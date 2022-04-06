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Автор Александр Артамонов

Военный эксперт рассказал, почему для России важно освободить Одессу

Силовые структуры » Министерство обороны

Почему для успеха специальной операции России на Украине по её денацификации и демилитаризации крайне важно освободить Одессу, какими способами это можно сделать, а также о том, как США пытаются втянуть Европу в Третью мировую войну, рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

Военный эксперт рассказал, почему для России важно освободить Одессу

Одесса — важный порт

— Сегодня мы будем говорить об Одессе. Одесса в ХIХ — начале ХХ столетия, до крушения Российской империи, командовала ценами на хлеб и зерновые во всём мире. Сейчас Россия себе вернула этот статус, потому что мы контролируем до 30% зернового рынка мира. Теперь, когда на Украине идёт денацификация, наш вес на рынке ещё более увеличится, потому что Украина была важной стороной в области поставки зерновых на мировой рынок. В этом году вряд ли стоит ожидать такого же урожая на украинских полях, как в предыдущие годы. Естественно, в мире будут только расти цены:

  • на хлеб,
  • нефть,
  • газ,
  • уран.

В общем, Россия сейчас командует всем. Никакая санкционная политика, а тем более трупно-санкционная, с учетом провокаций в Буче, не работает.

Одесса нас интересует с военной точки зрения. Контроль над Одессой — это контроль над крупнейшим портом, откуда уходили насыпные грузы, прежде всего зерно. Это вторичный фактор. Первичный — чтобы береговая линия не была под контролем нацистов — украинских вооружённых сил, ВСУ. Это открытые врата для поставок НАТО.

Преступник Зеленский хочет получить танки, бронетехнику и самолёты. Легче всего это сделать морским путём, потому что сухопутная граница и воздушное пространство целиком под нашим контролем.

Когда я говорю "сухопутные границы" между Польшей и Украиной, я имею в виду, что воздушное пространство над ней контролируется нашими самолётами ДРЛОиУ А-50, соответственно, нанести удары по коммуникациям не составляет труда. А вот с моря тяжелее, когда идут вроде бы нормальные сухогрузы. А что в их трюмах, если бы это оставалось украинской территорией, — мы не знаем. Поэтому Одесса — это следующий важнейший для нас укрепрайон. За 8 лет ВСУ всю береговую зону превратили в Атлантический вал а-ля нацисты во Франции эпохи Второй мировой.

Мы понимаем, почему важно стянуть все силы в один кулак, почему были выведены наши войска из пригородов Киева и почему готовится большая общевойсковая операция по освобождению Одессы.

Для успеха операции необходимо соотношение 1:3. То есть на одного обороняющегося приходится трое солдат наступления. А у нас с украинской армией 1:1. То есть на наш контингент 130 тысяч человек приходится более 200 тысяч солдат ВСУ.

Притом что наша армия ещё должна держать в котлах 60-тысячную группировку в районе Донбасса, 3-5 тысяч человек в районе Мариуполя (центральная часть города и предприятие "Азовсталь"), 15 тысяч человек в котле под Харьковом. И всё это ложится на плечи немногочисленной группировки профессионалов при очень хорошей технике.

Стратегии наступления

— В районе Одессы в обороне есть ракеты "Нептун" украинской разработки КБ "Луч". Они снабжены Р-360. Установка делалась на основе советской ракеты Х-35. Это корабельные ракеты. Они дозвуковые, не обладают поражающими элементами (осколочно-фугасная часть — классическая ракета средней дальности), которые мы не могли бы нейтрализовать при помощи установок от "Панцирь-СМ", "Тор". И даже непонятно, есть ли она вообще, потому что она никак себя не показала. Возможно, значительная часть "Нептунов" была уничтожена в начале спецоперации.

Откуда можно ожидать наступления? Скорее всего, со стороны района Каролино-Бугаз — это западная часть Одессы, потому что именно с этой стороны недостаточно защищены позиции. Со стороны села Кучургана мост взорван украинской армией ещё 4 марта. Прервано всякое сообщение с другими частями страны через Кучурган. Со стороны Лузановки есть два лимана, которые превращают район в бутылочное горлышко, крайне невыгодное для наступления. Тем более когда мы его ведём щадящими методами, не используя тяжёлые средства поражения, с немногочисленной группировкой для подобной войсковой операции.

Есть альтернативное мнение моего коллеги Юрия Кнутова — полковника ракетных войск в отставке, сейчас директора Музея ракетных войск в Москве. Юрий считает, что город можно не брать прямым способом, то есть с нанесением удара, а взять его в кольцо и добиться, чтобы ВСУ остались:

  • без воды,
  • боеприпасов.

А после этого медленно сжимать кольцо. Такой способ — экономия жизни наших военнослужащих, а они нас должны интересовать в первую голову. И таким образом мы не провоцируем огонь, потому что тогда нацисты используют гражданское население — как живое, так и мёртвое, с учетом последних кадров из Бучи. Мы должны использовать методы осады, блокировки коммуникаций, а не прямой атаки.

Ещё отмечу возможность нашего наступления и закрепления на плацдарме Каролины-Бугаз, тем более в 5-7 километрах от него находится аэропорт. Овладение стратегическим объектом не позволит попыток эвакуации, как в Мариуполе.

Сейчас в Одессе нацисты пытаются проводить максимальную мобилизацию населения.

Попытка втравить всю Европу в Третью мировую — это явно диктуется американцами.

Именно США замечены в более чем 100 войсковых операциях от Лаоса и Вьетнама до Франции (порт Гавр), Германии (Дрезден). А в наше время — бывшая Югославия: атака с моря и уничтожение жилых кварталов, где погибли тысячи невинных сербов.

На базе военной кафедры Одесского политехнического института начали работать курсы подготовки гражданского населения для использования его в качестве ополчения, которое погибнет первым.

И таким образом предупредит, сыграв роль сигнальной ракеты, профессиональные части ВСУ и нацбатов о том, что началось наступление.

Командует "обороной" Одессы некто Марченко. Он командовал 28-й механизированной бригадой в боевых действиях на востоке Украины. Родом он из Славянска в Донецкой области. Он является доверенным лицом преступников Зеленского и Авакова, поэтому будет использовать самые страшные и грязные приёмы, чтобы сдержать наступление нашей армии на Одессу, с надеждой, что НАТО вступит в Третью мировую войну.

У нас в Европе нет союзников. Их не стоит искать у нацистов — это вся Западная Европа и Центральная Европа за исключением Венгрии, Сербии и некоторых других стран. Сейчас перед ними выбор: плясать ли под дудку нацистов, перейдя к Третьей мировой?

Зеленский требует танков и самолётов, но сами украинцы пользоваться ими не умеют. Это означает вступление в бой западного контингента. Именно здесь локальный конфликт переходит в Третью мировую.

Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Александр Артамонов
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