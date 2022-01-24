США проиграют войну: они забыли, как воевать "до конца"

Америка может проиграть войну с Россией просто из-за собственной неготовности воевать по-настоящему. США не понимают сути проблемы, поэтому не должны вступать в войну из-за Украины.

Как пишет Род Дреер в своём материале для The American Conservative, двусмысленным в этом конфликте является практически всё. По сути, все сложности можно свести к трём утверждениям, чтобы понимать вопрос более-менее нормально.

Требование России убрать НАТО от границ разумно

Россия не должна начинать войну против Украины, но её требования убрать НАТО от границ является разумным. А американцам совершенно незачем лезть в дела, которые их абсолютно не касаются.

Дреер привёл в пример материал, обнародованный в информационном бюллетене на онлайн-платформе "Сабстэк" (Substack) за авторством Джона Шиндлера. Нужно отметить, что Шиндлер — бывший аналитик Агентства национальной безопасности и бывший профессор Военно-морского колледжа.

Последний отметил, что Путин никогда и не скрывал, что относится к Украине не как к самостоятельному государству. Он также припомнил российскому президенту негодование в связи с расширением альянса на постсоветском пространстве.

Помнит Запад и тот факт, что в сентябре 2013 года Путин открыто выразил своё мнение на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай″.

В частности, он напомнил: "Суверенитет, самостоятельность, целостность России безусловны, это те красные линии, за которые нельзя никому заходить”. Тогда же Путин заявил о духовной деградации Запада и крахе евроатлантических ценностей из-за отказа от христианства.

Шиндлер отметил, что совершенно напрасно этому не придали нужного значения — было бы проще понимать происходящее.

Понятно, что западные элиты в высшей степени нерелигиозны и бездуховны и, обсуждая всякого рода религиозные вопросы, чувствуют себя неловко. Но тогда и не нужно делать вид, как все шокированы действиями Путина, риторика которого не меняется уже 20 лет, отмечает автор материала.

Именно этого и не могут понять американские "эксперты". Путин кажется им пережитком прошлого со своими взглядами на национализм. А ведь он является предметом гордости в России и имеет многовековую историю. Но Запад никогда особо не понимал русского православия.

Поэтому, делает вывод Дреер, не стоит вставать между действительно братскими народами.

Для США полное безумие влезать в войну с Россией ради того, чтобы защитить страну, которая граничит с ней и независимым государством является только со времени распада СССР.

США не готовы к войне

Вторая проблема — неготовность самих США к войне такого масштаба. Военные истощили себя безрассудными войнами в Ираке и Афганистане, и теперь им предлагается идти "жечь и убивать" аж в саму колыбель русского православия.

А ведь США не могут оценить роль религии — особенно в её коллективном аспекте — в вопросах войны и мира.

Дреер добавил, что именно этот взгляд и является причиной того, что Западу вообще отказывает фантазия в том, что другие народы мотивирует то, что не действует на них.

Армия США подорвана гендерной идентичностью

Отдельный вопрос касается гендерной идентичности военных. Пентагон обратился в Институт военных исследований (IDA), который управляет исследовательскими центрами, финансируемыми из федерального бюджета, с просьбой изучить этот вопрос.

Результаты оказались настолько обескураживающими, что посылать их освобождать Киев от российских войск — просто маразм.

Женщины попросту физически не в состоянии участвовать в специальных операциях ВВС, но новая этика предписывает иметь определённое количество дам даже в элитных подразделениях. Это дивное решение — проект, навязанный в командно-приказном порядке и осуществляемый по инициативе сверху.

А теперь представьте, что командир физически не в состоянии вести за собой и к тому же в лучших традициях современности готов обвинить своих инструкторов в дискриминации. И с таким багажом американцы собрались воевать с Россией?

Вывод: выступлениям за войну нет оправдания

"На самом деле, очень сложно понять, почему такое большое количество либералов и консерваторов жаждут воевать из-за Украины с Россией, обладающей ядерным оружием", — пишет автор.

"У США нет никакого внятного интереса для войны на другом континенте ради Украины. Уж 20 лет в Ираке и Афганистане должны были чему-то научить даже американцев. Не нужно быть пророком, чтобы понять, что никакого оправдания выступлениям за войну нет", — подытожил Дреер.