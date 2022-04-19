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Автор Александр Шторм

Минобороны: потери ВСУ — 10% личного состава

Силовые структуры » Министерство обороны

Российское министерство обороны начало публиковать сведения о потерях украинской стороны с момента начала спецоперации. Необходимость этого создало украинское руководство с заявлениями о минимуме погибших в Мариуполе.

Минобороны: потери ВСУ — 10% личного состава

Ведомство впервые обнародовало список с персональными данными погибших в ходе спецоперации ВС РФ украинских военных. По данным на 18 апреля, реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек.

Отметим, что это уже примерно 10% от всего личного состава ВСУ, с учётом мобилизованных военнослужащих.

Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о значительном количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести.

В этих списках содержатся личные данные сотен погибших и раненых военнослужащих одной из частей Нацгвардии Украины, в которую входит воюющее в Мариуполе террористическое и запрещённое на территории РФ подразделение "Азов"*.

По сути, целью этой публикации являлся ответ на попытки Киева скрыть потери оборонявшей город группировки, которая, как полагают в Минобороны РФ, в скором времени прекратит сопротивление.

Министерство обороны также заявило о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести. Всего в списках приведены личные данные 122 погибших и 264 раненых (двое из которых скончались, двое вернулись в строй).

В этом списке содержатся ФИО, звания и медицинские подробности ранений украинских военнослужащих. Информация получена на украинском языке, так как основана на захваченных документах Нацгвардии.

Минобороны РФ пообещало начать публикацию личных данных погибших и раненых после того, как Владимир Зеленский назвал цифру потерь Украины. Страна якобы потеряла всего 2,5-3 тысячи человек убитыми.

Эти же документы свидетельствуют о том, что безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек.

Цифру потерь с российской стороны минобороны в последний раз озвучивало 25 марта. Тогда имелись данные о 1351 погибшем и 3825 раненых российских солдатах и офицерах.

Напомним, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков привёл в качестве примера данные о ходе битвы за Мариуполь. Известно, что, по сведениям на 11 марта, общая численность украинской группировки в нём составляла около 8100 человек, 1464 военнослужащих сдались, оборону продолжали держать не более 2,5 тысячи человек. Уже из этих скупых данных следует, что потери украинской стороны в одном только Мариуполе составили более 4000 человек.

Точкой сопротивления стала "Азовсталь", но конкретно в этом случае противник получил возможность сдаться в плен в ходе объявленного 17 апреля режима тишины. Никаких адекватных действий для своего спасения украинские военные не совершили.

Стоит добавить, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет вести диалог с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе.

Тем не менее, как пишут авторы проекта "Старше Эдды", обычно с передовой привозят очередную партию пленных ВСУшников из разных подразделений. К 95-й, 93-й, 25-й бригадам, добавилась 71-я егерская из Кременчуга.

Фактически всем уже известно, что у ВСУ тяжелейшие потери. Думаю, что если пленным показать выступления Арестовича и представителя минобороны Украины, в которых они рассказывают про окружение ВС РФ под Изюмом или про "освобождённые" ВСУ населённые пункты, они очень удивятся.

"Каждый попавший в плен, немного придя в себя, говорит, что командование их бросило. Использует в виде пушечного мяса, бросая в бой сразу после прибытия на фронт. Очевидно, что ВСУ необходимо как можно быстрее восполнить хотя бы часть потерь и по возможности оттянуть время для подготовки очередного рубежа обороны", — пишут сетевые аналитики.

Но информацию, хотя бы отдаленно напоминающую правду, можно получить только у российской стороны, которая может оперировать украинскими же документами. Остальное — вольный полет фантазии украинского руководства.

* Организация, признанная террористической и/или экстремистской и запрещённая на территории РФ.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу игорь конашенков владимир зеленский
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