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Автор Александр Шторм

Военные предложили список контрмер против НАТО

Силовые структуры » Министерство обороны

Россия получила от США и НАТО отказ в выполнении главных требований по обеспечению безопасности нашей страны. Ответ альянса и США был опубликован (слит) изданием El Pais и "утёк", как считают эксперты, из Киева.

Военные предложили список контрмер против НАТО

Ответ США и НАТО

В своём ответе США и НАТО сообщают, что не готовы:

  1. отказаться от принятия в альянс новых членов, в том числе Украины и Грузии;
  2. вывести войска и вооружения из стран ЕС и вернуться к состоянию "на 1997 год",
  3. отказаться от развёртывания ударных систем у границ РФ.

При этом США якобы

  • "готовы начать диалог с РФ по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности",
  • готовы "на взаимные обязательства по ограничению развёртывания наступательных ракетных систем и сил на Украине",
  • не станут размещать ядерное оружие в Восточной Европе
  • и предлагают "обсудить с РФ механизм для подтверждения неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше".

Эксперты считают это отказом от подписания полноценных гарантий безопасности для РФ — после чего должна начаться "русская ответка".

Какой будет "русская ответка"

"После получения фактического отказа США и НАТО по гарантиям безопасности России начинается разговор "на стратегическом языке противодействия военным угрозами". Проще говоря, наша страна перейдёт к военно-техническому ответу — созданию контругроз, которые вынудят "партнёров" отказаться от планов и действий, создающих угрозы национальной безопасности РФ", — заявил высокопоставленный источник, близкий к МИД РФ, процитированный проектом "Мэйдэй. Хроника пикирования".

"Насколько мне известно, руководство ВС РФ уже представило верховному главнокомандующему варианты военно-политического ответа, равно как дипломаты доложили президенту свои предложения. Решение за главой государства", — рассказал он.

Ранее эксперты сообщили, что вариантами создания контругроз для блока НАТО и США могут стать:

  1. смена нынешнего так называемого "нулевого полётного задания" в ядерных ракетах на цели — центры принятия решений альянса и США;
  2. создание военно-политического союза России и Китая;
  3. признание независимости ДНР и ЛНР;
  4. развёртывание военных (ракетных) баз в странах Латинской Америки — в "подбрюшье" США;
  5. выход РФ из международных договоров — например, из договора о запрещении ядерных испытаний и т. д.;
  6. переброска ядерного оружия в Калининград, Крым, на Кубу и в Минск для взятия на прицел центров принятия решений альянса;
  7. учения и манёвры "ядерной триады", включая стратегическую авиацию и флоты РФ в нейтральных водах на возможном европейском и западном театрах военных действий;
  8. бесполётная зона над Донбассом и огневое/ РЭБ поражение объектов, нарушающих её;
  9. переброска дополнительных армейских подразделений и боевых систем на территорию Белоруссии;
  10. заявление о создании и развёртывании перспективных вооружений (или даже нового вида глобального оружия) "в чувствительных для США регионах и акваториях" — вплоть до "Посейдонов" у берегов США и Британии;
  11. иные варианты.

По словам замглавы МИД РФ, "Россия на переговорах с НАТО уже обозначила набор военно-технических контрмер, которые она готова применить в случае провала дипломатического трека". В рамках переговоров по просьбе Запада они были засекречены.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы куба украина ядерное оружие
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