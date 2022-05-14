EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Военный эксперт рассказал, каким будет ответ России на обстрел её территорий

Силовые структуры » Министерство обороны

Военные эксперты считают, что обещанный руководством РФ жестокий военный ответ на обстрелы территории нашей страны будет дан в ближайшее время.

Военный эксперт рассказал, каким будет ответ России на обстрел её территорий

"Русской ответкой" может стать как интенсификация СВО, так и ракетные, термобарические или авиационные удары по территориям, с которых ведётся огонь по российской земле — пока стрелявшие не успели сменить местоположение либо в режиме "найти и уничтожить".

Кроме того, специалисты не исключают нанесение давно ожидаемых ударов по "центрам принятия решений" в Киеве, но не по Банковой, Генштабу Украины, а по засекреченным командным пунктам и бункерам.

"Бить по Банковой и Генштабу просто так, чтобы "красиво" снести здания, — можно, но неэффективно. Вполне логично, что руководство Украины или генералы со штабами не сидят в кабинетах, а находятся в бункерах и ЗКП. Однако это не значит, что Украина будет безнаказанно бить по Белгородской и другим областям", — заявил Pravda.Ru подполковник в отставке, преподаватель военной академии Константин И.

Военный пояснил, что действия ВС РФ нужно "разделить на две части" —

  1. это защита собственных территорий от авиа- и ракетных ударов, "работы" РСЗО, беспилотников "с боезарядами или без них"
  2. и собственно ответные и упреждающие удары.

Как защищают пограничные регионы России от обстрелов Украиной

Что касается защиты, по словам подполковника, у ВС РФ имеется эшелонированная ПВО, в которую могут быть "комбинированно включены":

  • "Панцирь-С1";
  • ЗРК "Оса-АКМ";
  • С-125 "Печора-2М";
  • "Буки-М2Э";
  • С-200ВЭ, С-300, С-400 "Триумф";
  • "Русские аваксы" для отслеживания ВВС противника и истребители, штурмовики ВКС РФ для его уничтожения;
  • "Тор-М2";
  • "Тунгуски" и "Шилки";
  • ПЗРК у подразделений.

"Таким образом, военное руководство может комбинировать или поставить сразу все средства ПВО для защиты территории. Вышеперечисленные системы прикрывают от практически всей номенклатуры имеющихся у Украины вооружений — они могут сбивать самолёты, вертолёты, БПЛА, крылатые ракеты, "Точки-У", ракеты РСЗО", — рассказал военный преподаватель.

"Единственное, что сложно сбить, — это снаряды калибра 152-мм и 155-мм, они слишком малы, однако издалека, с "ракетных" расстояний, их не выпустить. А значит, обстреливает кто-то находящийся близко, у границы, и его нужно засечь (желательно до открытия огня) и уничтожить (артиллерийским, ракетным ударом, действиями спецназа ВС РФ, как это делается со средствами ПВО Украины)", — добавил он.

По словам подполковника, превентивный удар или ответ российской армии может быть любым.

"Если надо, то из Украины сделают стеклянную равнину, хотя понятно, что (пока) таких задач не ставится и не планируется", — пояснил военный.

Эксперт добавил, что "с диверсантами, террористами и прочими "заброшенными на территорию РФ или завербованными врагами" должны бороться ФСБ и органы военной контрразведки.

Как и чем Россия будет отвечать на обстрелы своих территорий

А вот "огневым ответом" на атаки российских территорий, по мнению офицера, могут стать:

  1. удары по огневым точкам, складам, штабам Украины артиллерией, РСЗО;
  2. использование заранее развёрнутых у границ ТОС "Солнцепёк" и "Буратино";
  3. ракетно-бомбовые удары ВКС РФ;
  4. использование КР "Калибр" и ОТРК "Искандер", аэробаллистических ракет "Кинжал".

"Сказать, что Россия никак не отвечает — я не могу. Все видят, знают, а некоторые и сами слышат, как по целям на Украине уходят "Калибры", "Кинжалы", "Искандеры", как "прилетают" X-101 и другие авиационные ракеты по "Точкам-У", танкам, аэродромам, складам, подстанциям ж/д (чтобы не могли работать электровозы)", — сказал подполковник.

"Что называется не "стеклим" Украину" — это да, но это подразумевается, когда проходит СВО, плюс поставлены задачи гуманитарного характера, о минимизации потерь среди мирных жителей, инфраструктуры", — заключил он.

Отметим, что ранее руководство Украиной уже пообещало уничтожать приграничные области России, Крымский мост, а также намекнуло на теракты в РФ.

В частности, советники офиса президента Украины Алексей Арестович и Михаил Подоляк заявляли, что "боевые действия однозначно перенесутся на территорию Российской Федерации", угрожая в скором будущем "шокировать Россию ударами".

Куда ударит "Искандер-М" в случае войны
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина михаил подоляк
Sberbank
Новости
Генштаб ВСУ гонит в северодонецкий котёл еще 5 000 украинских солдат
На Украине выпустили игральные карты с российскими офицерами
Экс-сотрудник Белого дома: Польшу ждёт "возмездие РФ" за Украину и НАТО
В Британии из-за украинского кризиса переходят на "невкусную" рыбу
Леонков: остров Змеиный нужен ВСУ из-за размещённых там российских РЛС
Сдавшийся боец ВСУ призвал украинцев не воевать за "клоуна Зеленского"
Азовцы* расхотели быть мучениками
Минобороны РФ показало кадры боевой работы ВДВ в ходе спецоперации на Украине
Верещук забирает у "Азова"* последнюю надежду и готовит его к смерти
Итальянцы сетуют на "аллергию" от Зеленского: "Боюсь найти его под кроватью"
Популярное
Происшествия
В польской Варшаве беженцы с Украины избили до смерти местного жителя

В польской Варшаве украинские беженцы забили до смерти местного жителя.

В польской Варшаве беженцы с Украины избили до смерти местного жителя
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе села Долгенькое на Изюмском направлении
Силовые структуры
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе села Долгенькое на Изюмском направлении
Мир. Новости мира
Военные РФ и ЛДНР взяли кузов трофейного оружия ВСУ к югу от Попасной
Мир. Новости мира
РВ: Военные ВС России зачищают опорный пункт ВС Украины
Любовь Степушова Для Москвы вступление Украины в ЕС стало "красной чертой" Любовь Степушова Людмила Черткова Угрозы обстрелов Белгорода напугали россиян: на то и был расчёт Людмила Черткова Ольга Лебедева Лондон поджигает Балканы, чтобы "сместить" США с позиции мирового гегемона Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
"Азов"* прощается с родными: "Сейчас мы с вами разговариваем в последний раз"
Общество
Угрозы обстрелов Белгорода напугали россиян: на то и был расчёт
Британия ввела санкции против бывшей жены Путина и его родственников
Общество
Британия ввела санкции против бывшей жены Путина и его родственников
Последние материалы
Верещук забирает у "Азова"* последнюю надежду и готовит его к смерти
Итальянцы сетуют на "аллергию" от Зеленского: "Боюсь найти его под кроватью"
В Киеве кончается бензин, на заправках 9-часовые очереди
В США предлагают вывести из оборота стодолларовые купюры, чтобы наказать россиян
Власти Молдавии пригрозили наказать "непокорных" политиков за георгиевские ленты
В 50 км от Луганска прошли мощные ночные бои с содроганием земли от артударов
"Не могут дышать и размножаться": эколог о последствиях "коммунального беспредела" в Петербурге для корюшки
GT: расширение НАТО на север заставит РФ сохранить ядерный "туз в рукаве"
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Третьяков: армия России должна дойти до Западной Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников