Подготовка западными инструкторами украинских нацистов — обоюдоострое оружие, которое заточено в сторону России, но вполне может поразить своих хозяев. Прецедент с "Аль-Каидой"* ничему не научил. Однако за кордоном уже бьют тревогу.

Основанный в 2017 году экс-агентом ФБР ливано-американского происхождения Али Х. Суфаном The Soufan Center (TSC), который позиционирует себя как "независимый некоммерческий центр, предлагающий исследования, анализ и стратегический диалог по глобальным вызовам безопасности и вопросам внешней политики", предупреждает об опасности расползания по планете международного терроризма.

Первым командиром полка "Азов"* был националист Андрей Билецкий по прозвищу "Белый вождь", который в 2010 году заявил, что национальная цель Украины состоит в том, чтобы "возглавить белые расы мира в последнем крестовом походе… против возглавляемых семитами унтерменшей (Untermenschen, т. е. "недочеловеков")".

В 2019 году Центр Суфана, который отслеживает террористические и экстремистские группы по всему миру, предупреждал:

Центр Суфана сравнил международную сетевую стратегию батальона "Азов" со стратегией "Аль-Каиды" и ИГИЛ*. Поддержка батальона "Азов" со стороны США и НАТО сопряжена с теми же рисками, что и их поддержка связанных с "Аль-Каидой"* группировок в Сирии десять лет назад.

Иностранные боевики, которые тренируются и сражаются в составе батальона "Азов", затем возвращаются в свои страны, чтобы на практике применять полученные знания и вербовать сторонников.

Среди агрессивных экстремистов, связанных с "Азовом", из числа иностранцев были

Ветераны "Азова" вернулись в

В опубликованном в декабре 2021 года эссе "От военизированных формирований к парламентариям: дезагрегирование праворадикальных экстремистских движений" его авторы Джейсон М. Блазакис и Колин П. Кларк (Jason M. Blazakis & Colin P. Clarke. From Paramilitaries to Parliamentarians: Disaggregating Radical Right Wing Extremist Movements) пишут: "За исключением зарождающихся террористических сетей, таких как "Атомваффен", и киллеров-одиночек, как Брентон Таррант, главная опасность экстремистов правого толка заключается в их проникновении в основной политический дискурс, а не в каком-либо радикальном захвате власти".