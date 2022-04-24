"Все идет правильно": генерал-майор Попов об итогах 60 дней операции РФ на Украине

Россия выбрала правильную тактику в ходе специальной операции на Украине, считает заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Эксперт высоко оценил результаты первого этапа, достигнутые к 60-му дню спецоперации. По его словам, порядок и ритм действий, принятые российской армией, обусловлены рядом важных причин. Первой из них Попов назвал высокую мощь ВСУ, которую было бы опасно недооценивать.

"Когда развалился СССР, на территории Украины остался значительный боевой потенциал по части сухопутных войск и авиации. К примеру, самолетов и вертолетов различного назначения насчитывалось более 2800 единиц. Около 2500 танков, около 1500 БТР и свыше тысячи других бронемашин — очень серьезная сила. Поэтому нельзя сказать, что Вооруженные силы Украины были слабые — это была одна из ведущих армий Европы, второе или третье место", — рассказал эксперт.

По его словам, одной из главных задач ВС РФ в ходе спецоперации является максимальное сохранение жизней своих военнослужащих, гражданских и по возможности солдат противника. И если украинские армейские подразделения изначально понимали это и старались избегать столкновений, то ситуацию решили "исправить" нацбаты, являющиеся наиболее боеспособными подразделениями киевского режима, обеспеченные передовым оружием и техникой, а также высокомотивированные.

"На донбасском фронте находилось около 40 таких частей. Это очень серьезная сила, и бороться с ней непросто. Поэтому ничего нет страшного в том, что мы пока не углубились в центральные районы Украины — перед войсками стоят совсем другие задачи. Нужно уничтожить, методично перемолоть на месте именно нацбаты. А разбираться со всеми остальными частями ВСУ и территориями — это уже вопрос второго плана", — пояснил собеседник издания.

Он отметил, что определенную сложность представляет наличие в местах боевых действий гражданских. При этом часть из них в качестве добровольцев вступает в ряды территориальной обороны. Это практически неподготовленные люди, которые просто пожелали взять оружие в руки и, как они думают, защищать свой дом. Хотим мы или нет, отметил Попов, но это их право. Тем не менее ВС РФ изначально стремились избегать жертв и среди таких "волонтеров".

По его словам, именно по указанной выше причине зачистка Мариуполя продолжалась более 50 дней. Однако на сегодняшний день остатки неонацистов блокированы в промзоне на "Азовстали". Они по-прежнему хорошо вооружены, мотивированы и имеют запасы боеприпасов и продовольствия, чтобы продолжать сопротивление. Также там находятся западные инструкторы, которые не дают им возможности принимать самостоятельные решения и заставляют воевать до конца.

"Поэтому мы и отказались от штурма и перешли к осаде. Либо они примут правильное решение сдаться и сохранить свои жизни, либо погибнут в бою, либо исчерпают все ресурсы, и перед ними возникнет неизбежный выбор между первым и вторым вариантом. Я думаю, что все идет правильно, так, как должно", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил о результатах, которые достигнуты в ходе поражения критически важных объектов, складов боеприпасов и топлива, ремонтных заводов и прочих целях. Все эти атаки довольно болезненны для ВСУ, пояснил Попов, поскольку в условиях конфликта, например, проблематично восстановить взлетно-посадочную полосу и инфраструктуру какого-либо аэродрома, да еще и найти для него авиацию. А исправить последствия разрушения арсеналов и подавно не получится.

"Транспортные линии разрушены, управление войсками децентрализовано. Это объясняет ту истерию, которая царит в рядах высшего политического и военного руководства Украины. Несмотря на все попытки Генштаба ВСУ выглядеть боеспособным, на выходе результатов практически нет. И это играет нам на руку. А помощники Зеленского сейчас мечутся между молотом и наковальней. Они призывают то к демократии и переговорам, то к дальнейшему продолжению конфликта до "победного конца", то обращаются к Западу с мольбами о поставках оружия. Но, несмотря ни на что, они проигрывают, а страдает от их действий мирное население. Я полагаю, что у властей Украины попросту нет единой стратегии, и рано или поздно они будут вынуждены сесть за стол переговоров, которые завершатся подписанием договоров на наших условиях", — заключил эксперт.

Комментируя появившиеся в ряде источников сообщения об участии в СВО различных российских добровольческих формирований и "ЧВК Вагнера", он отметил, что они не являются основной боевой силой, однако занимают определенную нишу в военных действиях. В частности, о заметной роли "вагнеровцев", которую они сыграли в боях за Попасную, сообщил ряд экспертов и публицистов — например, ополченец Владлен Татарский.