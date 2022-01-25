Если завтра война: все варианты и последствия битвы в Донбассе

Ситуация вокруг Украины приобретает в последнее время какой-то откровенно нездоровый характер.

Мало того, что западная пресса и политики считают "вторжение России" практически уже состоявшимся и заявляют об этом каждый день с конца прошлого года, так теперь последовали и очень странные действия по дипломатической линии.

Западные дипломаты бегут из Киева

В частности, стало известно, что госдепартамент США сегодня дал распоряжение об "эвакуации" ряда дипломатических сотрудников и членов их семей из посольства в Киеве.

В частности, The Washington Post, со ссылкой на официальное письмо внешнеполитического ведомства США, сообщает:

"Госдепартамент разрешил добровольный отъезд госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным. В то же время госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве".

Аналогичное заявление было сделано и британским Форин-офисом, через Twitter-аккаунт. Британский МИД "эвакуирует" своих сотрудников со следующей формулировкой:

"Некоторых сотрудников посольства и членов их семей отзывают из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Посольство Великобритании остаётся открытым и будет продолжать выполнять важную работу".

Интересно, кстати, и то, что несколькими днями ранее The New York Times в подобном демарше обвинило Россию.

Правда, как оказалось, российские дипломаты и члены их семей временно покинули Киев в конце декабря и начале января. Однако не убегая — они просто хотели отметить Новый год и Рождество в адекватной и спокойной обстановке, а не в том, что происходит в Незалежной с 2014 года.

На границе России и Украины возможны провокации

Тем не менее такие "телодвижения" американских дипломатов, естественно, вызвали закономерные вопросы. Только не о том, когда "нападёт Россия", а о том, что планируют делать США и другие "западные партнёры" в смысле военных провокаций.

Тем более, что сведения о них в непосредственной близости от Донбасса у российской стороны есть.

Выступая на заседании коллегии Минобороны РФ 21 декабря 2021 года, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о наличии в районах, прилегающих к границам "народных республик", около 120 "военных инструкторов" из американских ЧВК. По словам главы российского оборонного ведомства, "для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".

И в этом контексте стоит вспомнить о выступлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который уже в январе этого года заявил:

"Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину. Речь идёт о группе (российских) оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом".

А вот командующий операцией объединенных сил Украины Александр Павлюк был ещё более категоричен, когда в интервью The Times подчеркнул: "Украинцы будут "рвать русских голыми руками в Донбассе".

Но в данном контексте и учитывая информацию российской военной разведки, озвученную министром обороны РФ, кажется, всё идёт к британской или американской провокации в районе ЛНР и ДНР. При этом провокации настолько серьёзной, что американские дипломаты озаботились эвакуацией своего персонала из Киева.

Намекает на возможные крупномасштабные военные действия и передислокация войск НАТО на восточные границы альянса, то есть примерно к российским и украинским границам.

Увы, несмотря на "мирные" заявления СНБО в целом, всё "дышит предчувствием войны", которой бы очень не хотелось. Особенно после заявлений Владимира Зеленского украинской СВР о "необходимости наступательных операций для возврата территорий".

Что может предпринять Россия

В этой ситуации многие аналитики задаются вопросом, что может предпринять Россия, чтобы "зачистки Донбасса" со стороны Киева и "западных партнёров" всё же не случилось. В частности, это обсуждают эксперты "Царьграда", экс-офицеры, военные аналитики.

Вариантов, кстати, немало, и далеко не все из них носят военный характер.

Например, признать ЛДНР суверенными, независимыми государствами и стимулировать их экстренное принятие в ОДКБ. Эта организация, к слову, продемонстрировала прекрасную эффективность в начале января в деле усмирения восстания в Казахстане.

Второй, более радикальный метод — это вообще, включить "народные республики" в состав РФ. И первый, и второй политические шаги, конечно, "похоронят" процесс переговоров по минскому формату, но он и так фактически остановился, а положения Минских соглашений принципиально не соблюдаются нынешним официальным Киевом.

Об этом, к слову, отказываясь в прошлом году от очередной встречи нормандской четвёрки (которая и должна курировать вопрос выполнения соглашений) официально заявила Россия.

Стоит подчеркнуть, что такое включение ЛДНР в состав России остудит военный пыл НАТО и США, поскольку в этом случае противостояние запросто может перерасти в ядерное, а в ядерной войне победителей нет.

Есть, конечно, и промежуточные пути: например, временно включить "народные республики" в состав России, в силу чрезвычайной ситуации. Причём не просто так, а признавая за Украиной эти области, но только после того, как тот же Киев в полном объёме примет Минские соглашения.

Соглашения, кстати, включают в себя пункты о конституционной реформе Украины с целью федерализации этого государства и предоставлении Луганской и Донецкой областям прав широкой автономии.

Что касается военных сценариев, то многие аналитики задались уже и вопросами российской тактики и стратегии в случае конфликта. Военные эксперты рассуждают следующим образом.

"Кто сказал, что Россия (если начнётся атака на Донбасс или Крым) будет отправлять на Украину мобилизованных или призывников, (мото)пехоту или армады танков? Это не требуется при наличии действующей авиации, в том числе дальней, РСЗО, артиллерии, "Буратин" с "Солнцепёками" и, главное, ракетных комплексов — от "Калибров" до "Искандеров". Также не забываем про ПВО от батальонного уровня до "Буков", "Торов", С-300/400, которые ссаживают авиацию, не говоря про Каспийский и Черноморский флоты, которые "закрывают" порты".

При этом вариант полноценного военного вмешательства также предполагает различные сценарии.

Российская армия ограничится только территорией Луганской и Донецкой областей, ну и прилегающей к ней Харьковской области , где пророссийские настроения также крайне сильны.

, где пророссийские настроения также крайне сильны. Второй сценарий допускает присоединение к России всей Левобережной Украины по Днепру , поскольку это отличная естественная водная преграда для контратак ВСУ. Да и блокада Крыма, которой полуостров подвергается с западных границ, также будет окончательно снята.

, поскольку это отличная естественная водная преграда для контратак ВСУ. Да и блокада Крыма, которой полуостров подвергается с западных границ, также будет окончательно снята. Самый смелый вариант — это остановиться на границах 1938 года. То есть оставить Украине только западные регионы.

Почему? Так уж исторически сложилось, что там отношение к русским в массе максимально негативное. И вот там уже пускай "западные партнёры" разбираются как с местным населением и их национальными традициями, так и с политическими элитами, чьи традиции не менее специфичны.

Понятно, что всё это породит волну санкций, гневных заявлений со стороны Запада, масштабного бряцания оружием и прочих глобальных процессов.

Но в случае, если сейчас осуществится вторжение украинской армии при поддержке контингента НАТО в ЛНР и ДНР, России уже практически нечего будет терять. И санкции будут наименьшей из проблем, которые встанут перед нашей страной.