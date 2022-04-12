Закат НАТО не за горами: альянс изжил сам себя

Во время ежеквартального делового круглого стола с руководителями компаний 21 марта 2022 года президент США Джо Байден заявил:

"Будет новый мировой порядок, и мы должны его возглавить. Именно мы должны объединить остальной свободный мир, чтобы сделать это".

Солдаты НАТО

Это утверждение в лучшем случае звучит смешно, а в худшем — возмутительно. Несмотря на то, что США являются старейшей "демократией" в мире, осталось ли у них хоть какое-то моральное право руководить остальным миром? Партнёрские отношения строятся на основе доверия и взаимного уважения; Соединённые Штаты высокомерны и просто принуждают своих партнёров к подчинению, что гарантирует, что у них есть только вассалы вместо настоящих союзников.

Основанная после окончания Второй мировой войны для защиты Западной Европы от нападения Советского Союза, Организация Североатлантического договора (НАТО) потеряла смысл существования после распада Варшавского договора и последующего распада СССР в 1991 году. Тем не менее, альянс не только существовал, но и добавил 14 стран в пять этапов расширения с 1991 года.

Пять союзников по НАТО — Польша, Норвегия, Эстония, Латвия и Литва — имеют общую сухопутную границу с Россией.

Бомбардировки НАТО Югославии в 1999 году без разрешения ООН и военное вмешательство в Ливию в 2011 году являются яркими примерами того, как страны НАТО применяли силу против суверенных государств, предположительно, в "гуманитарных миссиях", направленных на "защиту гражданского населения".

Президент России Владимир Путин, как он рассказал американскому режиссёру Оливеру Стоуну, говорил с бывшим президентом США Биллом Клинтоном о возможности вступления России в НАТО. Если бы это действительно произошло, то ни одна из агрессивных войн НАТО никогда бы не состоялась, поскольку Россия противостояла бы им изо всех сил.

"Единый фронт" треснул

Президент Байден призвал западные страны объединиться и сохранять единый фронт против России, а также принял решение направить больше войск на восточный фланг НАТО. Но на самом деле в НАТО, построенной на фундаменте выкручивания рук, запугивания и двуличной тактики, принятой Соединёнными Штатами, начинают появляться трещины.

Несмотря на то, что Турция является союзником НАТО, она купила российскую ракетную систему С-400, несмотря на американские угрозы и то, что Америка блокирует Турцию от покупки истребителей F-35 американского производства.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывался поставлять оружие в Украину или разрешать его транзит через венгерско-украинскую границу. Эта страна, союзник НАТО, проголосовала на всеобщих выборах 3 апреля 2022 года, что принесло Орбану убедительную победу. Орбан отметил, что ещё никогда у его партии не было так много противников. По его словам, вместе с внутренней оппозицией среди них оказались "левые силы из других стран, брюссельские бюрократы, все деньги империи Сороса, а также международные СМИ. И в конце даже президент Украины".

Находясь у власти четвёртый срок подряд, Орбан будет продолжать работать над укреплением связей между Россией и Венгрией, к большому неудовольствию Вашингтона и Брюсселя.

19 марта 2022 года министр обороны США Ллойд Остин был встречен антинатовскими протестами, когда он отправился в Болгарию, чтобы попросить Софию оказать военную помощь Киеву. К счастью, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков отклонил эту просьбу.

Недавно рабочие и профсоюзы в Салониках, Греция, отказались принимать участие в транспортировке военной техники США и НАТО из порта Александруполис в Украину.

Итальянская профсоюзная организация Unione Sindacale di Base (USB) заявила, что работники гражданского аэропорта Галилео Галилей в Пизе обнаружили, что груз якобы "гуманитарных" рейсов, направлявшихся в Украину, содержал ящики с оружием, боеприпасами и взрывчаткой вместо продуктов питания и медикаментов. В сообщении указывалось, что рабочие в конце концов отказались загружать груз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков точно описал НАТО таким, какое оно есть, — образованием, "созданным для агрессии", хотя его члены продолжают повторять, что оно носит исключительно оборонительный характер.

В конечном счёте, всё сводится к суверенитету. Европейцам нужно только посмотреть на себя и задуматься о том, как долго они будут продолжать вводиться в заблуждение русофобской повесткой дня и отдавать свою внешнюю политику американскому военно-промышленному комплексу. Односторонние санкции, введённые против России США и их лакеями из НАТО, только укусят их в ответ и приведут к ухудшению их экономики. Это всего лишь вопрос времени, когда разногласия между государствами-членами НАТО вырастут до точки невозврата и альянс развалится, как колода карт.

Если Венгрия, например, проведёт референдум, чтобы узнать общественное мнение о продолжении членства в НАТО, и если большинство людей проголосует против этого, Венгрии придётся покинуть НАТО подобно тому, как произошёл Brexit с выходом Великобритании из Европейского Союза. Это побудило бы других последовать его примеру, что со временем привело бы к возможному коллапсу по типу домино. Вопрос только в том, когда?

Украина — разменная пешка в игре

Украина, к сожалению, является всего лишь жертвенной пешкой в стратегии, проводимой Соединёнными Штатами на пороге своего противника времён холодной войны, чтобы ослабить его и подчинить "своему влиянию", "демократизировать" "авторитарную" Россию или, возможно, вызвать своего рода цветную революцию. Но русские сделаны из другого материала, ибо они гордятся своим суверенитетом и будут сражаться до последнего вздоха, чем поддадутся диктату и махинациям иностранной державы.

Простые россияне хорошо помнят в своих сердцах и умах невыразимые страдания, причинённые американской "шоковой терапией" после распада Советского Союза, что привело к их "потерянному десятилетию". Именно по этой причине президент Путин продолжает стабильно иметь высокие рейтинги одобрения на протяжении последних 20 лет. Как он заявил в послании Федеральному собранию в 2019 году:

"Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это просто аксиома, она или будет таким, либо вообще её не будет. Для нас всех это должно быть понятно. Мы должны это понимать и осознавать. Россия не может быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут, Россия — нет".

Своей специальной военной операцией на Украине президент Владимир Путин, прежде всего, обеспечил безопасность своего отечества на десятилетия вперед. А во-вторых, он показал НАТО зеркало того, чем оно является на самом деле — пережитком эпохи холодной войны, который должен быть отправлен на свалку истории.