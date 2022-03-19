Не министру обороны США Ллойду Остину, судить об "ошибках" России военной спецоперации на Украине. Нацистский Киев ждёт полная и безоговорочная капитуляция.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США "наблюдают ряд ошибок" со стороны России, поэтому "русские продвигаются не так быстро, как им хотелось бы".
"И у них проблемы с логистикой, и я не вижу доказательств хорошего использования тактической разведки и интеграции возможностей авиации с наземным маневром. Есть ряд вещей, которые мы ожидали бы увидеть, но которых мы не видели. Я думаю, Россия предполагала, что они будут действовать быстро и очень быстро захватят столицу, но они не смогли этого сделать", — сказал Остин в интервью корреспонденту CNN,
Человек, руководивший эвакуацией из Афганистана, решил поговорить о логистике и возможностях авиации, давайте ему откажем в компетентности по данному вопросу.
Военные эксперты говорят о том, что после освобождения Мариуполя, Россия получит сухопутный коридор в Крым (юг Запорожской области и Херсонскую область РФ уже контролирует), что значительно поднимет моральный дух армии, которая начнёт движение к Днепропетровску для закрытия Харьковского "котла" и окружения Восточного фронта, продолжая одновременно охват Николаева и создавая угрозы Одессе.
Удерживая эти позиции, а также нанося ракетные удары по военной и гражданской инфраструктуре, Россия попытается додавить украинские власти на принятие своих условий завершения разрушительной для Украины войны. Если этого не случится, то режим Зеленского ждёт полная и безоговорочная капитуляция после захвата Киева.
Это означает выполнение всех условий РФ, включая признание Крыма российским и независимости ЛДНР с выплатой РФ контрибуций и, возможно, потерей ещё территорий.
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