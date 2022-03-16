Запад поставляет Panzerfaust на Украину для террористов

НАТО поставляет на Украину всё новое и новое вооружение, в том числе немецкий реактивный противотанковый гранатомёт Panzerfaust. О плюсах и минусах этого оружия, а также о том, для чего на самом деле его везут на Украину и чем такие поставки будут опасны после завершения спецоперации, рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

История повторяется

— На Украине впервые в Европе после Второй мировой войны на обширном театре военных действий столкнулись лоб в лоб натовское вооружение и вооружение российского производства. Военным специалистам интересно анализировать, каким образом что-то используется:

в Афганистане,

Сирии,

Ливии.

Но каждый раз идут оговорки: туда поставляют не те образцы, и подготовка местных военных не та. Но эти факторы не работают в рамках спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины, при столкновении украинских тербатов и нацбатов с российскими частями. Хотя бы потому, что, как правильно отметил Владимир Соловьёв, мы имеем дело с людьми единого генокода, то есть и те, и другие очень упёртые. И мы, и украинцы умеем до конца упираться и добиваться своего. Нацбаты сопоставимы с власовцами РОА (Русской освободительной армии) во Вторую мировую, которые сражались за очень чёрное и гиблое дело нацизма до последнего. То же самое делают нацбаты, живые мертвецы, потому что они сами себе уже вынесли приговор, судя по тому, как сопротивляются. Но сопротивляться им помогает натовское оружие, которое продолжает поступать на Украину. Это привело к тому, что президент крупной энергетической консалтинговой компании при Елисейском дворце Жиль Реми в интервью французскому журналисту выразил опасения, что "Россия может со временем принять Францию за страну, воюющую на стороне украинского нацизма".

Воюют Франция, Германия и другие страны с нами, а мы-то ни с кем не воюем, мы заканчиваем войну и ведём операцию по денацификации.

Это происходит при помощи современного оружия. И там, и там люди подготовленные, одухотворённые, одни — светлыми идеями, другие — демоническими идеями, готовые умереть или победить. Хотя бы потому, что нацбатам отступать некуда, тем более после пожара в Авдеевке на химическом комбинате по производству углеводородных газов. За это будут судить, как за военное преступление.

Сейчас на Украине нацисты получили от немцев оружие Panzerfaust. Почти через 80 лет опять на Украине Panzerfaust в руках у нацистов, опять наша армия сражается с фашистской гидрой.

Так как теперь все запреты сняты и действительно идёт летальное оружие, немцы решили наряду с Javelin, шведскими NLAW, другими системами вооружений поставить и свой реактивный противотанковый гранатомёт (РПГ) 60/100. 60/100 — это калибр ствола и калибр боеприпаса, то есть широкой или головной части гранаты с реактивным двигателем, который от него заряжается. Panzerfaust 60/100, снабжённый различными видами боеприпасов, пошёл на Украину. Это может навредить даже после окончания военных действий.

Panzerfaust обладает интересными характеристиками. Во-первых, различными боеприпасами. Это связано с тем, что у него одноразовые стволы-контейнеры, транспортно-пусковые контейнеры. Это ПК. Есть кумулятивные, тандемные и другие виды боеприпасов. Они способны пробивать до 600-700 мм гомогенной брони. Это много, но не что-то сверхъестественное. Есть у них стенобойные, направленные на железобетон боеприпасы, способные прожигать железобетон с небольшого расстояния. Заявленная дальность поражения — 600 метров. Реальная дальность в боевых условиях — 300 метров.

Сам по себе он лёгок, весит 12,5-14 килограммов. И с ним вполне справляется один боец. Состоит из ТПК, прицельного устройства коллиматорного типа. Как правило, это Simrad IS2000. У него есть лазерное устройство для более точной стрельбы. Помимо блока управления с выдвигающимися ручками, надкалиберные боеприпасы, граната. В стволе хвостовик гранаты с реактивным двигателем. Потом метательный заряд, противомасса, которая выкидывается через задний срез. Силовая установка обеспечивает скорость боеприпасов 250 метров в секунду.

Оружие для террористов

— У старенького РПГ-7 дальность стрельбы 500 метров, а здесь 300 метров. Учтите ещё, что Украина — это равнина, а не горы. Противотанковый гранатомёт стреляет на расстояние 300 метров в надвигающийся на вас танк. Как деликатно пишут сами производители, эффективная стрельба может представлять опасность для гранатомётчика. Может, гранатомётчик должен выпустить боеприпас и скрыться в окоп? Но современный танк Т-90 не оставит таких шансов. Стрелять из городских руин и развалин? Но спецоперация не проходит в городах. Я только что получил фотографию украинского танка, укрывшегося в Донбассе в арке жилого дома. Сверху квартиры — никто не выселен, он прикрылся живым щитом из людей. Ужасно, что люди для них биомасса. Наверное, только так украинские танкисты воюют. А наши танки в города не входят.

Получается, что Panzerfaust не предназначен для ведения боевых действий на Украине. А предназначен он для террористических действий.

Вес 12-14 кг, требует только одного стрелка. Легко осваивается при помощи дружественного интерфейса с хорошим дисплеем управляющего устройства. Одноразовые стволы-контейнеры, заряжаемые ещё на заводе. И он физически не пробьёт современного танка.

Уже поставили на Украину около тысячи ТПК (транспортно-пусковых контейнеров). Нидерланды поставили 40 таких гранатомётов, к ним несколько сотен боеприпасов. Ясно, что приготовились зарыть на огородах и после этого ударить.

Западные страны приготовились вести террористическую войну на Украине. Они посмотрели, как это хорошо получается у моджахедов в Афганистане, и решили из украинцев сделать моджахедов.

Но западники не понимают, что мы не оставим шансов нацистам, что никто не позволит украинцам иметь бесконечный доступ к поставкам вооружения. Например, Израиль, признающий палестинскую автономию, делает всё возможное, чтобы ограничить приток боеприпасов, создал систему "железный купол". От этого Израиль не перестаёт существовать. Я думаю, что нечто подобное ждёт и Украину. Никакой свободы, братья, потому что мы хорошо понимаем, как вы однажды распорядились этой свободой. А нам абсолютно не нужны тут гранатомёты с оружием: