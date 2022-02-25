Вертолёты НАТО на Украине: насколько страшен “Тигр”

Какое именно вооружение поставляет на Украину НАТО на фоне истерии о "российском вторжении", в чём плюсы и минусы европейских боевых вертолётов, а также о том, что Вооружённые силы Российской Федерации могут противопоставить оружию Североатлантического альянса, рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

Грозный "Тигр"

— Мы, русские, войны не хотим, но готовы принять во внимание оружие, коим накачивается Украина.

Меня сильно волнует французское вооружение. Французы неожиданно поставили гранатомёт APILAS на Украину. Проблема в том, что гранатомёты стреляют, в отличие от винтовок, пулемётов и автоматов, с более разрушительным эффектом для гражданского населения. А вот теперь совсем нехорошая перспектива, которая может нас ожидать, — это поставка тяжёлых ударных европейских, скорее всего французских (по месту сборки), вертолётов бывшего концерна Eurocopter, теперь он влился в концерн Airbus. Это вертолёт H225, или бывший EC225. Речь идёт о Super Puma.

Super Puma — это полбеды, потому что французы обсуждают с украинцами поставку Tiger. Этот франко-германский вертолёт страшнее в разы. Но у нас на него найдётся "Аллигатор".

В 2018 году Украина подписала договор на поставку 55 французских вертолётов производства Eurocopter:

лёгкий H125,

H145,

H225 (Super Puma).

Машина не новая, с 1960-х годов выпускается. В Африке она использовалась в качестве десантного аппарата — такой универсальный грузовик, как наш Ми-8, который для всего хорош: чтобы при помощи двух турбинок (у него стоят двигатели "Турбомек") перевозить десант, раненых, небольшое командное подразделение. Французы поставили не новые вертолёты, а те, которые уже давно были не на ходу, законсервированные.

С 2019 года просочилась информация о начале переговоров по закупке "Тигра". Это европейский аналог AH-64 Apache — американского боевого ударного многоцелевого вертолёта. "Тигр" бывает двух видов: многоцелевой ударный и вертолёт огневой поддержки против танков. Почему-то киевская хунта считает, что мы, россияне, собираемся захватывать Украину при помощи танков.

"Тигр" — противотанковый вертолёт. Его придумали натовцы против танковых клиньев Советского Союза. Это концепт 1980-х, а задумывался он в конце 1970-х.

"Тигр" собираются модернизировать в очередной раз, это версия Mк III. Но до того как говорить о модернизации, назовём его базовые свойства. У него есть 30-миллиметровая пушка Giat AM-30781. Эта турельная пушка разрабатывалась под этот вертолёт, у неё скорострельность 300-2500 выстрелов в минуту, но при сниженной дульной энергии. У него четыре точки внешней подвески, он может иметь противотанковые управляемые ракеты в составе своего вооружения: использует он, как правило, франко-германские "Мистрали". Тогда как в немецкой армии немцы используют "Стингеры". Плюс к этому можно использовать ракеты "воздух-земля", "воздух-воздух": HOT 2, PARS 3 LR, AGM-114 или израильский Spike-ER. У него 2 газотурбинки, два человека экипажа. Из интересных особенностей — сдвижные бронещитки для защиты оператора вооружения и пилота, при условии что корпус у него лёгкий, сделан из кевлара, то есть из композитных материалов. Правда, взрывоопасные баки. Он может выдержать попадание одного 23-миллиметрового снаряда. При этом спасение экипажа происходит при помощи днища. При вертикальной скорости падения не более 10 м/сек он должен смять днище, и вроде бы это защитит экипаж. Вертолёт стоит на вооружении:

во Франции,

Германии,

Испании,

Австралии,

Афганистане.

"Аллигатор" против "Тигра"

— Но есть несколько любопытных вещей. Первое — сниженная ремонтопригодность в боевых условиях. Плюс готовность к вылету у него 25% в среднем. И запчасти по цене Европы. Украинцы решили менять Ми-24 на "Тигр". Не знаю, хватит ли у них денег хотя бы на техническую аптеку, при условии что любая часть строится по принципу европейского нормочаса, то есть её просто выработать. 75 евро — цена одного нормочаса. Это скажется на общей цене сборки, производства запчастей. Цена, как и в случае с танком "Леклерк", другой французской техникой, кусается, а техника капризная в использовании.

Вечный бич, в том числе американского оружия, включая хвалёную штурмовую винтовку M-16, — это проблема использования в боевых условиях. Потому что в боевых условиях их техника мало где применяется.

И ещё несколько вещей уже в сравнительном анализе с нашей аналогичной техникой. Наш аппарат — это Ка-52 "Аллигатор". Обычно нас ругают, что мы не защищаем экипаж. Вот здесь экипаж защищён отлично. Машина полностью бронированная, в отличие от французов с их щитками. Это суперживучая машина, что наша техника доказала не раз в боевых условиях. Ещё есть катапультные кресла, чего лишён франко-германский аппарат. То есть наши лётчики после отстрела винтов могут катапультироваться. У него готовность к вылету не 25%, а 90%. Он ничуть не уступает "Тигру":

по боевой технике,

системам бортовой авионики.

Скорость нашей техники 320 км/час, у французского аналога 290 км/час. Взлётная масса у него здорово выше — 10 400 килограмм, у "француза" — 6000 килограммов. И кладём мы снаряды точнее в цель, потому что выше дульная энергия и точнее попадание. Хотя натовцы приготовились к капитальным военным действиям: "Тигр" проложен бронзовой сеткой, чтобы бороться с электромагнитным импульсом в случае использования ядерного оружия. Но думаю, что до этого не дойдёт, здравый смысл восторжествует.