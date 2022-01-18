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Автор Любовь Степушова

В Лондоне решили, что с Шойгу можно договориться. О чём?

Силовые структуры » Министерство обороны

Зачем министр обороны РФ Сергей Шойгу получил приглашение посетить Лондон, рассказывают "путиновед" Марк Галеотти и военный политолог Виктор Литовкин.

В Лондоне решили, что с Шойгу можно договориться. О чём?

Британия намерена строить отношения с Шойгу

Автор книг "Нам нужно поговорить о Путине" и "Краткой истории России" Марк Галеотти назвал "поводом для апоплексии" приглашение, направленное Сергею Шойгу от его коллеги — министра обороны Бена Уоллеса, посетить Великобританию.

Однако, по мнению политолога, который опубликовал статью в The Spectator, это не означает благоволения Уоллеса к России, а вызвано тем, что "в напряженные, трудные времена важно поговорить с теми, с кем мы не согласны".

По мнению "знатока России", Шойгу нужен Уоллесу для того, чтобы понять: "Так чем же действительно готов рискнуть Путин и на что, возможно, он готов пойти?" Ведь Шойгу лично знаком с российским лидером — играет "в его личной" хоккейной "Ночной лиге" и ездит с ним в отпуск, поэтому "он мог бы помочь нам лучше понять, что к чему", уверен автор.

"Он (Шойгу), несомненно, патриот, даже националист, но, похоже, ему не хватает внутренней антизападной страсти многих других в ближайшем окружении президента", — сообщил Марк Галеотти.

"Он именно тот человек, с которым нам следует строить какие-то отношения", — добавил он.

Лондон хочет перещеголять Вашингтон

Во-вторых, считает политолог, для Лондона было бы очень кстати занять место Вашингтона в попытке договориться с Путиным.

"Существует предположение, возможно, не слишком ошибочное, что туда, куда идут американцы, должен следовать остальной Запад. Но если им не удалось задействовать русских, то это открывает возможности для Великобритании", — считает Марк Галеотти.

А примет ли приглашение Шойгу?

В комментарии для Pravda. Ru военный обозреватель Виктор Литовкин отметил, что на Шойгу, если визит состоится, вероятно, будет оказано давление — ему дадут понять, что Россия неправильно себя ведет по отношению к НАТО.

С другой стороны, отметил политолог, "Великобритания очень сильно опасается наших подводных лодок и наших ракет".

"Видимо, будет предпринята попытка договориться о правилах поведения в Атлантике, потому что наши военные корабли идут вокруг Великобритании, огибая ее с севера. И в Лондоне это вызывает очень большое напряжение", — сказал эксперт.

Так же, по словам эксперта, у стран есть проблемы взаимодействия в Арктике и, возможно, Великобритания хотела бы это обсудить.

Виктор Литовкин не уверен, что Шойгу примет приглашение Уоллеса, но также как и Галеотти уверен, что "говорить лучше, чем воевать".

"Это всегда так. Если наши дипломаты будут уверены, что этот разговор будет на равных, а не учителя и ученика, то, безусловно, Шойгу поедет. А если это будет так — министр обороны Великобритании встанет в позу и начнет нас поучать, как нам жить на этом свете, то зачем нам это нужно", — сказал Виктор Литовкин.

Шойгу предупредит Уоллеса о невмешательстве в украинский вопрос

Заметим, что на Западе размышляют над "военно-техническим" ответом РФ, как это назвал российский президент,  так как Москва получила "нет" по вопросу гарантий своей безопасности. В России называют подводный флот  в качестве возможного носителя этого ответа.

Глава штаба обороны Великобритании Николас Картер, выступая в Центре за новую безопасность Америки (CNAS), отметил, что Лондон должен "проводить курс на сдерживание", учитывая разработки России в области подводных аппаратов.

"Северная Атлантика — это регион, которым нам необходимо очень внимательно заниматься", — констатировал он в этой связи.

Британия пообещала укреплять связи с Украиной и Турцией для присутствия в Чёрном море.

"Россия может представлять значительную угрозу способности Великобритании защищать интересы в Европе, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке", — отмечается в стратегии модернизации Вооруженных сил страны.

Лондон ведёт свою партию на Украине, продавая Киеву оружие (катера, противотанковое оружие), обучая военнослужащих Украины и намереваясь строить военные базы на Азовском и Чёрном морях — вблизи Очакова и в Бердянске. Не гнушается Британия и участием в провокациях у берегов Крыма.

Это делает переговоры Шойгу с Уоллесом полезными с той точки зрения, что Лондон необходимо предупредить, что занимаясь Украиной, он может столкнуться с увеличением активности ВМФ РФ у своих границ. 

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