Пентагон увидел "ошибки" России на Украине. Это Киеву не поможет

Не министру обороны США Ллойду Остину, судить об "ошибках" России военной спецоперации на Украине. Нацистский Киев ждёт полная и безоговорочная капитуляция.

А судьи кто?

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США "наблюдают ряд ошибок" со стороны России, поэтому "русские продвигаются не так быстро, как им хотелось бы".

"И у них проблемы с логистикой, и я не вижу доказательств хорошего использования тактической разведки и интеграции возможностей авиации с наземным маневром. Есть ряд вещей, которые мы ожидали бы увидеть, но которых мы не видели. Я думаю, Россия предполагала, что они будут действовать быстро и очень быстро захватят столицу, но они не смогли этого сделать", — сказал Остин в интервью корреспонденту CNN,

Человек, руководивший эвакуацией из Афганистана, решил поговорить о логистике и возможностях авиации, давайте ему откажем в компетентности по данному вопросу.

Почему ставка была сделана на длительную кампанию:

С самого начала операции было очевидно, что Россия будет действовать по отработанной в Сирии схеме длительной кампании, проводимой ограниченными наземными силами при полном контроле воздушного пространства и ракетными ударами. Быстрая операция с самого начала не рассматривалась как план действий, так как украинская армия за восемь лет приобрела боевой опыт и окопалась в Донбассе. И это уже были не опереточные нацисты, а самые настоящие — идейные, вспомним, как до конца сопротивлялся фашизм в Германии. Решить задачу взять Киев "любой ценой" не было. Об этом не раз говорил Владимир Путин, так президент заявил в Лужниках на празднике воссоединения с Крымом, что "российские герои жертвуют собой, чтобы спасти мирных жителей и боевых товарищей". Значит на это была установка — не спешить, рискуя жизнями солдат и гражданского населения. Да и сами русские солдаты работают на сохранение жизней мирных жителей, по сути, соотечественников. А вот нацистам не жалко русских Новороссии, они прикрываются ими как живым щитом, действуя по принципу: "После нас хоть потоп". Спешить в ракетной войне, в принципе, некуда. Ракетные удары привели к нарушению управления ВСУ, у украинской армии нет возможности перехватить инициативу, её тыловое обеспечение нарушено, особенно это касается ГСМ и боеприпасов. Расчёт был сделан на то, чтобы зомбированное население Украины осознало, что лучше "ужасный конец, чем ужас бес конца". Если русские смогут навести порядок и дать мир, то пусть это будут русские. Европа должна пройти свою часть пути, чтобы осознать свои ошибки — нежелание отвечать на законные требования России по обеспечению безопасности. Чем длительнее кризис, тем больше миграционные, продовольственные трудности и финансовые издержки в Европе, также усилятся противоречия внутри европейского сообщества. Когда это всё как цунами нахлынет на Брюссель — это уже будет другая переговорная история.

Как будет развиваться спецоперация

Военные эксперты говорят о том, что после освобождения Мариуполя, Россия получит сухопутный коридор в Крым (юг Запорожской области и Херсонскую область РФ уже контролирует), что значительно поднимет моральный дух армии, которая начнёт движение к Днепропетровску для закрытия Харьковского "котла" и окружения Восточного фронта, продолжая одновременно охват Николаева и создавая угрозы Одессе.

Удерживая эти позиции, а также нанося ракетные удары по военной и гражданской инфраструктуре, Россия попытается додавить украинские власти на принятие своих условий завершения разрушительной для Украины войны. Если этого не случится, то режим Зеленского ждёт полная и безоговорочная капитуляция после захвата Киева.

Это означает выполнение всех условий РФ, включая признание Крыма российским и независимости ЛДНР с выплатой РФ контрибуций и, возможно, потерей ещё территорий.

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