Американцы пытаются найти работающую стратегию взаимодействий с Россией. Но все предложения, как обычно, сводятся к ультиматуму — либо выполнение Россией всех условий США, либо смертельные санкции или даже "удар по Москве".
По данным The National Interest, Россия станет "мирной и процветающей" и перестанет быть "агрессивной" — вот только произойдёт это "лишь после Путина".
Правда, похоже на мечты "западного мальчика" Гайдара, который видел в СССР нечто вроде "Верхней Вольты с ракетами"? Он считал, что Россия должна стать страной "Тишландией", если использовать термин Александра Бека из знаменитого романа "Новое назначение".
При этом автор западного материала ссылается на открытое письмо генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова, в котором последний призывал президента России Владимира Путина не вторгаться на Украину.
Тот факт, что Ивашов и его Общероссийское офицерское собрание — сборище весьма одиозных лиц, в частности даже националистов, ничуть американских экспертов не смущает.
Кто такой генерал Ивашов, напомнили в проекте "Главмедиа".
Впрочем именно с позиций силы американцы рассматривают сотрудничество с РФ в новом стратегическом документе Атлантического совета, где рассматривается долгосрочная перспектива отношений Запада с Россией на фоне обострения напряжённости вокруг Украины.
Они считают, что "необходимо любыми (!!!) силами и средствами работать на долгосрочную перспективу на основании соблюдения международного права и уважения к международному порядку, сложившемуся после Второй мировой и холодной войны".
Проще говоря, речь про установленную ими гегемонию и мировой порядок. Так американцы видят "сотрудничество".
В документе прописаны:
США должны быть едины во мнениях с Европой — по сути, это необходимая основа всякой успешной политики против Москвы.
О чём ещё мечтают в США?
"Москву во всех вопросах нужно ставить на место, а Украине нужно более современное оружие. США должны отправить ей ракеты "Стингер", иначе будет слишком поздно. Также американцы должны рассекретить сведения о якобы личном богатстве Путина (которое никто не нашёл за десятилетия) или существенно увеличить финансирование "Голоса Америки"* и радио "Свобода"*, чтобы донести информацию до российского народа.
При этом предлагается сотрудничать там, где это возможно. К примеру, в рамках борьбы с исламским терроризмом в Средней Азии и сдерживанием СOVID-19. Так США якобы убедят россиян в том, что не настроены враждебно. Хотя заявление о необходимости привода к власти "несистемной" оппозиции сводит на нет всю эту "милую" конструкцию.
На этом фоне экс-президент Польши Лех Валенса совершенно внезапно заявил, что уважал Владимира Путина, но сейчас Западу следует проявить жёсткость. В издании Do Rzeczy Валенса высказал мнение, что весь мир должен сплотиться и не позволить России "напасть" на Украину, а в случае "агрессии" нужно ударить по Москве.
Рассуждая в контексте украинского кризиса, он констатировал: "Если мы сейчас дадим Путину напасть на Украину, от этого бизнеса в конечном счёте ничего не останется". То, что Польша и НАТО после этого сгорят в ядерном огне, Валенса, судя по всему, забыл…
* СМИ, признанные в РФ иноагентами.
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