Эксперт рассказал, почему англосаксам не даёт покоя Северный морской путь

На фоне спецоперации России на Украине Финляндия и Швеция собрались вступать в НАТО в целях самозащиты. Почему этот шаг, наоборот, поставит их в опасное положение и чем так привлекает англосаксов Русская Арктика, рассказал военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов.

Кто с мечом к нам придёт…

— Премьер-министры Финляндии и Швеции госпожи Марин и Андерссон заявили о возможном вхождении в НАТО. Из-за спецоперации на Украине они перестали чувствовать себя в безопасности. Хотя смерть 13-14 тысяч человек за последние 8 лет в Донбассе их не интересовала.

Насколько мы должны быть напуганы такими заявлениями? Мы рассматриваем всё через призму арктического региона, где у России 60% территории Заполярья и вся судоходная часть Арктики.

Наш Северный морской путь многим не даёт спокойно спать: дескать, он должен быть достоянием всего человечества. Это самый короткий транзитный путь из Европы в Азию.

Поэтому англосаксы так вожделеют наши арктические территории. Если скандинавы захотели в НАТО — значит, снова "англичанка гадит".

Вооружённые силы Швеции — 20 тысяч человек. У них нет призыва с 2010 года. Армия малозначимая и слабовооружённая. Они предпочитают своё собственное вооружение: 120-мм минометы, САУ Archer ("Стрелец"), гранатомёты (подделка АТ4), противотанковые управляемые ракеты:

RB-55,

RB-56.

Есть 613 БТР и определённое количество БМП-2.

Вооружённые силы Финляндии — 34 тысячи человек. Служат они всего полгода. А чтобы освоить боевую технику, требуется явно не полгода. Вооружены автоматом Калашникова — местная переделка (RK95T). У Финляндии есть истребитель "Хорнет" — разработка англосаксов 50-летней давности.

Армии Швеции и Финляндии укомплектованы немецкими танками "Леопард", из тяжёлой старой стали. Тогда как одно из главных достоинств "Арматы" и модернизированного Т-90 — лёгкая сталь. Это отметили китайцы, когда увидели, с какой скоростью двигается "Армата" и как маневрирует на поле боя.

Шведский и финский флоты столь малозначимы, что говорить о них не стоит. У них нет стратегических сил, ракетного вооружения. Правда, у шведов и финнов есть ПЗРК "Стингер".

Эти страны не хотят понять простую вещь. Наш спецпредседатель по Арктике в ранге посла Корчунов сказал: как только они прекращают быть нейтральными, они превращаются для нас в цели.

Мы проведём целеполагание и наметим объекты поражения в Швеции и Финляндии. Разместим атомное оружие в Калининградской области. Наш "Искандер-М" способен стрелять атомной боеголовкой.

Мы нередко шли на уступки в районе Северного моря, где происходит рыбный промысел. Даже уступили одну территорию скандинавам, не стали настаивать на своих правах на Шпицбергене: там есть наши посёлки, но мы сократили свою зону присутствия. И шведский остров Готланд когда-то принадлежал нам. Даже Берлин был славянским городом, а древнейшее население Германии — это сорбы. Берлин означает "логово медведя (бера), берлога". Сами-то мы не лезем в эти страны. Хотя все они на наших славянских костях и территориях. Но мы ни с кем войны не хотим. Кто берёт в руки меч, тот, как правило, от меча и гибнет. Задумались бы финны и шведы, стоит ли им брать в руки меч НАТО.