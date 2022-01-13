EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Польский генерал: Россия рухнет через неделю после начала конфликта

Силовые структуры

Недостатка в экспертах, прогнозирующих дальнейшее развитие событий, сейчас недостатка нет. В некоторых случаях комментарии получаются, скажем так, весьма оригинальные.

Польский генерал: Россия рухнет через неделю после начала конфликта

Вот, в частности, своим мнением поделился с читателями издания Dziennik Gazeta Prawna бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак.

Пана атама… то есть генерала, попросили оценить российский военный потенциал. Оценил его Вальдемар Скшипчак скептически.

По его мнению, "на данный момент у русских нет потенциала для наступательной операции, так как у них нет оперативного преимущества".

"У русских нет потенциала вести войну от Балтики до Чёрного моря. У них не так много сил, и они не выдержат долгой войны, которая будет долгой. Они больше недели не смогут поддерживать экономически конфликт, и путинская империя рухнет!" — ободрил читателей польского издания генерал.

Издание EurAsia Daily отмечает, что Вальдемара Скшипчака в польской интернет-среде именуют "генералом диванных войск". Трудно сказать, насколько такая оценка справедлива в отношении человека, который командовал сухопутными войсками Польши. Но его комментарий действительно странный.

По его словам, Киев может поставить под ружьё 200 тысяч человек. И этого будет достаточно, чтобы успешно отразить "атаку России". При поддержке Запада, разумеется.

"В случае нападения на Украину России придётся учитывать санкции, которых она ещё не видела. Эмбарго на российские товары или исключение России из межбанковской системы SWIFT поместит Москву на глобальную периферию и присоединит к таким странам, как Северная Корея и Иран", — заявил также Вальдемар Скшипчак.

Стоит напомнить, накануне группа американских сенаторов внесла законопроект о санкциях в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Среди прочего, предлагается введение ограничений против

  • президента РФ Владимира Путина,
  • премьера Михаила Мишустина,
  • глав МИД Сергея Лаврова
  • и минобороны Сергея Шойгу

и других военных руководителей страны.

Также санкции могут коснуться крупнейших российских банков и газопровода "Северный поток — 2".

Комментируя эту инициативу, Сергей Лавров заметил, что считает новую инициативу о санкциях своего рода нервным срывом.

"Это в бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить", — сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде взрослые люди, серьёзные политики, не первый год в конгрессе. И такого рода шаги не делают чести", — подчеркнул Лавров.

"Армия России - лучшая в мире"
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша польша сергей шойгу сергей лавров владимир путин северный поток-2 михаил мишустин вальдемар скшипчак
Новости
"Таких не напугаешь": пользователи Reddit поняли "секрет" непобедимости русских
В МИД РФ сочли продолжением деструктивной линии США проект о новых санкциях
Рябков назвал провидческими книги Пелевина и фильм "Джокер"
Академик Колесников: Зеленскому стоило предпочесть Подмосковье Доминикане
Симоньян переводит своих сотрудников на удалёнку: "Уходим обратно"
Боррель: судьба "Северного потока-2" напрямую зависит от ситуации на Украине
Вид полуобнажённого Лепса напугал поклонников
Биолог Чумаков назвал сроки окончания новой омикрон-волны коронавируса
Празднование дня рождения Ренаты Литвиновой было прекращено полицией
Эксперт назвал вбросом заявление США о содействии РФ ракетной программе КНДР
Последние материалы
В МИД РФ сочли продолжением деструктивной линии США проект о новых санкциях
Рябков назвал провидческими книги Пелевина и фильм "Джокер"
Академик Колесников: Зеленскому стоило предпочесть Подмосковье Доминикане
Симоньян переводит своих сотрудников на удалёнку: "Уходим обратно"
Боррель: судьба "Северного потока-2" напрямую зависит от ситуации на Украине
Вид полуобнажённого Лепса напугал поклонников
Биолог Чумаков назвал сроки окончания новой омикрон-волны коронавируса
Польский генерал: Россия рухнет через неделю после начала конфликта
Празднование дня рождения Ренаты Литвиновой было прекращено полицией
Эксперт назвал вбросом заявление США о содействии РФ ракетной программе КНДР
Популярное
Происшествия
Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"

Михаил Зеленский, первое лицо программы "Прямой эфир" на ТК "Россия 1", скончался во время отдыха в Доминикане.

Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Мир. Новости мира
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Происшествия
Депутата убили в Нижегородской области: возбуждено уголовное дело
Мир. Новости мира
Аскар Умаров ответил на обвинения в русофобии: "Я за дружбу"
Ирина Гусакова "Это шутка?" Сильвио Берлускони претендует на главную должность в Италии Ирина Гусакова Ирина Шлионская Что делать, если ваш босс оказался абьюзером Ирина Шлионская Александр Артамонов "Борей-А" неприятно удивил Вашингтон Александр Артамонов
Бывший СССР
Сделает ли Кремль выводы из назначения русофоба главным идеологом Казахстана
Здоровье
Фармаколог Кондрахин назвал неожиданный "сюрприз", который готовит "омикрон"
Политолог Лепёхин: Казахстан поспешил с выводом миротворцев ОДКБ из страны
Мир. Новости мира
Политолог Лепёхин: Казахстан поспешил с выводом миротворцев ОДКБ из страны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников