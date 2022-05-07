7 мая для ВСУ выдалось весьма беспокойным — по всей стране объявлен красный уровень ракетного удара. В одной только Одесской области по их позициям прилетело шесть ракет.
Ка сообщают местные СМИ, в Генштабе принято решение всячески блокировать информацию о серьезности повреждений и наносимого урона. Как объяснили военные журналистам,
"чтобы не понижать моральный боевой дух масс" и не провоцировать "появление ещё большего количества всё пропальщиков, которые разгоняют в сети тезис, что лучше сдаться, остановить разрушения всей страны и смерти мирных граждан".
Согласно сообщению руководителя украинского пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, российские войска нанесли по городу удар шестью ракетами с помощью стратегической авиации.
"В результате попадания четырёх ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе, которое занимается производством мебели. Риск взрыва был высок, потому что на предприятии в большом количестве хранились лакокрасочные изделия. После удара вспыхнул пожар. Две ракеты попали в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу. На месте работают спасатели. Информация о раненых уточняется".
По ее словам, пуск ракет предположительно производился из Каспийского моря.
Еще 2 ракеты попали в территорию аэропорта, из-за чего оказалась нарушенной радиолокационная система.
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил ракетные удары по Одессе, уточнив, что "били" по авиазаводу (на нём ремонтировали и проводили техническое обслуживание беспилотников Bayraktar TB2 — Прим. ред). и предупредил горожан об уголовной ответственности за публикацию фото и видео прилётов.
"К вам уже выезжают те люди, которые проведут с вами профилактическую беседу", — сказал Братчук.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко объявил о введении комендантского часа.
Теперь в Одессе и области запрещено выходить на улицы и находиться в общественных местах с 22:00 до 05:00. Пока ограничения будут действовать с 8 по 10 мая.
9 мая будет остановлена работа ж/д вокзала Одессы, автостанций и автовокзалов, по всей Одесской области. В том числе не будут работать пригородные и междугородные автобусные маршруты на территории области.
Министерство обороны РФ заявило, что российская авиация нанесла удар по железнодорожной станции в Харьковской области и уничтожила крупную партию вооружения из США и Европы.
"В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники, три склада боеприпасов и военной техники в районе населённого пункта Дачное Одесской области", — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Схема поставок западного оружия на Украину раскрыта. Теперь у ВС РФ одна задача — остановить этот поток.