novinky.cz.

Газета подчёркивает, что "увеличение финансирования военных разработок в Польше будет значительным". Это уже будет не два процента ВВП, а "значительно больше".

"Милитаризация Польши создала бы серьезную угрозу безопасности Чехии. Тем более, что в новейшей истории мы уже стали жертвами экспансивности Великой Польши (например, попытки аннексировать Тешинский регион)", — пишет один из читателей газеты в комментариях.

Другой читатель обратил внимание на то, что Польша будет покупать 90% оружия из США, то есть спонсировать американский ВПК.

Тешинская область по секретному Пакту Пилсудского-Гитлера при разделе Чехословакии в 1938 году была отдана Польше, после войны вернулась в состав Чехословакии.

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Темы чехия мариуш блащак ярослав качиньский
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