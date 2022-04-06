США ставят мир на грань ядерной войны

Российские генералы проводят перегруппировку войск на Украине. Часть подразделений выведена из северных областей стран. Что из этого должно получиться, рассуждают эксперты.

Судя по всему, в планах РФ — нарастить силы и средства в направлении Харькова, чтобы ударами с севера и юга нейтрализовать подразделения ВСУ, находящиеся в Донбассе.

Киев прекрасно понимает свои перспективы. но рассчитывает на новые поставки летальных вооружений из США и других стран НАТО. То есть озабочен чем угодно, но не окончанием войны.

В Мариуполе тем временем продолжается штурм, представителям ВСУ предложено сдаться.

4 апреля представителям ДНР и подразделению Вооружённых сил РФ сдался целый батальон украинских морских пехотинцев.

5 апреля Минобороны РФ официально предложило украинским формированиям в этом городе уйти в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории.

Военные ВСУ предложение не приняли и оказали ожесточённое сопротивление. Такое же упорство демонстрируют батальоны националистов и в других районах Донбасса.

"Это жест доброй воли для создания условий для переговоров, в ходе которых возможны серьёзные решения", — заявил Дмитрий Песков об отводе сил РФ из Киевской области.

Киев тянет время, ожидая новые поставки летальных вооружений из США и других стран НАТО.

Согласно словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, Украина якобы "потом получит

бронированные высокомобильные многоцелевые колёсные транспортные средства,

ракетные системы с лазерной системой наведения,

тактические беспилотники типа SwitchBlade и Puma,

зенитные ракеты,

приборы ночного видения и тепловизоры,

средства безопасной связи

и т. п".

При этом в сенате США назвали недостаточной даже такую милитари-поставку. Хорошо хоть ядерное оружие Украине не отправили.

Киев может получить большее количество зенитных ракет Stinger, противотанковых комплексов Javelin, а также беспилотных летательных аппаратов с большой дальностью полёта. Пентагон грозится передать Украине танки Т-72 советского производства, которые находятся на вооружении стран НАТО. Страна получит 700 таких танков и тогда якобы укрепит свою боеспособность, если они будут исправны, разумеется. Военная помощь, судя по всему, идёт из Чехии, откуда в приличном количестве поступают фотографии железнодорожных составов с бронетехникой (БМП-1 и танки Т-72).

Всё это вряд ли переправят в открытую через Словакию или Польшу на Украину. проще и надёжнее будет перевезти всю эту западную благотворительность на железнодорожных платформах.

Впрочем РФ официально заявила — любые военные грузы, пересекшие территорию демилитаризируемой Украины, будут считаться законной военной целью и сразу же уничтожаться. Эксперты при этом пожелали странам Запада не давать в сопровождение таким грузам солдат США и НАТО, чтобы они не погибли и миру не пришлось балансировать на грани ядерной войны.

Своим топтанием на месте на переговорах Украина тянет время и ждёт, чтобы измотать противника и восстановить свой оборонный потенциал, который был до войны, заявил эксперт, ссылаясь на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Последний заявил, что конфликт на Украине может длиться месяцами. Выводы напрашиваются сами — никто, кроме России, не заинтересован в окончании войны.

Впрочем американцы вооружали и готовили Украину к конфликту с Россией 20 лет, поэтому несут прямую ответственность за происходящее. Об этом в издании The Gray Zone заявил научный сотрудник-докторант Института познания Плимутского университета Т. Дж. Коулз.

По его словам, именно НАТО продолжает натаскивать ВСУ на войну с мирным населением. Таким поведением США поставили мир на грань ядерной войны.

Никто уже давно не спорит, что Америка спровоцировала государственный переворот на Украине 2013-2014 годов, после чего американские войска обучали украинцев, включая неонацистские подразделения, вести боевые действия в городах и других гражданских районах.

Что характерно, ведомства национальной безопасности США признают, что "Россия даёт отпор", но исчерпывающе долго "не била первой".

Недавно директор Национальной разведки США в "Ежегодной оценке угроз" сообщил: "Россия даёт отпор Вашингтону там, где она может, локально и глобально, применяя методы, вплоть до силовых". Можно отдельно обратить внимание на выбор слов во внутренних документах.

Всё прекрасно понимаю, что в навязанном Вашингтоном всему миру "порядке" никто не может чувствовать себя безопасно. Этот порядок создан для якобы "демократических стран и их безоговорочного доминирования". Россию и Китай это устроить никак не могло.

Кстати, даже сами американцы (неофициально, конечно) не считали НАТО оборонительным союзом. Его расширение преподносилось как политика "демократизации", то есть прозападности и вассалитета.

К тому же Запад защищал "свободные рынки" (читай, собственные монополии) в бывших социалистических странах. Украина стала форпостом грядущей войны с Россией.

Создан в 2014 году во время поддерживаемого США переворота украинский компонент госдепартамента и пентагоновского фонда по борьбе с ЧП в рамках глобальной безопасности. С 2015 года европейское командование Пентагона вело "совместную многонациональную оперативную группу" по обучению ВСУ.

Результаты можно видеть на практике — украинские военные ведут бои в районах проживания гражданского населения для удачных антироссийских вбросов. Украина и Запад вешают все преступления на Россию. Свои в том числе.

Со своей стороны, ЦРУ вело в стране программы по обучению украинских военных, включая тактики, запрещённые Женевской конвенцией.

Американцы же, снеся напрочь базовые основы международной дипломатии, подтолкнули мир к той грани, за которой находится смертельная ядерная катастрофа.

По мнению экспертов, Россия отворачивалась от этого конфликта последние восемь лет, на протяжении которых западные лидеры милитаризировали Украину против России, расчеловечив последнюю до предела.