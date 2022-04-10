Россия наладила массовый выпуск боевых БПЛА

Боевые крылатые роботы стали одним из весомых аргументов вооружённого конфликта российских войск и армии Донбасса, противостоящих украинским нацистам в рамках спецоперации.

Беспилотник Bayraktar TB2

И если Владимир Зеленский считал, что именно турецкий Bayraktar TB-2 спасёт его лично и режим киевской хунты в целом от возмездия, то он жестоко ошибался. Хотя бы потому, что на сегодня Россия занимает едва ли не первое место в мире по количеству боевых летательных аппаратов. Подобное утверждение представляется тем более удивительным, что ещё совсем недавно — 5-10 лет назад — считалось, что наша страна отстаёт в этой области и будет долго нагонять вырвавшихся далеко вперёд Израиль и США.

Тем не менее, если проанализировать имеющиеся в открытом доступе данные, то легко узнать, что у Вашингтона из общего числа БПЛА — а это около 5 тысяч единиц — только 660 действительно соответствуют лётно- и тактико-техническим характеристикам боевого беспилотного механизма. Остальные, может быть, и способны выполнять какую-либо разведывательную роль, но, скорее, относятся к классу "микро-дронов". Как правило, это изделия "Black Hornet".

Поэтому получается, что по своей численности звёздно-полосатые роботы существенно уступают нашим отечественным разработкам. В России сейчас, по открытым данным, более 2 тысяч летательных беспилотных аппаратов, распределённых по 67 специализированным ротам наших ВКС.

Тем не менее, по официальной классификации, известной от таких авторитетных источников, как, например, институт IISS, пальму первенства в мире БПЛА по-прежнему удерживает Израиль. А хвалёная Турция, на беспилотный боевой потенциал которой так уповали господа Зеленский и Резников, находится на скромном пятом месте.

Немного истории

Однако немаловажно ответить на вопрос, как так вышло, что Израиль превратился в настоящего законодателя мод в этой перспективной области? Дело в том, что Тель-Авив приступил к разработке своих первых аппаратов — Firebee ("Огненная пчела") и Harpy ("Гарпия") ещё в начале семидесятых годов прошлого века.

Первое в истории широкомасштабное и успешное применение этой инновационной в ту пору техники произошло 9 июня 1982 года в рамках израильской операции "Арцав-19", когда грамотно работавшие по целям рои БПЛА уничтожили сирийские ЗРК советского производства "Волга", "Печора" и "Квадрат", дислоцированные на территории Ливана.

Тогда-то и была в первый раз опробована техника налёта большого количества барражирующих боеприпасов на цель, что перегружало возможности расчётов зенитных установок и, в итоге, позволило Израилю одержать победу, фактически выйдя из боя без потерь.

А что сегодня

Беспилотный летательный аппарат "Орлан"

На сегодня Россия обладает всеми необходимыми для ведения разведки и боя летающими роботами сразу нескольких категорий. Наиболее массовые и хорошо зарекомендовавшие себя типы боевых роботов, это:

"Иноходец" — ударный аппарат, способный развивать скорость до 200 км/ч при высоте до 7 с половиной километров с бомбовой нагрузкой до 300 кг;

"Орлан-10", выполняющий, как правило, разведмиссии и корректирующий огонь ствольной артиллерии с боевым радиусом до 120 км и автономией до 14 часов. Его динамический потолок — 5 км;

И, наконец, "Форпост-Р" — разведывательно-ударный аппарат, прошедший длинный эволюционный путь от прототипа Searcher, предоставленного когда-то России по контракту о сотрудничестве тем же Израилем. Этот БПЛА имеет максимальную рабочую высоту до 7 км при автономии до 24 часов и боевом радиусе до 250 км.

Можно сказать, что России несколько не хватает тяжёлых ударных беспилотников "Альтиус-У" и "Гром", сопоставимых по своим характеристикам с американским "Жнецом" (Reaper) и, в определённом смысле, с разведчиком "Ястреб" (Global Hawk). Однако достоверно известно, что и эти аппараты уже пошли в серию. А между тем, скоро в заводские цеха поступят чертежи и новейшего тяжёлого дрона "Охотник", обладающего уже полновесным искусственным интеллектом и способным работать в спарке с истребителями пятого/шестого поколений.

Россия, по заключению западных военных экспертов, вполне в состоянии производить собственные аппараты "под ключ". Именно так считает, например, Сэмюэль Бендетт, американский специалист, сотрудник Международного центра военной аналитики. Того же мнения придерживается и российский эксперт, специалист по БПЛА Денис Федутинов.

С украинской стороны мы наблюдаем только 2 типа летательных аппаратов — широко известный теперь Bayraktar TB-2, использующий бомбы MAM-L с наведением по лазерному лучу, и местную поделку "Лелека-100" (в переводе с украинского "Аист"). Последний может использоваться только для разведки, но не для нанесения ударов. Он поднимается до высоты в 7 километров при максимальной скорости 130 км/ч.

Можно утверждать, что, вопреки пропаганде "Коллективного Запада" и собственно Украины, никакого нового слова беспилотники в ходе спецоперации на Украине не сказали. Хорошо оснащённая армия легко сбивает эти аппараты, не способные на сегодня вести воздушный бой, так как они не обладают пока ракетами "воздух-воздух". Так, ещё в конце февраля капитан Алексей Панкратов сбил в одном бою 5 "Байрактаров". И даже ускоренные и, в принципе, на грани законности поставки Турцией всё новых аппаратов не могут переломить ситуацию.

Тихоходные и неуклюжие дроны не могут скрыться от самолётов ДРЛО и систем наведения наших ЗРК. А поэтому уповать на очередное "вундерваффе" украинской армии явно не приходится.