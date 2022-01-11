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Автор Александр Шторм

ОДКБ стала боевой угрозой для всех Майданов в СНГ

Силовые структуры » Министерство обороны

Прошла внеочередная сессия Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По сути, весь мир наблюдал скоростной перезапуск этой организации в полевых и даже боевых условиях.

ОДКБ стала боевой угрозой для всех Майданов в СНГ

Кризис в Казахстане властям этой страны помогли преодолеть

  • Россия,
  • Белоруссия,
  • Армения,
  • Таджикистан
  • и Киргизия.

Рестарт оказался быстрым и внезапным, однако главы государств решили обсудить и перспективы ОДКБ, прямо сейчас превращающейся в реальный блок.

Как пояснил президент России Владимир Путин, ОДКБ создан для того, чтобы противостоять внешнему вмешательству, осуществляемому через соцсети, и не доводить внутренние протесты до цветных революций.

Руководители стран-участниц провели встречу по видеосвязи по просьбе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Стороны заслушали отчёт о ситуации, складывающейся в этой стране, но в целом ничего нового там не прозвучало.

Токаев пояснил, что внутренние протесты и недовольство жителей стали ширмой и поводом для активизации внешних сил, часть из которых — настоящие террористы.

Глава республики достаточно самокритично отозвался о низкой готовности казахстанских властей к такого рода событиям, но обозначил виновных. Упоминаний Нурсултана Назарбаева не было, что может являться косвенным указанием на долю его ответственности за происходящее.

Впрочем стороны пришли к общему выводу, что внутренние дела страна уладит сама. Путин озвучил Токаеву все решения о сроке пребывания миротворческих сил в Казахстане.

Лидеры стран-участниц поговорили о перспективах ОДКБ, к примеру, президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Узбекистану вернуться в статус участника договора и напомнил про его собственные проблемы, сравнив их с нынешней кризисной ситуацией в Казахстане.

Кстати, близкий к Минобороны РБ источник Pravda.Ru подтвердил: "Если будет нужно, если случится беда, как в Казахстане (восстание и террор), — войска Белоруссии придут на помощь и в Москву, если Кремль позовёт".

Путин же подчеркнул, что "события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств". Он предложил создать механизм ещё более быстрого реагирования на такие внешние вторжения через интернет во внутренние дела государств ОДКБ.

По мнению экспертов, самое главное — то, что происходящее в Казахстане, вслух называется терроризмом.

Этого многие ждали в Белоруссии, ибо всё было очевидно. По каким-то неведомым или ведомым причинам тогда свели всё к "протестам". Сейчас же всё назвали своими именами.

Иностранные наёмники, прошедшие подготовку за границей, имеющие опыт войны в горячих точках. Именно это и послужило причиной стремительного усиления ОДКБ в противовес НАТО, возвращения Узбекистана и присоединения ещё нескольких стран.

Россия с союзными странами прочертила красную линию.

Как войска ОДКБ смяли Майдан в Казахстане
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы протесты казахстан узбекистан белоруссия владимир путин касым-жомарт токаев нурсултан назарбаев александр лукашенко
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