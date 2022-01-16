Зачем в США два года лепили новое "дело врачей" для России

Двое американских граждан лепили новое "дело врачей" для России в течение двух лет. Зачем? Чтобы в очередной раз опорочить репутацию нашей страны? Чтобы разрушить нашу отечественную медицину? Чтобы дискредитировать Следственный комитет России и лично его председателя? Чтобы в России было ликвидировано подразделение по расследованию ятрогенных преступлений?

Эти вопросы только на первый взгляд выглядят абсурдными, но ответы на них создают логичную, лишённую противоречий картину.

Знакомьтесь — Анжела Хачатурьян, постоянно проживающая в США, трижды осуждённая там за воровство и ранее уехавшая из России, чтобы избежать уголовного преследования по ч. 4 ст. 159 за мошенничество в отношении Санкт-Петербургского Государственного театра "Мюзик-холл". Пытаясь обосновать свои притязания на наследство бывшего мужа, она в течение двух последних лет буквально завалила заявлениями и жалобами

Симоновский МРСО,

Следственное управление Южного административного округа,

Савёловский районный суд г. Москвы,

Симоновскую межрайонную прокуратуру.

Объект нападок заявительницы — клиника Медицина 24/7.

Даже несмотря на мощную медийную поддержку, которой воспользовалась Хачатурьян, как следственные органы, так и органы прокуратуры Южного округа и города Москвы поначалу не видели оснований для возбуждения дел по её обращениям ни по ст. 105, ни по ст. 109, ни по другим статьям (ст. 125, ст. 235, ст. 238) ввиду отсутствия состава преступления. Последнее отказное письмо, уже по ст. 105, Анжела Хачатурьян получила 21 января 2021 года. Всё это время согласие на рапорты руководителя Симоновского МРСО Юрпаловой В. А. и руководителя СУ по ЮАО ГСУ СК России по г. Москве Маркова М. А. давал бывший многолетний начальник СУ по ЮАО полковник Лавренев Б. А. В это же время телеканал "Рен-ТВ" готовил целую телепередачу о похождениях "мошенницы на доверии" Хачатурьян.

Но со 2 февраля 2021 года ситуация вдруг приобрела совершенно иной оборот. Началось с того, что председатель СКР Александр Бастрыкин назначил заместителем начальника Главного следственного управления СК по Москве полковника юстиции Бориса Лавренева, с подписанием контракта на один год. Сразу после этого начали происходить странные вещи.

"Рен-ТВ" прекратил проведение журналистского расследования в отношении Анжелы Хачатурьян. А адвокат бюро "Человек и Закон" Максимович Р. В., ранее уволенный из правоохранительных органов по компрометирующим основаниям, начал активно размещать рекламные материалы в интернете, собирая контакты всех недовольных клиникой Медицина 24/7 для подачи исков и возбуждения дел. Кроме того, адвокат лично ездил в Центр паллиативной медицины ДЗМ, видимо, для того, чтобы расширить список жалобщиков.

Дальше — больше… В марте, апреле, мае на Серебряный переулок, где находится одно из зданий ГСУ СК, зачастил автомобиль руководителя Росздравнадзора по Москве Курынина Романа Викторовича. Вряд ли Курынин и сопровождавший его Артем Куранов, представлявшийся сотрудником ФСБ, приезжали туда, чтобы поведать об успехах отечественной медицины. Видимо, именно на таких встречах в здании ГСУ составлялся и редактировался заинтересованными лицами план действий, направленных против клиники Медицина 24/7. По итогу таких многократных визитов в апреле Симоновский МРСО начинает пересматривать свои же отказные решения по клинике, невзирая на результаты четырёх судебно-медицинских экспертиз (одна была проведена по указанию следователя Осыченко Н. В. и три — по решению Савёловского суда).

26 апреля 2021 года, непосредственно в день издания приказа Территориального органа Росздравнадзора по Москве о контрольной закупке в Медицине 24/7, дочери Анжелы Хачатурьян типично по-американски регистрируют в Facebook страницу под названием "Клиника 666". Интересно также, что основанием для проверки клиники Росздравнадзором стало фальсифицированное заключение полуторагодичной давности эксперта Карабанова, имевшего личную неприязнь к одному из врачей Медицины 24/7.

По классической американской технологии инициаторы атаки на клинику собрали коалицию: всех недовольных должников Медицины 24/7 адвокат Максимович Р. В. уговорил написать новые заявления на имя руководителя Симоновского МРСО, обещая им золотые горы и миллионные компенсации. В тех случаях, когда родственники писать заявления отказывались, следователь Осыченко Н. В. просто писал рапорт на имя руководителя Симоновского МРСО Юрпаловой В. А. об обнаружении сведений о преступлении в открытых источниках.

Ни для кого не секрет, как возбуждаются "ятрогенные дела" — по более тяжкой квалификации, чтобы удовлетворить запрос председателя СК РФ. Потом уже следователь пытается всеми правдами и неправдами через "ручных" или "прикормленных" экспертов запихать дело в суд, до которого доходят только 10% всех подобных дел.

В общем, нашим героям пришлось потрудиться. В течение всего мая 2021 года предпринимались попытки возбудить уголовные дела на Медицину 24/7 "на земле", которые пресекались окружной прокуратурой и прокуратурой Москвы. Когда прокурор Москвы твёрдо отказал в "бесперспективняке", накал психоза в СМИ превысил все мыслимые пределы. Шоу Малахова, 30 вбросов на Telegram-каналах — ведь заказчики требуют. Даже пришлось за деньги организовывать виртуальный приём условных потерпевших у председателя СКР с последующей передачей дел и материалов в Центральный аппарат СК России.

При этом вменяемо объяснить, чего хотят от ЦА СКР, не мог никто, кроме Анжелы Хачатурьян, требующей "всех казнить, всех расстрелять". ЦА СКР, по сути, заставили искать тёмную кошку в тёмной комнате, собирать составы на 238-ю, 159-ю статьи УК РФ и другие. Вопрос — кто персонально обеспечил зелёный свет на приёме у председателя СКР? Наверное, в этом ещё предстоит разобраться тем, кому положено.

Сразу после анонсирования 9 июня встречи у Бастрыкина травля в СМИ, как по мановению волшебной палочки, прекратилась, что лишний раз подтверждает её искусственный, заказной характер.

Но кто же заказал весь процесс? Почему раскрутку "Дела врачей 2.0" запустили именно 30 апреля?

Если смотреть на логику последующих событий, то финал драмы планировался заказчиками между 1 сентября и 21 декабря 2021 года. Осмелимся предположить, что новое "дело врачей" могло послужить основанием для смещения Александра Бастрыкина и смены состава всего СКР, может быть, даже объединения ГП и СКР.

Давайте вспомним, что на период сентября-ноября произошёл ряд скандалов, в которых либеральные и не очень СМИ попытались обвинить председателя СКР и поставили под удар его репутацию.

Это и скандал со следователем Мегреловым — откровенный слив служебной информации с внутреннего совещания в Ленинградской области.

Поднятый хайп по поводу комментариев Бастрыкина о качестве советского образования и призыв отменить ЕГЭ — первичная публикация прошла на сайте британской BBC и затем разнеслась сотней СМИ.

Откровенную провокацию с проверкой по заявлению "группы патриотов" песен реперов Oxxxymiron и Noize MC почему-то первой анонсировала тоже русская служба BBC.

К середине декабря критика председателя СКР достигает пика — его начинают "валить" СМИ- и журналисты-иноагенты. Они делают акценты на его прошлые конфликты с Администрацией Президента РФ и указывают на его связи с криминалом.

Не стеснялись медиатеррористы и телекиллеры и приплетать бывшую супругу председателя СКР адвоката Наталью Бастрыкину как потенциальный коррупционный канал влияния на "решение" уголовных дел, в том числе с Ольгой Миримской.

Всего за три месяца прошло около 10 тысяч (!) первичных размещений, репостов и блогов. И каким-то "чудесным" способом на первые страницы поисковиков, особенно американского Google, всплыл весь негатив о председателе СКР, накопленный за последние 10 лет.

И в эту мешанину лжи и домыслов было добавлено современное "Дело врачей 2.0" — дело против клиники Медицина 24/7.

Как её только ни называли в прессе, особенно в иноСМИ и сотрудничающих с ними российских изданиях, — "фабрика смерти", "многолетний конвейер смерти". Как ни стеснялись в выражениях — "вымогательства и смерть 24/7" и "куда смотрит глава СКР". Всё это вписывается в один и тот же ряд публикаций, призванных опорочить один из силовых блоков нашей страны.

Очевидно, что задумка переформатирования и/или ослабления СК РФ может лежать за пределами страны. Западные спецслужбы, кто-то из бывших олигархов, кто-то из бывших высокопоставленных силовиков? Но у них, по всей вероятности, должны быть сторонники и внутри системы, в том числе и в СКР, и довольно высокопоставленные.

Травля клиники Медицина 24/7 закончилась сразу после анонсирования 30 декабря подачи исков на один миллиард рублей ко всем клеветникам.

За новогодние праздники 2022 года свыше 3000 негативных упоминаний о клинике Медицина 24/7 было самостоятельно удалено размещавшими их сайтами и СМИ. Похоже, новое "дело врачей" сдувается. Но сколько таких провокаций против СКР нам предстоит увидеть? Видимо, настало время серьёзных разбирательств с такими ситуациями и извлечения уроков из них.