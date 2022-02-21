План "Барбаросса-2": американская ядерная боеголовка может быть уже под Харьковом

Может ли Запад устроить широкомасштабную военную провокацию против России, воспользовавшись как Троянским конём Украиной? По некоторым данным из конфиденциальных источников, Генштаб НАТО рассматривает любые сценарии для обрушения России в войну, даже включая возможную провокацию с использованием ядерного оружия. Похоже, мы действительно присутствуем при реализации плана "Барбаросса-2", о котором я писал ещё три года назад на страницах еженедельника "Звезда", используя собственные каналы информации в среде правых французских политиков.

План "Барбаросса-2"

В 2018-м году бывший глава Службы собственной безопасности МВД Франции префект (то есть генерал) Иван Бло, бывший член Национального антитеррористического комитета Франции, переслал автору документ, который должен был быть предан огласке после кончины отправителя. Французский высокопоставленный чиновник и политик скончался в 2018-м. В начале года я рассказал о содержимом в эфире телеканала "Звезда". Текст документа — краткое изложение на немецком языке протоколов заседания Альянса по отработке плана "Барбаросса-2". Речь идёт о создании постоянных очагов напряжённости на границах с Россией, организации провокаций против местного русскоязычного населения, открытой подготовке к войне с Россией.

Тогда же, из бесед с несколькими представителями французского генералитета, автору стало известно, что основным направлением удара для войск НАТО должна предположительно стать не непосредственно Россия, а… Украина. Эта опасность недооценена не только российскими политиками, но даже приверженцами Запада в Киеве.

Ядерное оружие под Харьковом

Ядерная боеголовка

Как видим, сценарий подтверждается. Но, к сожалению, есть и ещё более страшная информация. Она касается возможности ядерной провокации на границе с Россией в целях развёртывания крупномасштабного конфликта на Европейском континенте.

В субботу, 19 февраля, после начала широкомасштабной украинской агрессии на Донбассе, со мной связался один из моих источников информации при комиссии по обороне и безопасности Евросоюза и сообщил, что в целях реализации "Барбароссы-2" сейчас, возможно, организуется поставка американской ядерной боеголовки из Германии на Украину.

Справка:

Американское ядерное оружие дислоцировано в Германии на базе Бюхель, где может храниться до 20 водородных бомб типа В61. Против ядерного арсенала США выступили фактически все партии Германии — от "Союза-90/Зелёных" и Левой партии до Свободной демократической партии этой страны. Тем не менее нынешний министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр приветствовала модернизацию этого оружия и возможность приобретения новых носителей для его доставки до цели — самолётов F/A-18 Super Hornet.

Согласно имеющейся информации, боеголовка могла быть отправлена на базу НАТО в Эстонию. Там уже почти 6 лет находятся многонациональные батальоны Североатлантического альянса, причём эстонская база Тапа постоянно принимает всё новые виды вооружения, поступающие морем из Западной Европы.

Источник предполагает, что боеголовка могла далее оказаться в… Харькове, где, по истерическому требованию правительства Украины, США должны разместить "батареи противоракетной обороны THAAD".

По этому поводу стоит отметить, что эти американские противоракеты не обладают боевой частью вообще, а призваны сбивать цель при помощи кинетической энергии. Оружие разрабатывалось против советской древней ракеты Р-17 (ОТРК "Эльбрус"), которая более не производится (с 1988 года). По некоторым данным, у Белоруссии осталось несколько пусковых установок. Причём они давно не на боевом дежурстве. Разумеется, THAAD бесполезен против маневрирующих средств поражения и не летает со скоростью, превышающей 3 МаХа.

США поставят под Харьковом Mk-41

В этой связи стоит задать вопрос: а точно ли THAAD киевская хунта хочет разместить в районе Харькове? Может быть, речь идёт о совсем других ракетных комплексах — Aegis Ashore, укомплектованных установками Mk-41?

В отличие от в высшей степени бесполезного THAAD — MK-41, по заверению западного эксперта Брюно Лете, является оружием как оборонительного, так и наступательного типа. Эта унифицированная корабельная контейнерная установка вертикального пуска может быть использована для старта крылатых ракет "Томагавк", которые вполне в состоянии нести ядерную боеголовку. Боевой радиус у такой системы соответствует ракетам средней и малой дальности, а Москва находится от Харькова на расстоянии по прямой всего лишь в 647 километров.

Если развивать эту тему, то Вашингтон вполне может рассматривать следующий сценарий: как только украинская армия начнёт наступление на Донбассе, России будет рекомендовано не вмешиваться в события под угрозой применения против неё ядерного оружия, попавшего в руки неуправляемых киевских дикарей.

Напомню, что в украинских социальных сетях сейчас очень модно экстремистское высказывание: "Мы Москву крестили, мы её и отпоём!"

Что нам делать?

Поддастся ли Россия шантажу в таком силовом покере? Ведь если даже будет присутствовать минимальный шанс применения ядерного оружия, то любое здравомыслящее государство, естественно, задумается не о солидарности с зарубежными повстанцами, а о собственной безопасности. В то же время мы видим, что украинская армия плевать хотела на то, что снаряды из их орудий уже падают на территории России.

И что может сделать Россия относительно США и окончательно взбесившейся хунты при том, что Вашингтон вышел из договора по РСМД, то есть юридически абсолютно не ограничен в своём манёвре? Между тем, даже узнай Россия о наличии столь страшного оружия, нацеленного в самое наше сердце, она не сможет его ликвидировать, не перейдя украинскую границу, а ведь именно этого и добиваются всеми силами США с самого начала обострения.

Тут впору вспомнить российского основателя геополитики генерал-майора Алексея Ефимовича Едрихина-Вандама. Он всегда считал, что англосаксы так строят свою тактику, что никогда не ясно, какой следующий ход они сделают, причём, как правило, комбинация рассчитывается не на один, а на два хода вперёд.

Возможно, если предоставленная мне информация подтвердится, России только и останется в ответ разместить гиперзвуковое оружие на Кубе или в любой другой точке, где при минимальном подлётном времени по Белому дому можно будет бить, что называется, прямой наводкой. И только потом имеет смысл опять садиться за стол переговоров.