Россия показала, как удары "Кинжалом" будут крушить НАТО

Россия во время спецоперации на Украине впервые применила гиперзвуковое оружие. Запад уже расценил этот ход как предупреждение в адрес НАТО.

Обозреватель Die Welt Герхард Хегман в своём материале напомнил, что у альянса нет технической возможности перехватывать подобный тип ракет из-за их огромной скорости. Запад получил в лице ракеты "Кинжал" практически неразрешимую проблему.

"У неё такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что её почти невозможно остановить", — уже заявил Джозеф Байден.

Российскую ракету запустили с борта самолёта. Добравшись до цели, она разрушила подземный склад на юго-западе Украины. По данным минобороны, в Ивано-Франковской области были уничтожены ракеты и авиационные боеприпасы ВСУ.

Как отмечает эксперт по атомному оружию Ганс Кристиензен, данный склад 30 лет назад использовался как хранилище советского ядерного оружия. Гиперзвук также уничтожил в Одесской области два опорных пункта военной разведки, а в Киеве — позиции войск, стрелявших прямо от ТЦ.

"Кинжал" впервые применили в настоящем бою, и западные страны должны оценить масштаб своих грядущих проблем, отмечают аналитики.

Ракета — очень скоростная и практически нераспознаваема. Она может лететь со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука. Времени на реакцию практически не остаётся. Так что Россия фактически предупредила НАТО о том, что не стоит настаивать на следующем этапе эскалации конфликта.

Что характерно, в этот раз боеголовка ракеты была обычной. Но "Кинжал" способен нести ядерную боеголовку мощностью от 100 до 500 килотонн. Это в десятки раз превышает мощность американской атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Сама ракета идёт на высоте 18 километров и в конце концов обрушивается на цель. В основе "Кинжала" лежит баллистическая ракета малой и средней дальности "Искандер-М", запускаемая с земли.

Руководство НАТО в своё время не отнеслось к сообщениям о её создании серьёзно, а теперь Пентагон в кратчайшие сроки пытается создать системы для перехвата российского, а также китайского гиперзвукового оружия.

В российском военном ведомстве отметили, что в ходе спецоперации на Украине используются и другие новейшие средства поражения, а также современная авиация.

В свою очередь в Пентагоне отмечают, что уже вынуждены догонять Россию в этом вопросе.

Проект концерна Northrop Grumman сегодня стоит 13 миллиардов долларов. Этим же занят известный концерн MBDA в Европе, специализирующийся на создании систем перехвата гиперзвукового оружия.

Теперь этим вопросом озабочены и

французская Onera,

немецкий концерн Hensoldt,

итальянский Leonardo

и итальянская дочерняя фирма компании MBDA.

Насколько быстро им удастся разработать эффективные противоракетные системы — большой вопрос.