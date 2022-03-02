Босфор закрыт. Но скорее, для НАТО

Турция закрыла проливы, но не столько для России, сколько для Североатлантического блока.

Пролив Босфор

Для кого закрыт Босфор?

Ссылаясь на спецоперацию России на Украине и на положения конвенции Монтрё от 1936 года, Турция решила закрыть проливы для всех военных кораблей всех стран мира. В принципе, Анкара в своём праве, так как 19-я статья этого исторического трактата позволяет ей не пропускать военные корабли в случае региональной угрозы или угрозы безопасности самой Турции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил в эфире CNN Türk. В ходе передачи он заявил, что его государство считает события на Украине войной, поэтому и надлежит "следить за выполнением положений Конвенции Монтрё". Кстати, закрытие проливов Босфор и Дарданеллы касается не только России, но и всех остальных стран. Причём любопытно, что российские интересы подобный подход мало задевает, так как хитроумная конвенция предусматривает для кораблей стран с выходом на Чёрное море беспрепятственное право возвращения в порт приписки.

В своём выступлении Чавушоглу отметил ещё один важный момент:

"Мы хотели, чтобы Россия отозвала свою просьбу о пропуске через проливы некоторых её кораблей, не зарегистрированных в Черноморском флоте. Москва согласилась с этим".

Конечно же, наша страна согласилась, так как ей вполне хватает для контроля ситуации в акватории собственно Черноморского флота.

НАТО мне партнёр, но Монтрё дороже

Реджеп Тайип Эрдоган

Речь идёт, естественно, исключительно о военных плавсредствах. Гражданские суда могут спокойно перемещаться из Средиземного в Чёрное море и обратно. Для России такое положение весьма важно, так как через Босфор идёт значительный объём нашего экспорта: за 12 месяцев пролив "проходят" 25 миллионов тонн нефти и 37 миллионов тонн нефтепродуктов. Кроме того, этим морским путём поставляются такие наши товары, как металлы и пшеница, причём конечным получателем нередко является сама Турция.

Справка:

В принципе, действия Анкары можно рассмотреть как не совсем законные, так как с дипломатической точки зрения война не объявлена. Москва и Киев не обменялись нотами — более того, они уже ведут переговоры о мире. А официально военные действия даже не начаты.

Тут стоит отметить, что мудрый Реджеп Тайип Эрдоган в данном случае блокирует не столько Россию, сколько НАТО. Теперь Североатлантический блок не вправе вводить свои корабли в Чёрное море. Тем не менее, ещё остаётся флот Румынии и Болгарии, но он малозначим относительно российских возможностей.

Вообще-то Турция далеко не в первый раз вставляет палки в колёса своим партнёрам по Североатлантическому альянсу. Достаточно вспомнить, что в августе 2008 г. эта страна не пустила через проливы конвой США, аргументируя, что Вашингтон не согласовал предварительно проход кораблей с Анкарой.

Так что, как ехидно заметила редакция агентства Reuters, для Турции "обязательства по конвенции Монтрё приоритетны по сравнению с союзническими обязательствами по НАТО".

Стройка века

Анкара, Турция

Кстати, конвенция Монтрё не удовлетворяет и саму Анкару. Поэтому в 1982 году она попыталась заменить этот документ на внутренний регламент, но не смогла продавить советское сопротивление. Поэтому-то Эрдоган и задумал строительство "Босфора-2" — параллельного канала, не подпадающего под старое дипломатическое уложение.

Проект станет крупнейшим инфраструктурным и логистическим начинанием на Ближнем Востоке. Причём впервые президент Турции заговорил о строительстве канала ещё 9 лет назад — в 2011 г., когда выступал на предвыборном митинге.

Согласно бизнес-плану, рентабельность циклопического сооружения оценивается в 500 миллиардов долларов на обозримый период. Если бы работы начались в 2020-м, то они должны были завершиться в 2023 г. Причём стройка обошлась бы в 50 млрд долларов. Протяжённость канала должна составить 43-45 км при глубине в 24 м и ширине 400 м. В ходе работ должны быть построены 2 новых населённых пункта. Согласно предварительным расчётам, суточная пропускная способность гидросооружения составит от 150 до 160 кораблей.