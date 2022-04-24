Военный политолог Перенджиев: Россия выполнила все поставленные на первые 60 дней СВО задачи

Российские войска под четким руководством главнокомандующего и Министерства обороны успешно выполняют поставленные задачи по обеспечению безопасности мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР), а также границ страны. Об этом заявил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Эксперт проанализировал итоги минувших двух месяцев с начала специальной военной операции (СВО) ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

"Одной из главных задач, которые выполнены нашими подразделениями, взятие под контроль большей части территории Донбасса, определение путей, стратегии и тактики действий по дальнейшему освобождению. При этом успехи армии России показывают, что эта задача будет успешно завершена", — заявил эксперт.

Политолог заявил, что прогнозировать сроки пока не стоит. Тем не менее поручения главнокомандующего реализуются таким образом, чтобы свести к минимуму потери среди личного состава и мирного населения, а также с наименьшим ущербом для гражданской и социальной инфраструктуры соседнего государства.

"Во-вторых, за минувшие два месяца появилось четкое понимание того, с каким противником мы столкнулись, а также с вопросами необходимости противодействия провокациям. Тут даже дело не в том, что применяются информационные технологии и вбросы, а они основываются на реальном убийстве мирных жителей Украины", — подчеркнул доцент.

Александр Перенджиев добавил, что спецоперация РФ помогла определить подлость украинских сил, самого киевского режима и так называемого коллективного Запада. США и страны ЕС, которые больше всех борются за "демократию и свободу", не обращают внимание на зверства, осуществляемые националистическими формированиями и ВСУ. При чем их действия направлены не только против граждан, но и управленческой элиты.

Речь идет о ликвидации "предателей" Украины в лице мэров населенных пунктов. Примером может послужить похищение дочери Геннадия Мацегоры, главы Купянска в Харьковской области, который находится под контролем ВС РФ.

"Тем более спецоперация РФ позволила найти и разоблачить биолаборатории, в которых американские ученые занимались разработкой оружия массового поражения, запрещенного Конвенцией ООН. Все это показало насколько преступен и бесчеловечен киевский режим и поддерживающий его коллективный Запад", — сказал эксперт.

Российская операция также помогла увидеть сущность и отношение народов, да и в целом государств, к происходящему на Украине. Москва смогла понять кто друг, а кто враг. Настоящие друзья познаются в таких вот тяжелых ситуациях. Все это стало важным фактором для развития мировой политики и решения вопросов международной безопасности.

"Хочу обратить внимание, что в Мариуполе среди добровольцев не только русские или представители народов России, но и выходцы из других стран, в том числе на постсоветском пространстве", — отметил политолог.

Александр Перенджиев также поблагодарил представителей СМИ и военкоров. Благодаря их работе у людей в мире появилось понимание того, с кем борются российские подразделения и за что.

"Они осознали, что РФ сражается не только за безопасность ЛДНР и собственных границ, но и в целом за стабильность народов мира", — подытожил доцент.

Президент России Владимир Путин отдал приказ начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Причиной таких действий стали страдания мирных жителей Донбасса, которые последние восемь лет подвергались бомбежке со стороны ВСУ.

Ранее об итогах специальной военной операции на Украине высказался журналист-международник Аббас Джума. Он отметил, что за последние два месяца возрос авторитет не только ВС РФ, но и добровольцев. Так, по его словам, с начала года по данным "Яндекса", интерес к "ЧВК Вагнера" увеличился в семь раз.