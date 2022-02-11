РФ заблокировала Чёрное море для "секретной миссии"

Россия готовит масштабные учения и в Чёрном, и в Средиземном морях, для чего перекрывает "воду и небо" у Крыма и даже Украины.

Данные решения приняты в том числе и для того, чтобы перекрыть вход в Дарданеллы и не дать НАТО перебросить свои корабли ближе к нашим границам. Также в зонах ракетных стрельб не смогут летать вечно "крутящиеся" там разведчики США — точнее, смогут, но "на свой страх и риск".

Москва и Минск уже начали в Белоруссии совместные оперативные маневры "Союзная решимость — 2022". А в ближайшее время начнутся не менее масштабные недельные учения Военно-морского флота. Согласно графика, активные учебно-боевые действия с ракетными стрельбами в Азово-Черноморском регионе.

Как пишут военные эксперты, "миссия учений секретна, но направлена на обеспечение безопасности нашей страны".

В Средиземное море выйдет ударная группировка из российских субмарин и крейсеров проекта 1164 "Маршал Устинов", "Варяг" и "Москва". Они, "если что, смогут быстро пройти в Чёрное море к Крыму — а это ни много ни мало три "главных вымпела" российских флотов.

Напомним, что после уведомления ВМФ РФ часть акватории будет закрыта на время проведения манёвров. К примеру, в Керченском проливе ограничения будут действовать с вечера 12 февраля и до вечера 19 февраля.

С учётом того, что пресса Запада третий месяц предсказывает скорое вторжение войск РФ на Украину, в ответ на активности России корабли шестого флота США и военно-морские силы стран НАТО также будут отправлены в черноморские воды. Хотя представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов недавно заявил, что "у России нет и не было планов вторгаться на Украину".

Киев, конечно, крайне отрицательно относился к возможности закрытия выхода из Азовского моря практически на неделю. Впрочем чуть позже минобороны России "открыло" Азовское море.

Закрытыми для судоходства и коммерческих самолётов остаются большая часть акватории Чёрного моря и воздушного пространства над регионом. Российскими военными будет задействован и Керченский пролив, а также северо-запад Чёрного моря.

Кстати, Россия и ранее уже закрывала крупные участки Чёрного и Азовского морей для проведения учений.

Также в Чёрное море придут корабли Северного и Балтийского флотов.

Из Средиземного моря в район учений прибудут фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Касатонов" с "Цирконами", которые однозначно будут испытывать. Эксперты отмечают высокую концентрацию в Черноморском регионе кораблей с ударным оружием.

Как пояснил капитан 1 ранга в отставке Олег Шведков, такие суда придают учениям статус демонстрации силы. По сути, в море ведётся война нервов.

"В Чёрном море сейчас сосредоточена значительная группировка российских десантно-высадочных средств (13 кораблей, которые могут нести около 4,3 тысячи морпехов, 170 танков либо 260 БТР или БМП)", — пишут эксперты.

Со своей стороны, США, Великобритания и некоторые другие страны альянса накачивают Украину оружием. По словам генсека НАТО, 1000 американских солдат перемещены в Румынию, 2000 — в Польшу, а США "готовы перебросить ещё больше техники и войск", но не готовы вводить армию на Украину даже в случае конфликта.

Как правильно отметил президент Джозеф Байден, это означало бы сумасшествие и повод для начала ядерной войны.