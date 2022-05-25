Российский спецназ ликвидировал агентов ЦРУ

На Мемориальной стене ЦРУ появилось еще две звезды. Так в Лэнгли принято отмечать память погибших агентов. Ходят слухи, что их ликвидировал российский спецназ, но так ли это?

Бесславные ублюдки

Теперь на Мемориальной стене штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли насчитывается 139 звезд. При этом имена 37 шпионов остаются засекреченными и после их ликвидации. Как сообщает пресс-служба ЦРУ, новые звезды представляют двух "исключительных офицеров, чье наследие будет жить, и о службе которых должны знать лишь немногие избранные".

"Пользователи социальных сетей предполагают, что два сотрудника оперативного управления Центрального разведывательного управления (ЦРУ) были убиты на Украине российским спецназом. Сообщения начали распространяться после того, как в пресс-релизе ЦРУ объявило о добавлении двух новых звезд на Мемориальную стену в понедельник", — информирует своих фолловеров портал разведки США.

Во время церемонии директор ЦРУ Уильям Бёрнс вручил семьям погибших шпионов мраморные копии звезд.

В своем выступлении перед собравшимися глава ведомства сказал: "Каждый год мы собираемся в этом священном месте, чтобы скорбеть и помнить. Мы смотрим на эту Мемориальную стену, где запечатлены имена павших и чествуем тех офицеров Агентства, которые отдали свои жизни на службе нашей стране". Он назвал звезды на стене "священным созвездием, которое вдохновляет нас на большие дела".

Уничтожены два офицера секретной службы, которые, согласно должностной инструкции, выложенной на вербовочном портале ЦРУ, занимались "организацией и проведением военизированных и секретных операций, а также сбором сведений, представляющих жизненно важную информацию для лиц, принимающих решения в области национальной безопасности. Начальная зарплата составляет 70 491 — 116 788 долларов в год".

Стена плача ЦРУ

Мемориальная стена ЦРУ появилась в 1974 году. На ней первоначально была 31 звезда в память об агентах, погибших при исполнении служебных обязанностей с момента основания агентства в 1947 году. Мастер-камнерез Гарольд Фогель создал звезды в мраморе. С 1987 года ЦРУ проводит ежегодную церемонию памяти своих сотрудников и добавляет всё новые и новые звезды.

В прошлом году на стене появились четыре звезды засекреченных шпионов. Вероятно, одна из них посвящена бывшему морскому котику Майклу Гудбоу, убитому в ноябре 2020 года в сомалийской столице Могадишо.

Наибольшее количество звезд — сразу восемь — появилось в 2017 году. Имена половины из них до сих пор засекречены. Среди рассекреченных агентством числится некий Марк Раузенбергер, служивший в ЦРУ на протяжении 18 лет и уничтоженный в мае 2016 года на Филиппинах. Подробности его смерти пока не преданы гласности.

Сведения о причастности к уничтожению американских шпионов могли возникнуть из-за ликвидации 15 апреля чеченским спецназом ещё одного "рыцаря плаща и кинжала" по имени Джозеф Уорд Кларк (Joseph Ward Clark). Первоначально Государственный департамент США пытался отрицать очевидное.

"Я ограничен в том, что могу сказать, из соображений конфиденциальности, но у меня есть основания полагать, что этот человек в безопасности", — утверждал на брифинге представитель Госдепа, бывший офицер разведки Нед Прайс.

Когда речь зашла о семерых уничтоженных наёмниках из США, нехотя пришлось признать их присутствие на Украине. От оставшихся, скорее всего, постараются избавиться втихомолку.