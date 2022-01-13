Польский генерал: Россия рухнет через неделю после начала конфликта

Недостатка в экспертах, прогнозирующих дальнейшее развитие событий, сейчас недостатка нет. В некоторых случаях комментарии получаются, скажем так, весьма оригинальные.

Вот, в частности, своим мнением поделился с читателями издания Dziennik Gazeta Prawna бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак.

Пана атама… то есть генерала, попросили оценить российский военный потенциал. Оценил его Вальдемар Скшипчак скептически.

По его мнению, "на данный момент у русских нет потенциала для наступательной операции, так как у них нет оперативного преимущества".

"У русских нет потенциала вести войну от Балтики до Чёрного моря. У них не так много сил, и они не выдержат долгой войны, которая будет долгой. Они больше недели не смогут поддерживать экономически конфликт, и путинская империя рухнет!" — ободрил читателей польского издания генерал.

Издание EurAsia Daily отмечает, что Вальдемара Скшипчака в польской интернет-среде именуют "генералом диванных войск". Трудно сказать, насколько такая оценка справедлива в отношении человека, который командовал сухопутными войсками Польши. Но его комментарий действительно странный.

По его словам, Киев может поставить под ружьё 200 тысяч человек. И этого будет достаточно, чтобы успешно отразить "атаку России". При поддержке Запада, разумеется.

"В случае нападения на Украину России придётся учитывать санкции, которых она ещё не видела. Эмбарго на российские товары или исключение России из межбанковской системы SWIFT поместит Москву на глобальную периферию и присоединит к таким странам, как Северная Корея и Иран", — заявил также Вальдемар Скшипчак.

Стоит напомнить, накануне группа американских сенаторов внесла законопроект о санкциях в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Среди прочего, предлагается введение ограничений против

президента РФ Владимира Путина ,

, премьера Михаила Мишустина ,

, глав МИД Сергея Лаврова

и минобороны Сергея Шойгу

и других военных руководителей страны.

Также санкции могут коснуться крупнейших российских банков и газопровода "Северный поток — 2".

Комментируя эту инициативу, Сергей Лавров заметил, что считает новую инициативу о санкциях своего рода нервным срывом.

"Это в бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить", — сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде взрослые люди, серьёзные политики, не первый год в конгрессе. И такого рода шаги не делают чести", — подчеркнул Лавров.