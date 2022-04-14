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Автор Любовь Степушова

Швеция и Финляндия не будут спешить в НАТО: риски велики

Силовые структуры » Министерство обороны

Швеция не хочет вступать в НАТО без Финляндии, а Финляндия — только после Швеции. Стокгольм и Хельсинки оценивают, какой риск больше — быть в НАТО или остаться вне блока. Ответ очевиден, поэтому и есть колебания.

Швеция и Финляндия не будут спешить в НАТО: риски велики

Стокгольм и Хельсинки договорились продолжать обсуждать вступление в НАТО

Премьер-министры Швеции Магдалена Андерссон и Финляндии Санна Марин встретились в среду в Стокгольме, чтобы обсудить вступление в НАТО.

Обе страны не являются членами блока, но активно сотрудничают с ним. Вопрос о вступлении в альянс связан с событиями на Украине, якобы, в связи с военной операцией РФ, обстановка с безопасностью вокруг Швеции и Финляндии ухудшилась, поэтому надо защититься от России с помощью НАТО.

Встреча в Стокгольме закончилась лишь констатацией факта, что решения Швеции и Финляндии взаимосвязаны и консультации продолжатся.

"Каждая страна примет свои решения. Но как говорит и Санна Марин — решение, которое принимает одна из наших стран, влияет и на другую страну. И именно поэтому так важно, что у нас был такой тесный диалог в течение этих недель. И, конечно, он будет продолжаться", — сказала Андерссон, которую цитирует Шведское радио.

Швеция вступит в НАТО только одновременно с Финляндией

В Швеции дебаты ведутся среди правящей Социал-демократической партии, учитывая её традиции неприсоединения под руководством ещё Улофа Пальме. Сначала социал-демократы были против вступления в альянс. Но так как все остальные парламентские партии поддерживают членство, то премьер-министр заявила, что Швеция подаст заявку в конце июня, но с условием, что это же одновременно сделает и Финляндия.

При этом бывшие премьер-министры социал-демократов Йоран Перссон и Стефан Лёвен критически относятся к подаче заявки. Персон считает, что этого не надо делать, даже если это сделает Финляндия.

Социал-демократы традиционно считали вступление в НАТО большим риском для Швеции, чем угрозой для России, — сказал корреспондент шведского радио Томаш Рамберг в интервью Yle. Были опасения, что Швеция будет втянута в конфликты, которых можно избежать, будучи вне НАТО.

Согласно последним опросам общественного мнения, менее половины шведов поддерживают вступление в НАТО. Более 60 процентов поддерживают членство в случае, если Финляндия также подаст заявку.

В Финляндии хотят, чтобы Швеция подала заявку в НАТО первой

В Финляндии, как пишет Swedish Expressen, Санна Марин настаивает, чтобы соседи подали заявку первыми, а затем уж и Хельсинки сподобится. Пока же Марин обещает определиться "через несколько недель". И в Финляндии тоже есть традиция — сотрудничества с РФ, и эти связи огромны, поэтому премьер разумно тянет время.

Она ждёт, когда ситуация на Украине станет более определённой — может быть, и не стоит рисковать с выходом безоружной на "русского медведя", когда он почувствует силу.

Тем временем бывший премьер-министр и председатель финских социал-демократов Пааво Липпонен заявил Democrat, что "и Финляндии, и Швеции было бы абсолютно необходимо вступить в НАТО в этом году". Он считает, что это не Швеция ждёт Финляндию, а наоборот — Финляндия Швецию.

"Финляндия не может ждать решения Швеции, мы должны принять собственное решение, и его нельзя откладывать без необходимости. Задержка только увеличит политические риски", — отметил Липпонен.

"Швеция не может и не хочет предоставить Финляндии двусторонние гарантии безопасности. Поэтому идея двустороннего оборонного альянса — это ошибочный путь", — добавил он.

Получается, что обе страны перекладывают друг на друга первенство вступления в НАТО и упрекают партнёра в нежелании совместно защищаться. Причина понятна — они опасаются реакции Москвы.

Россия не допустит, чтобы Балтийское море стало морем НАТО

Что касается России, то она не допустит, чтобы Балтийское море стало морем НАТО, как не допустила этого в отношении Чёрного моря.

В четверг зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о возможном членстве Финляндии и Швеции в альянсе.

По словам Медведева, в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия усилит свои военно-морские и военно-воздушные силы в регионе Балтийского моря с использованием ядерного оружия.

"Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придётся укреплять. Серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае, ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен", — сказал Медведев.

Членство в НАТО — это не гарантия безопасности, это гарантия получить ядерный удар в случае войны с РФ. Это надо понять Хельсинки и Стокгольму.

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