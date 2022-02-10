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Автор Александр Шторм

Запад решил объявить РФ последний ультиматум. Чем ответим?

Силовые структуры » Министерство обороны

Американцы пытаются найти работающую стратегию взаимодействий с Россией. Но все предложения, как обычно, сводятся к ультиматуму — либо выполнение Россией всех условий США, либо смертельные санкции или даже "удар по Москве".

Запад решил объявить РФ последний ультиматум. Чем ответим?

По данным The National Interest, Россия станет "мирной и процветающей" и перестанет быть "агрессивной" — вот только произойдёт это "лишь после Путина".

Правда, похоже на мечты "западного мальчика" Гайдара, который видел в СССР нечто вроде "Верхней Вольты с ракетами"? Он считал, что Россия должна стать страной "Тишландией", если использовать термин Александра Бека из знаменитого романа "Новое назначение".

При этом автор западного материала ссылается на открытое письмо генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова, в котором последний призывал президента России Владимира Путина не вторгаться на Украину.

Тот факт, что Ивашов и его Общероссийское офицерское собрание — сборище весьма одиозных лиц, в частности даже националистов, ничуть американских экспертов не смущает.

Кто такой генерал Ивашов, напомнили в проекте "Главмедиа".

  1. Именно генерал заявлял, что Гитлер якобы был прав в своих теориях (во времена конференций партии "Родина"), что фюрера "направили на СССР" и что Гитлер не погиб, а спрятался подо льдами Антарктиды.
  2. Он также рассказывал про инопланетные НЛО во времена СССР и делился, что фашисты спрятали свой четвёртый рейх в полой земле (опять же под Антарктидой) и там до сих пор есть (остатки?) военных баз.

Впрочем именно с позиций силы американцы рассматривают сотрудничество с РФ в новом стратегическом документе Атлантического совета, где рассматривается долгосрочная перспектива отношений Запада с Россией на фоне обострения напряжённости вокруг Украины.

Они считают, что "необходимо любыми (!!!) силами и средствами работать на долгосрочную перспективу на основании соблюдения международного права и уважения к международному порядку, сложившемуся после Второй мировой и холодной войны".

Проще говоря, речь про установленную ими гегемонию и мировой порядок. Так американцы видят "сотрудничество".

В документе прописаны:

  • укрепление северо-восточного фланга НАТО,
  • усиление военного присутствия в Чёрном море,
  • поддержка демократических движений от Белоруссии до Венесуэлы.

США должны быть едины во мнениях с Европой — по сути, это необходимая основа всякой успешной политики против Москвы.

О чём ещё мечтают в США?

"Москву во всех вопросах нужно ставить на место, а Украине нужно более современное оружие. США должны отправить ей ракеты "Стингер", иначе будет слишком поздно. Также американцы должны рассекретить сведения о якобы личном богатстве Путина (которое никто не нашёл за десятилетия) или существенно увеличить финансирование "Голоса Америки"* и радио "Свобода"*, чтобы донести информацию до российского народа.

При этом предлагается сотрудничать там, где это возможно. К примеру, в рамках борьбы с исламским терроризмом в Средней Азии и сдерживанием СOVID-19. Так США якобы убедят россиян в том, что не настроены враждебно. Хотя заявление о необходимости привода к власти "несистемной" оппозиции сводит на нет всю эту "милую" конструкцию.

На этом фоне экс-президент Польши Лех Валенса совершенно внезапно заявил, что уважал Владимира Путина, но сейчас Западу следует проявить жёсткость. В издании Do Rzeczy Валенса высказал мнение, что весь мир должен сплотиться и не позволить России "напасть" на Украину, а в случае "агрессии" нужно ударить по Москве.

Рассуждая в контексте украинского кризиса, он констатировал: "Если мы сейчас дадим Путину напасть на Украину, от этого бизнеса в конечном счёте ничего не останется". То, что Польша и НАТО после этого сгорят в ядерном огне, Валенса, судя по всему, забыл…

* СМИ, признанные в РФ иноагентами.

Запад забыл, кто спас мир во Второй мировой
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша нато украина лех валенса леонид ивашов владимир путин
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