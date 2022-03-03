Военный эксперт рассказал, как США могут оказаться в изоляции

Какое оружие использует Россия в ходе военной спецоперации на Украине и какое не использует, вопреки западным фейкам, а также о том, как можно превратить США в колоссальный остров с гуманитарной катастрофой для всех американцев, рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

Богатый ассортимент оружия

— Военная операция на Украине стала национальной темой как в России, так и на Украине, то есть на всём нашем объединённом пространстве. Это неудивительно, с учётом того, что Запад, который обещал стать горой за Украину, сам горой не встал за киевскую хунту, которая является причиной смерти 14 тысяч человек в Донбассе.

Французский военный эксперт сказал: всегда надо смотреть, с какой стороны погибают дети. Дети погибают в Донбассе.

Какими средствами и силами воюет российская армия? Задействован фактически весь потенциал. Это и ударные вертолёты Ми-28Н "Ночной охотник", или "летающий танк". Он способен на "мёртвую петлю", "бабочку". Летает хвостом вперёд со скоростью 100 км/ч. Всепогодник, работает ночью. РЛС у него новейшая. Поэтому назван "Ночным охотником".

Есть Ми-24, более привычные для нас. Ка-52 "Аллигатор". МиГ-29, переходя на самолёты четвёртого поколения. Скорее всего, безопасность в воздухе обеспечивает МиГ-31К "Кинжал", не вступая в боестолкновение. Потому что у него гиперзвуковое оружие.

Поступает информация о Су-34, поколение 4++, это самолёт из фронтовой авиации. Знаменитый "Грач". Стратегический бомбардировщик "Белый лебедь" Ту-160 находится в воздухе в состоянии повышенной боевой готовности, или особого режима боевого дежурства, в связи с приказом главнокомандующего по поводу недружелюбных актов и заявлений западных стран и Североатлантического альянса.

Есть вспомогательные самолёты. Это Ан-26 (военно-технический самолёт) и Ил-20 — самолёт радиоэлектронной борьбы. А-50 — самолет ДРЛОиУ (дальнего радиолокационного обнаружения и управления). Ему скоро на смену придёт А-100 "Премьер".

Мы не используем "Точку-У", вопреки западной информации. У нас не задействована РСЗО, мы не ведём залповый огонь, потому что могут пострадать мирные граждане. Не используются опасные термобарические боеприпасы: "Буратино", "Тосочка", "Тосочка-2" и система "Солнцепёк".

У нас хорошо отработала баллистическая ракета ОТРК "Искандер-М". "Искандер-М" в отличие от "Искандера-Э" запрещён к экспорту, используется только российской армией, обладает повышенным радиусом действия до 500 км. Крылатая ракета "Калибр" послужила самым высокоточным оружием совместно с "Искандером-М" при разрушении строящейся военно-морской базы НАТО в Очакове, а также площадки под Бердянском, где планировалась английская база. Думаю, что и в Яворово — это полигон с 3 тысячами западноевропейских наёмников ЧВК и военнослужащих НАТО, диверсантов, которых потом забрасывали:

в Крым,

Россию,

Белоруссию,

и где предположительно находится спецлаборатория НАТО, информация о которой исчезла из свободного доступа, как только началась военная операция на Украине.

Под Харьковом состоялась дуэль нашего БТР-82 с украинским БТР, получившим два попадания в башню и после этого вышедшим из строя. Средство ПВО "Бук" был замечен в составе колонны нашей техники при частичной блокировке Киева.

США в изоляции

— Из стратегических видов вооружения, помимо упомянутого "Белого лебедя", то есть стратегические бомбардировщики, барражирующие на границе воздушного пространства США, есть и весь набор наших подводных лодок, кои теперь не дают американцам возможности надеяться на другой исход, кроме как согласиться с законными требованиями по красным линиям, выдвинутым нашей страной.

Ещё необходимо сказать, что такое особый режим боевого дежурства. Это наши ракеты, в том числе "Сармат" вместо "Воеводы". То есть МБР (межконтинентальные тяжёлые баллистические ракеты) переводятся в шахту, готовы к пуску. Это должно дать правильный сигнал нашим западным оппонентам. Я больше не хочу их называть партнёрами.

Ещё у нас есть "Посейдон", "Скиф". "Посейдон" — это полностью автономная подводная лодка (роботизированная, передвигающаяся на больших глубинах, с большой скоростью), с борта которой может быть произведён пуск ракет. "Скиф" является системой, спаренной с "Посейдоном", и может создать непреодолимое препятствие для США.

То есть "Посейдон" может опустить на дно контейнер со "Скифом", с ракетой, которая в случае подачи сигнала осуществит подводный пуск в роботизированном режиме и нанесёт непоправимый ущерб береговой линии США.

Может быть, не только береговой линии. Тут важно отметить, что по нашей территории не столь удобно бить (надеюсь, никогда это не будет применено на практике), как по территории Штатов. Потому что при нанесении ударов по портовым сооружениям США можно дальше не беспокоиться о том, что произойдёт внутри страны. США живут привозом. 80% рабочих мест у них — это сектор обслуживания. Всё они поставляют из-за рубежа:

сырьё, потому что Штаты бедны сырьём;

продовольствие;

товары народного потребления.

Поэтому при разрушении портовых сооружений жители США оказываются на колоссальном острове, куда невозможно что-либо доставить. Плюс плотная застройка от кромки причала, потому что страна осваивалась по миграционному принципу. Если мы, исконное население Евразии, всегда сидели в глубине континента и портовые сооружения используем по прямому назначению, то во всех морских странах западной цивилизации именно в портах сосредоточена промышленность. Фактически это не порт, а центр производства. В виду того, что всё привозное, при разрушении портов США оказываются в изоляции и в состоянии гуманитарной катастрофы. Я думаю, что они тоже это хорошо понимают, отсюда речь Байдена, что никто никогда не будет воевать от американской армии за Украину. Тем не менее санкции они вводят жестокие. Посмотрим, что это даст, в том числе Америке и Европе.