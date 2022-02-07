Эксперт: при столкновении флотов РФ и Испании погибнет весь российский флот

Зачем Запад провоцирует вооружённый конфликт между Россией и Украиной, переоценивает ли Владимир Путин боеспособность Вооружённых сил РФ и как оценивать международные рейтинги, которые подтверждают мощь российской армии, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой бизнес-консультант по организационному развитию корпораций Евгений Гильбо.

Ну очень слабая армия

— Евгений Витальевич, весь мир кричит, что Россия сейчас нападёт на Украину. Уже идёт переброска оружия в Киев из других стран. Но при этом мы понимаем, что на самом деле в России всё спокойно, мы не планируем нападать на Украину. Как вы видите из Европы эту ситуацию?

— В Москве считают, что весь мир должен позиционировать все свои действия относительно Москвы.

Но, например, для США основной конкурент — это Европа и её прокси — Китай. У Европы есть "хвостик" вокруг трубы, по которой в неё заходит некоторое количество углеводородов. Вот этот "хвостик", сырьевой придаток, называется "Российская Федерация". У основания "хвостика" есть сильное воспаление под названием "Украина". И если по "воспалению" щёлкнуть, то "хвостик" начинает дёргаться и бить Европу. Создание проблем для Европы, чтобы снижать её конкурентоспособность, и является целью всей украинской политики США. В результате всех этих действий сырьё из России становится несколько дороже, и это снижает конкурентоспособность европейской индустрии.

Есть ещё одна проблема. Это проблема неадекватности российской власти. Она создала некоторые мифы и, что гораздо хуже, в них уверовала. Например, миф о боеспособности российских Вооружённых сил. За последние 10-15 лет в армии были:

вложены огромные средства,

проведены реформы.

Но вложенные средства не привели к повышению боеспособности российской армии.

У Российской Федерации не так много дееспособных вооружённых сил, которые можно хотя бы двигать, я уже не говорю, что они могут воевать. Чтобы провести серьёзную операцию, таких войск недостаточно.

Верховный главнокомандующий и его окружение несколько преувеличивают свои возможности. В силу этого их начали провоцировать на более серьёзные столкновения с этой самой Украиной. Потому что на Украине тоже армии особой нет. Поэтому здесь возможен только кувейтский вариант: Байден провоцирует Россию на вторжение. Он заявил, что НАТО не будет защищать Украину силой оружия. И он ожидает, что верховное главнокомандование в России поступит, как Саддам Хусейн 30 лет назад: попытается туда сунуться и там завязнет. Это достаточно серьёзная ситуация, потому что у Российской Федерации не так много дееспособных вооружённых сил. Хотя есть спецназ, но для решения локальных задач. Для решения глобальной задачи нужны другого типа войска: очень многочисленные, которые могут осуществлять полицейскую оккупационную функцию. Их нет. Всё, что могло шевелиться, мы увидели в Казахстане.

Рейтинги не указ

— Издание Global Firepower составило рейтинг сильнейших армий мира. Первое место — США, второе место — Россия, третье — Китай, четвёртое — Индия, пятое — Япония. Это рейтинг американский. Если бы Россия была так слаба, как вы говорите, то я подозреваю, что наши западные партнёры были бы гораздо более агрессивны в отношении Москвы.

— На сегодняшний день бронетехника вообще не может считаться оружием. Просто потому, что легко уничтожается с воздуха. А господство в воздухе обеспечивается не пилотируемой авиацией, а беспилотниками. Десять лет назад вышла моя книжка "Постиндустриальный переход и мировая война", где я объяснял, что на сегодня является оружием, а что является его имитацией.

К сожалению, в российской армии очень много устаревшего оружия. Оно уже не котируется.

Посмотрим последний армяно-азербайджанский конфликт: армянская армия построена на концепциях конца прошлого века, но с появлением беспилотников она потерпела сокрушительное поражение.

У российской армии отсутствуют беспилотники современного типа — то есть автоматические ударные беспилотники, система "киберцентров", тактического управления беспилотниками. И тот, кто это имеет, может малыми силами оказывать определяющее воздействие на ход столкновений. То есть если две армии уровня прошлого века — российская и украинская — сталкиваются, то появление очень небольшого соединения беспилотников оказывает определяющее воздействие. И они могут вмешаться под флагом любой державы — Турции, США, Барбадоса. Рано или поздно такое столкновение возникнет, и мы это увидим.

— У Business Insider есть рейтинг 10 сильнейших армий. Они считают единицы авиации, танков, кораблей, военный бюджет. Первое место — США, второе место — Россия, далее Китай, Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция, Германия. Если бы беспилотники действительно оказывали решающее значение, то они были бы тут указаны. Но их здесь нет.

— Да, но нынешний флот Российской Федерации годится только для одного — затопить его при входе в какую-то бухту, потому что нет никакого сравнения с океанскими флотами:

Испании,

Франции,

Англии,

США.

Попытка столкновения флота российского с флотом испанским быстро закончится гибелью всего российского флота, даже если не вмешается никто другой.

В результате без флота нет трансляции силы за пределы своего побережья. То есть Россия не является глобальной державой в этом случае.

— Я вас слушаю в великом изумлении. У вас своё видение истории и событий. Цифры, видимо, для вас не играют роли. Вообще-то у России несколько флотов на разных морях и океанах. Да, вы находитесь в Испании, но говорите о силе испанского флота, конечно же, не поэтому. Однако ваша точка зрения довольно эмоциональна.