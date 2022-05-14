Военный эксперт рассказал, каким будет ответ России на обстрел её территорий

Военные эксперты считают, что обещанный руководством РФ жестокий военный ответ на обстрелы территории нашей страны будет дан в ближайшее время.

"Русской ответкой" может стать как интенсификация СВО, так и ракетные, термобарические или авиационные удары по территориям, с которых ведётся огонь по российской земле — пока стрелявшие не успели сменить местоположение либо в режиме "найти и уничтожить".

Кроме того, специалисты не исключают нанесение давно ожидаемых ударов по "центрам принятия решений" в Киеве, но не по Банковой, Генштабу Украины, а по засекреченным командным пунктам и бункерам.

"Бить по Банковой и Генштабу просто так, чтобы "красиво" снести здания, — можно, но неэффективно. Вполне логично, что руководство Украины или генералы со штабами не сидят в кабинетах, а находятся в бункерах и ЗКП. Однако это не значит, что Украина будет безнаказанно бить по Белгородской и другим областям", — заявил Pravda.Ru подполковник в отставке, преподаватель военной академии Константин И.

Военный пояснил, что действия ВС РФ нужно "разделить на две части" —

это защита собственных территорий от авиа- и ракетных ударов, "работы" РСЗО, беспилотников "с боезарядами или без них" и собственно ответные и упреждающие удары.

Как защищают пограничные регионы России от обстрелов Украиной

Что касается защиты, по словам подполковника, у ВС РФ имеется эшелонированная ПВО, в которую могут быть "комбинированно включены":

"Панцирь-С1";

ЗРК "Оса-АКМ";

С-125 "Печора-2М";

"Буки-М2Э";

С-200ВЭ, С-300, С-400 "Триумф";

"Русские аваксы" для отслеживания ВВС противника и истребители, штурмовики ВКС РФ для его уничтожения;

"Тор-М2";

"Тунгуски" и "Шилки";

ПЗРК у подразделений.

"Таким образом, военное руководство может комбинировать или поставить сразу все средства ПВО для защиты территории. Вышеперечисленные системы прикрывают от практически всей номенклатуры имеющихся у Украины вооружений — они могут сбивать самолёты, вертолёты, БПЛА, крылатые ракеты, "Точки-У", ракеты РСЗО", — рассказал военный преподаватель.

"Единственное, что сложно сбить, — это снаряды калибра 152-мм и 155-мм, они слишком малы, однако издалека, с "ракетных" расстояний, их не выпустить. А значит, обстреливает кто-то находящийся близко, у границы, и его нужно засечь (желательно до открытия огня) и уничтожить (артиллерийским, ракетным ударом, действиями спецназа ВС РФ, как это делается со средствами ПВО Украины)", — добавил он.

По словам подполковника, превентивный удар или ответ российской армии может быть любым.

"Если надо, то из Украины сделают стеклянную равнину, хотя понятно, что (пока) таких задач не ставится и не планируется", — пояснил военный.

Эксперт добавил, что "с диверсантами, террористами и прочими "заброшенными на территорию РФ или завербованными врагами" должны бороться ФСБ и органы военной контрразведки.

Как и чем Россия будет отвечать на обстрелы своих территорий

А вот "огневым ответом" на атаки российских территорий, по мнению офицера, могут стать:

удары по огневым точкам, складам, штабам Украины артиллерией, РСЗО; использование заранее развёрнутых у границ ТОС "Солнцепёк" и "Буратино"; ракетно-бомбовые удары ВКС РФ; использование КР "Калибр" и ОТРК "Искандер", аэробаллистических ракет "Кинжал".

"Сказать, что Россия никак не отвечает — я не могу. Все видят, знают, а некоторые и сами слышат, как по целям на Украине уходят "Калибры", "Кинжалы", "Искандеры", как "прилетают" X-101 и другие авиационные ракеты по "Точкам-У", танкам, аэродромам, складам, подстанциям ж/д (чтобы не могли работать электровозы)", — сказал подполковник.

"Что называется не "стеклим" Украину" — это да, но это подразумевается, когда проходит СВО, плюс поставлены задачи гуманитарного характера, о минимизации потерь среди мирных жителей, инфраструктуры", — заключил он.

Отметим, что ранее руководство Украиной уже пообещало уничтожать приграничные области России, Крымский мост, а также намекнуло на теракты в РФ.

В частности, советники офиса президента Украины Алексей Арестович и Михаил Подоляк заявляли, что "боевые действия однозначно перенесутся на территорию Российской Федерации", угрожая в скором будущем "шокировать Россию ударами".