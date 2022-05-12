Британский наёмник: мы аутсайдеры, у русских профессиональная армия

В западной прессе на постоянной основе выходят материалы о наёмниках, которые отправились на Украину. С одним из таких — Мэттью Робинсоном — на днях опубликовало интервью издание The Telegraph.

В интервью Робинсон представлен как человек, который, помимо прочего, занимается подбором "кандидатов" для отправки их на Украину. Но, судя по фото в издании, сам мистер Робинсон тоже побывал на Украине. И увидел там много такого, о чём ни киевские власти, ни иностранные журналисты стараются лишний раз не упоминать.

В частности, сообщил Робинсон, порядка 70% иностранных наёмников уже покинули Украину, многие из них разочарованы.

Он также рассказал, что на Украину едут далеко на самые обученные и адекватные люди. В частности, Мэттью Робинсон рассказал историю про поляка, который был настолько пьян, что попытался зарезать водителя автобуса, который вёз его на Украину. Поляк подумал, что они едут в Россию.

По словам Робинсона, иностранные наёмники на Украине — аутсайдеры. "Что бы вы ни говорили о русских, это профессиональная армия, использующая много высокотехнологичного оборудования", — заявил он, обращаясь к журналистам The Telegraph.

По его словам, многие наёмники заявляют, что их отправляют на "самоубийственные миссии" без оружия или разведданных. А другие жалуются на коррумпированных украинских командиров.

Напомним, в апреле в Мариуполе был взяты в плен двое подданных Её Величества. Один из них, Эйден Эслин, до того, как прибыть на Украину, два года провёл в Сирии. А в рядах ВСУ он находится с 2018 года.

После того, как Эслин попал в плен, на жизнь он стал смотреть по-другому. По его же словам, например, он признавал право Донецка и Луганска на независимость.

"С первого дня, когда мы приехали в Мариуполь, я всегда говорил, что мы должны уйти, потому что, как я говорил раньше, Донбасс признаётся независимым, Луганск так же. Если Украина действительно хотела избежать этого конфликта, она могла бы просто сказать: "Хорошо, мы признаем независимость", — и они могли бы признать Крым", — заявил Эслин после того, как попал в плен.

Позднее появилась информация, что Эйден Эслин и ещё один британец, Шон Пиннер, обратились к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой обменять их на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. В Лондоне, однако, от какого-либо участия в судьбе своих соотечественников отстранились.