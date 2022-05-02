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Автор Инна Новикова

Политолог рассказал, как Запад играет вдолгую против России

Силовые структуры » Министерство обороны

Почему важна не только демилитаризация, но и денацификация Украины; каким образом и почему Запад планирует уничтожить Россию; почему англосаксы не позволят Венгрии и Польше забрать часть Украины, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, публицист, аналитик, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

Политолог рассказал, как Запад играет вдолгую против России

Спецоперацию останавливать нельзя

— Леонид Викторович, в ходе спецоперации на Украине наши военные успешно выполняют задачи по демилитаризации. А как обстоят дела с денацификацией?

— Задачи по денацификации не выполняются. На Украине рвутся бомбы, ракеты, снаряды, пули. Гибнут люди. Это не способствует взаимопониманию. Восемь лет с одной стороны границы в Донбассе и Луганске гибли люди и пропитывались ненавистью к Украине. А теперь с другой стороны то же самое происходит. Это не улучшает отношения русскоязычного населения Украины к русским, потому что гибнут твои близкие, ты теряешь всё, что в жизни создал.

Спецоперацию останавливать нельзя, её надо доводить до конца.

С этим населением потом надо работать. Нельзя их оставлять в том состоянии, в котором они сегодня пребывают. Иначе мы получим рецидив. Это будет расценено как поражение России. Шольц и Джонсон открыто заявляют, что их задача — не допустить победы России. Мол, пусть:

  • забуксуют,
  • договорятся,
  • расчленят Украину,
  • создадут буферные зоны.

Главное, чтобы не было абсолютной победы у России.

— Задача англосаксов — максимально ослабить Россию. У них всегда была эта задача, в том числе и в 1940-е годы.

— Да, это стратегическая задача Запада, потому что Россия для них — непонятное образование, которого они боятся. Им хотелось бы, чтобы она думала и жила, как Европа. Но не получается. Все-таки русская цивилизация другая.

Мы не решим задачу исторически, если на Украине оставим демаркационные линии, не изменим политический режим и не проведём денацификацию, а ограничимся признанием:

  • Донбасса,
  • Луганска,
  • Крыма.

Для Запада это самый лучший вариант. Потому что злоба и обида украинцев будут расти всё это время: 5-10-20-100 лет. Чем больше пройдёт времени, тем больше злобы накопится. Запад умеет ждать. Он ждал давно, чтобы это произошло.

Запад умеет ждать, готовиться, вилять хвостом, заигрывать с Россией — царской, большевистской, ельцинской, путинской — неважно. Они играют вдолгую.

Если русский сценарий прогнозирует, какими будут доллар, цена на нефть и соответствующие доходы, то англосаксонская стратегия абсолютно инженерная, с фиксированными датами, конкретными показателями.

Крым передали Украине — для Запада это было победой. На картах ЦРУ Крым был обозначен украинским задолго до того, как Хрущёв его отдал туда.

Англосаксы понимали, что рано или поздно бандеровское, украинское политическое начало будет воспитываться. Оно идейно более заряжено, чем русскоязычное население Украины, которое не понимает, что такое Украина вообще. Это отрезок от России, недоРоссия? А тут им Запад предложил вариант: на самом деле вы такие крутые. Человеку, кроме еды, нужно ещё чем-то гордиться. Им этот повод предложил Запад и потихоньку усиливал. Англосаксы не позволят Венгрии и Польше забрать часть Украины. Потому что нужен исторический претендент на земли Малороссии — Крым и Мариуполь. Если этот субъект уничтожить, то Малороссия будет навечно закреплена за Россией.

Англосаксы делают всё, чтобы ослабить Россию. И когда Россия ослабнет в очередной раз, они обязательно повторят свою агрессию и тогда уже не остановятся на границе с Россией, а двинутся дальше. Вот в чём проблема.

Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Александр Артамонов
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