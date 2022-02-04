Информационное пространство подготовлено, до войны в Донбассе один шаг

СМИ Запада продолжают вещать про "российскую агрессию", чтобы отвлечь внимание от действий Украины, накачанной под завязку западным оружием.

При этом США и ЕС уже заявили...

США готовы ввести санкции против России вне зависимости от ситуации с Украиной, заявил Белый дом. ЕС собирается запретить продажу любой электроники в РФ, чтобы "утопить РФ в Средневековье".

Госдеп предостерёг Китай от попыток смягчить последствия надвигающихся антироссийских санкций.

Китай уже выступил против дальнейшего расширения НАТО и в поддержку суверенитета и безопасности РФ.

Обстрелянная недавно подстанция в Донбассе — типичный пример двойных стандартов в подходах к проблеме.

Как сообщает "Царьград", украинские военнослужащие активно принялись использовать поставленное им Западом оружие при обстреле территорий ДНР и ЛНР.

Факты недавнего обстрела в Еленовке подтвердила глава МИД ДНР, полпред в контактной группе по урегулированию конфликта Наталья Никонорова.

При этом Запад продолжает стенать о том, что Россия неподалёку от украинской границы (заметим, на своей территории) привела в готовность 100-тысячную группировку. И это с учётом того, что ВСУ перебросили к границе с ДНР и ЛНР практически все свои боеспособные части.

Никанорова отметила, что Украина держит на границе примерно 120 тысяч единиц личного состава. Цифра неоднократно подтверждалась другими источниками, равно как и рост поставок вооружений киевскому режиму. Поставки оружия Украине сейчас идут не только из США, но также из:

Великобритании,

Канады,

Франции,

Польши,

Турции,

Литвы,

Чехии,

Болгарии,

Румынии,

Эстонии.

По данным украинского министра обороны Алексея Резникова, на Украину уже прибыла шестая партия вооружений, а всего американцы поставили уже более 500 тонн военных грузов. К тому же в Киев едут те, кто станет инструктировать бандеровских вояк. США вообще отправили 2000 американских солдат, но пока только в Польшу и Румынию.

Бывший первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук считает, что для Запада главное — дотолкать Украину до настоящего вооружённого конфликта.

При этом даже президент Украины Владимир Зеленский упирается как может под предлогами "того у нас нет и этого нет". Вот для того, чтобы заставить его воевать, США и их союзники всячески накачивают оружием Украину.

Остальное суть информационно-пропагандистская истерия, которую не постеснялась озвучить представительница тех же США на недавнем Совбезе ООН.

В своё время Гитлер после нападения на СССР тоже заявлял, что "это был лишь превентивный удар в целях самообороны". Подобные методы для Запада нормальны.

Если вспомнить, как разрывали Югославию — исключительно "по причине агрессивности Милошевича", — многое становится понятным.

Недавний разгром Ливии, её превращение во второй Афганистан под предлогом "агрессии Каддафи в отношении своей оппозиции" — прекрасный тому пример.

Про Ирак, который США оккупировали, перебив миллион мирных жителей, и вспоминать стыдно, как и повод для вторжения — химическое оружие, которое ("хайли-лайкли") никто в глаза так и не увидел.

На Украине применяется всё тот же обкатанный метод. Вооружать туземцев, натравливая племя на племя, — любимая тактика англосаксов ещё со времён покорения Америки.

При этом любое видео с нападением ВСУ на территории ЛДНР будут заведомо названо вбросом российских спецслужб.

Практически полностью подготовлено информационное пространство для оправдания военной кампании ВСУ и последующих американских санкций против России, пишут эксперты.

Так что любое доказательство, которое бы запечатлело последствия нападения украинских военных на Донбасс, будет сразу ошельмовано. Издание New York Times при этом признаёт, что "никаких прямых доказательств российского плана" нет.

А гипотетическое видео, по их словам, должно было начать атаку России. И это видео должно "запечатлеть сцену якобы произошедшего взрыва

с телами,

уничтоженными постройками,

"фейковым" украинским вооружением,

беспилотными летательными аппаратами турецкого производства

и актёрами, которые бы играли скорбящих русскоязычных жителей".

То есть Запад и Украина заранее знают, что и когда произойдёт?