Военный эксперт о турецкой ПРО: у нас подрастает зубастый конкурент

Какие интересные разработки появились в военной промышленности Турции, зачем на самом деле Анкара закупила наши С-400, какие перспективы развития есть у турецких ЗРК Hisar и что может Россия противопоставить новоявленным конкурентам, рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

Семейство ЗРК

— Турция не так давно захотела наши С-400. Замечательно! Но зачем? Если турки реально решили пользоваться ЗРК С-400, тогда почему взяли только два экземпляра? Не могут ли они поступить, как китайцы? То есть снять новейшие разработки с нашего комплекса и использовать самим. Поэтому наши самолётостроители боятся что-то поставлять в Китай с точки зрения РКД (полного набора документации). А тут вроде бы не Китай, да и приятно утереть нос НАТО и поставить ЗРК в страну альянса. Так вот, выяснилось, что зенитно-ракетные комплексы, то есть система ПРО Турции действительно быстро развивается.

Ещё в начале нулевых у турок ничего не было. В 1997 году впервые было заявлено, что не хочет зависеть страна от иностранных поставок. Технологически турки себя ставят высоко: напомню про беспилотники Bayraktar и Kargu-М. Турецкая Daily Sabah в январе этого года написала, что турки скоро переплюнут наш С-400 в области ПВО.

С 2008 года пошли первые тестовые испытания семейства ЗРК Hisar:

Hisar-А,

Hisar-О,

Hisar-U (скоро появится).

Hisar в переводе с турецкого — "крепость". Развивает это компания Aselsan (Hisar-А и Hisar-О). По поводу Hisar-U (он же Siper) скажу отдельно.

Hisar-А стреляет до 5 километров. Hisar-О+ работает на высоте 10 километров по 9 целям при помощи двухступенчатых твердотопливных ракет, но с вертикальным механизмом запуска. Вертикальный механизм важен, потому что это означает, что у них 360 градусов. Например, Patriot (США) не вертикально стоит, в отличие от наших. Значит, он ограничен по горизонту, не запускает на 360. Турецкая машина работает по всем целям: самолёты всех типов, включая истребители; ракеты "воздух-земля"; беспилотники-тихоходы; вертолёты. Боевой радиус Hisar-О+ составляет от 25 до 100 километров. 25 — это то, что сейчас. А 100 — это то, что они хотят иметь, но ещё не имеют. Hisar О+ может стрелять на 100 километров при помощи ракет для комплекса Siper, то есть Hisar-U, который только ещё испытывается.

Но до С-400 тут, как велосипедом до Марса. Смотрите, обнаружение истребителей на 40-60 километров. Но у истребителей скорость такая, что за одну секунду будет покрыто расстояние. Насколько они сумеют отреагировать? Ракета всё-таки должна запустить двигатель, выйти из шахты и отправиться по назначению. Дальше, одновременный захват у них на 60 целей. Но это похоже на ранние версии "Бука", самое большее. В частности, инфракрасная система самонаведения на последнем участке полёта.

Естественно, межконтинентальные баллистические ракеты они не в состоянии сбить, хотя изначально это было заявлено главой военной промышленности Турции Исмаилом Демиром. Но не вышел с первого раза (или со второго) "каменный цветок".

Есть потенциал

— Что у них пока ещё недоработано? Сейчас Hisar должны бить на 15 километров и выше. И дальность должна быть доведена до 100. Отсюда необходимо сделать Siper — заявлено, что он будет введён в эксплуатацию в 2023 году.

А далее можно продать "страшную военную тайну": чтобы понять, чего у них нет, надо смотреть, что они хотят поставить на аппарат, который ещё не произвели. Потому что если они это развивают, значит, у них пока этого нет.

Они хотят, чтобы на Hisar-U стояла радиочастотная головка самонаведения в К-диапазоне. Ещё они хотят высоту более 30 километров и дальность обнаружения и боевой работы 120 километров. Не получится, будет 90.

Ещё могут оснастить многоцелевым радаром с фазированной антенной решёткой. Сегодня у них этого нет. Радар у них свой собственный. Это Safrat, разрабатывался он для фрегата турецкого производства. Кстати, турки произвели хороший вертолётоносец Anadolu. То есть страна с военной точки зрения развивается быстро. Плюс ЗРК следующего поколения будет обладать интегрированной системой связи. То есть сегодня сетецентричности и возможности взаимодействия самолётов ЗРК с батареями Hisar не существует. Поэтому разносить их далеко невозможно. Как-то они связываются, конечно, но интегрированной системы связи по защищённому каналу у них нет.

Турецкая армия развивается быстро и уже учит других.

Например, турецкий спецназ хорошо выучил азербайджанский спецназ. В Ходжавендском районе Карабаха (на территории Азербайджана), в Гадруте открыта новая база для азербайджанских коммандосов, выученных в Турции. То есть Турция и спецназ имеет боевой, и минёров-сапёров, которые сейчас разминируют Карабах, и свои вертолётоносцы строит Anadolu, и хочет иметь свой истребитель. Теперь выяснилось, что они и системы ПВО создают, точнее ПРО.

У нас подрастает конкурент, зубастенький такой. Он, как китайцы в своё время, пользуется любыми разработками, до которых может дотянуться из-за рубежа. Например, МиГ содрали у нас:

китайцы,

пакистанцы.

Теперь его в доработанном виде (естественно, называется уже не МиГ, а "пакистанский истребитель") продают Азербайджану. Вот так круг замкнулся и вернулся в бывший Советский Союз. Так что я вполне допускаю, что системы ПРО в своей ЗРК турки будут продавать другим странам.

Надо, чтобы в этот момент у нас уже были С-500 и не только. Потому что Путин сказал: "Когда все другие разовьют свой гиперзвук, у нас уже будет система противоракетной обороны от гиперзвука".

То есть мы думаем о следующем поколении ЗРК. И это прекрасно.