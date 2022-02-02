Россия получила от США и НАТО отказ в выполнении главных требований по обеспечению безопасности нашей страны. Ответ альянса и США был опубликован (слит) изданием El Pais и "утёк", как считают эксперты, из Киева.
Ответ США и НАТО
В своём ответе США и НАТО сообщают, что не готовы:
отказаться от принятия в альянс новых членов, в том числе Украины и Грузии;
вывести войска и вооружения из стран ЕС и вернуться к состоянию "на 1997 год",
отказаться от развёртывания ударных систем у границ РФ.
При этом США якобы
"готовы начать диалог с РФ по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности",
готовы "на взаимные обязательства по ограничению развёртывания наступательных ракетных систем и сил на Украине",
не станут размещать ядерное оружие в Восточной Европе
и предлагают "обсудить с РФ механизм для подтверждения неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше".
Эксперты считают это отказом от подписания полноценных гарантий безопасности для РФ — после чего должна начаться "русская ответка".
Какой будет "русская ответка"
"После получения фактического отказа США и НАТО по гарантиям безопасности России начинается разговор "на стратегическом языке противодействия военным угрозами". Проще говоря, наша страна перейдёт к военно-техническому ответу — созданию контругроз, которые вынудят "партнёров" отказаться от планов и действий, создающих угрозы национальной безопасности РФ", — заявил высокопоставленный источник, близкий к МИД РФ, процитированный проектом "Мэйдэй. Хроника пикирования".
"Насколько мне известно, руководство ВС РФ уже представило верховному главнокомандующему варианты военно-политического ответа, равно как дипломаты доложили президенту свои предложения. Решение за главой государства", — рассказал он.
Ранее эксперты сообщили, что вариантами создания контругроз для блока НАТО и США могут стать:
смена нынешнего так называемого "нулевого полётного задания" в ядерных ракетах на цели — центры принятия решений альянса и США;
создание военно-политического союза России и Китая;
признание независимости ДНР и ЛНР;
развёртывание военных (ракетных) баз в странах Латинской Америки — в "подбрюшье" США;
выход РФ из международных договоров — например, из договора о запрещении ядерных испытаний и т. д.;
переброска ядерного оружия в Калининград, Крым, на Кубу и в Минск для взятия на прицел центров принятия решений альянса;
учения и манёвры "ядерной триады", включая стратегическую авиацию и флоты РФ в нейтральных водах на возможном европейском и западном театрах военных действий;
бесполётная зона над Донбассом и огневое/ РЭБ поражение объектов, нарушающих её;
переброска дополнительных армейских подразделений и боевых систем на территорию Белоруссии;
заявление о создании и развёртывании перспективных вооружений (или даже нового вида глобального оружия) "в чувствительных для США регионах и акваториях" — вплоть до "Посейдонов" у берегов США и Британии;
иные варианты.
По словам замглавы МИД РФ, "Россия на переговорах с НАТО уже обозначила набор военно-технических контрмер, которые она готова применить в случае провала дипломатического трека". В рамках переговоров по просьбе Запада они были засекречены.
"Пусть Иваны горят!": американцы за ядерный удар по России
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа». Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Электронный адрес: [email protected] Телефон: +7 (499) 641-41-69 ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3
Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ