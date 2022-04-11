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Автор Сергей Лебедев

Пропаганда на вес золота: российской армии нужны агитотряды

Силовые структуры

В 1980 году я служил в Агитотряде, далеко на Востоке, в казахском Семипалатинске (сегодня Семей). Был командиром станции БПК-69. Это офсетная полиграфия, которая позволяла делать в минуты сотни листовок, которые потом снарядами или авиацией забрасывались на территорию противника.

 

Тогда для нас — главное направление пропаганды и войны был Китай. Ещё был жив дух Мао, а великий Ден Сяопин охаживал Запад, предлагая дешёвый труд за пошив очень дорогого Кардена. Сегодня мы друзья, но история России показывает: от любви до ненависти один шаг. Хотя, признаюсь, с армейских времен неравнодушен к Китаю. Уважаю их за работоспособность, дисциплину и за хороший компаньон в плане выпивки. Общался, знаю…

Победа над врагом — это не только "Искандеры"

Мы не будем здесь писать о тонкостях агитации. Как говорил герой одного фильма: хотеть косточку и получить её — не одно и тоже. Хорошие пропагандисты на вес золота. Увы, в нынешней России, как показывают реалии, они не нужны. Или кто-то не хочет, чтобы они были.

А отсюда и тысячные жертвы среди наших бойцов, и многое чего не понятное, на что даже начинают обращать внимание отечественные СМИ. Это о переговорах с Киевом. Но в данном случае, и это важное, речь идёт о сохранении мирных жителей Украины (для меня неважно, кто они — русский, украинец или еврей), которых местные националисты загнали в подвалы или попросту "развлекаются" с ними между перерывами ударов российских ВКС.

Итог — измученное тело женщины с вырезанной свастикой на животе. Полагаю, здесь стыдно пиарить национальность. Её уже пора причислять к лику святых.

Агитотряд — могучая сила

Антенна спутникового интернета Starlink
Антенна спутникового интернета Starlink

Ещё в советское время, да и сегодня, у многих слово "агитотряд" ассоциируется с армейским ансамблем песни и пляски. Это не так.

Развёрнутый агитотряд имел большой технический и политический потенциал. Если говорить о полноценном агитотряде — это несколько прицепов с полиграфическим комплектом — шрифты на разных языках. Сегодня, когда офсетная печать кажется анахронизмом, есть компьютер с набором всяческих языков вплоть до говора жителей Папуа-Новой Гвинеи. Вперёд — изучайте потенциального противника, его слабые стороны. Есть БДРМ со звуковещательными колонками — ещё в прошлом веке — это звук на десятки километров. Откинем доисторические магнитофоны, сегодня куча компьютерных программ с сотнями гаджетов для записи звуковых обращений. В любом расширении. Для тех, кто понимает.

А если сюда подцепить ещё и космические инновации? Нам, пропагандистам в 1980-е годы, такого просто не снилось.

Сегодня популярно видео. На том же YouTube. Понятно, что по экрану будет стрельба накачанных наркотиками и распропагандированных НАТО украинских нацистов. Но даже минута времени заставит кого-то понять обречённость и заблудшесть обгаженной души горе-бандеровца, деды и прадеды которых в 1943 году освобождали от немцев Житомир и Мариуполь.

Как показывает десятилетие, на противостояние пронатовской Украины и России — клерикализм не срабатывает. Хотите вы или нет, советский дух, если кому-то не нравится, Российской империи, когда дрались против общего врага — срабатывает больше.

Кстати, именно специалисты по контрпропаганде должны были бы быть включены в подразделения агитотрядов по линии IT Интернет. Ведь, как все видят, несмотря на боевые действия на Украине — Интернет вовсю работает в зоне боевых действий. Как на нашей стороне, так и на стороне украинских фашистов.

Политработник в армии — кто он?

Великая Отечественная война
Великая Отечественная война

Агитационный отряд — это всегда была огромная сила военно-политической пропаганды.

К сожалению, нынешнее российское телевидение в последнее время ограничивается показом десятков заезженных советских кинокомедий, хотя в том же фильме про Ижорский батальон, состоявший из рабочих ленинградских заводов в годы Второй мировой войны, есть эпизод, где "матюгальники" немецких фашистов со словами "ижорский ваньюшка" призывают ленинградцев сложить оружие. У фашистов не получилось: у "ваньюшек" был стержень.

А у нас получалось в Афганистане, где под пропагандой (а она может быть очень разной) душманы, вооружённые до зубов странами НАТО, сдавались. И нередко. Неслучайно советские агитотряды были лакомым куском для душманов. За ними постоянно гонялись, их головы были на вес золота.

Но советское командование понимало значимость контрпропаганды и старалось отводить беду от наших пропагандистов. Работали спецслужбы и подразделения прикрытия.

Судя по Интернету или по центральным каналам ТВ, облегчить боевую задачу сегодня российским войскам, которые воюют с украинскими фашистами, некому. Увы, последним позволили за последние восемь лет закопаться в землю и хотя бы частично уничтожить среди мирного населения всех недовольных с натовскими амбициями на Украине. А гуманитарная помощь мирному населению и боевые действия агитотряда под ударами врага — это разные вещи.

В СМИ не раз отмечалось, что армейской пропаганды у нас нет. Не определились… Трагедия нынешней России — слово "олигарх" у нас стало нарицательным со словом РФ. А они все благополучно жируют с вывезенными из России многомиллиардными бюджетами, сопоставимыми с бюджетами российских областей, республик, нашими долгами во Всемирном валютном фонде в странах НАТО за последние 30 лет. Но с этим будут разбираться наши потомки.

Миллиарды долларов на военную пропаганду

Советская армия в Афганистане
Советская армия в Афганистане

Вашингтон всегда выделял пропаганде сотни миллионов долларов из бюджета.

С самого начала операции в том же Вьетнаме в штате пропагандистов только в сухопутной армии насчитывалось более 1000 человек, 118 из которых прекрасно владели вьетнамским языком.

После войны в Корее американцы организовали систему психологического давления во Вьетнаме с ещё большим размахом. Всего было сброшено более 50 миллиардов листовок, то есть около 1500 листовок на каждого жителя Южного и Северного Вьетнама. Здесь уже никто не убеждал коммунистов в утопичности их пути.

В радиопередачах и листовках американцы запугивали население ДРВ новыми, более интенсивными авиационными налётами. Широко использовался приём заблаговременного предупреждения о предстоящих бомбардировках. Этот приём особенно эффективно действовал в районах, прилегающих к уничтоженным деревням и городам, так как их жители могли сами убедиться в результатах бомбардировок.

За период активных боевых действий в Индокитае одна только авиация сбросила бомб общим весом около восьми миллионов тонн — почти в 3 раза больше, чем сбросила американская авиация на всех фронтах за годы Второй мировой войны. Понятно, что это не срабатывало.

Не забывайте, на каждое сожжённое немецкими фашистами село вместе с мирными жителями в Белоруссии всё больше людей шли в партизаны. Мщение — это хорошее слово, когда оно к месту. А здесь оно было к месту.

В отличие от американцев — советская пропаганда всегда была гуманной. Речь шла о мире и перспективах вашего будущего в той мирной жизни. Вот и сдавались в плен афганские душманы, также как и в годы Великой Отечественной в том же Сталинграде немцы. Немцы шли в плен к русским, несмотря на пещерное вранье Геббельса о "садизме" русских.

И напоследок пожелание нашему армейскому руководству. Да и не только моё. Вместо того, чтобы из бюджета тратить миллионы на клоунские мундиры, дайте лучше ребятам лишний кусок сочного мяса. Конечно, с витаминами. Уверен, что и на БРДМ со звуковещательными станциями ещё останутся деньги. А вот настоящих пропагандистов ещё надо отыскать. Но не тех, у кого двойное гражданство и домик во Флориде.

Эксперт: забота о мирных жителях тормозит армию РФ на 200%
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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