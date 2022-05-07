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Автор Ольга Лебедева

ВС РФ наносит ракетные удары по тыловым позициям ВСУ. "Жарче всего" в Одессе

Силовые структуры

7 мая для ВСУ выдалось весьма беспокойным — по всей стране объявлен красный уровень ракетного удара. В одной только Одесской области по их позициям прилетело шесть ракет.

ВС РФ наносит ракетные удары по тыловым позициям ВСУ. "Жарче всего" в Одессе

Ка сообщают местные СМИ, в Генштабе принято решение всячески блокировать информацию о серьезности повреждений и наносимого урона. Как объяснили военные журналистам,

"чтобы не понижать моральный боевой дух масс" и не провоцировать "появление ещё большего количества всё пропальщиков, которые разгоняют в сети тезис, что лучше сдаться, остановить разрушения всей страны и смерти мирных граждан".

Ситуация в Одессе

Согласно сообщению руководителя украинского пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, российские войска нанесли по городу удар шестью ракетами с помощью стратегической авиации.

"В результате попадания четырёх ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе, которое занимается производством мебели. Риск взрыва был высок, потому что на предприятии в большом количестве хранились лакокрасочные изделия.  После удара вспыхнул пожар. Две ракеты попали в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу. На месте работают спасатели. Информация о раненых уточняется".

По ее словам, пуск ракет предположительно производился из Каспийского моря.  

Еще 2 ракеты попали в территорию аэропорта, из-за чего оказалась нарушенной радиолокационная система.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил ракетные удары по Одессе, уточнив, что "били" по авиазаводу (на нём ремонтировали и проводили техническое обслуживание беспилотников Bayraktar TB2 — Прим. ред).  и предупредил горожан об уголовной ответственности за публикацию фото и видео прилётов.

"К вам уже выезжают те люди, которые проведут с вами профилактическую беседу", — сказал Братчук.

"Подготовка к 9 мая"

Глава Одесской ОВА Максим Марченко объявил о введении комендантского часа.

Теперь в Одессе и области запрещено выходить на улицы и находиться в общественных местах с 22:00 до 05:00. Пока ограничения будут действовать с 8 по 10 мая.

9 мая будет остановлена работа ж/д вокзала Одессы, автостанций и автовокзалов, по всей Одесской области. В том числе не будут работать пригородные и междугородные автобусные маршруты на территории области.

Сообщает Минобороны РФ

Министерство обороны РФ заявило, что российская авиация нанесла удар по железнодорожной станции в Харьковской области и уничтожила крупную партию вооружения из США и Европы.

"В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники, три склада боеприпасов и военной техники в районе населённого пункта Дачное Одесской области", — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Куратор: Александр Артамонов
Темы одесса украина минобороны
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