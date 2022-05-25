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Автор Александр Шторм

Российскую армию укрепят пожилыми специалистами

Силовые структуры

Российские власти намерены пересмотреть подходы к формированию воинских подразделений и изменить ограничения по возрасту для желающих служить по контракту.

Российскую армию укрепят пожилыми специалистами

Основная идея этих изменений состоит в том, что армия должна быть укомплектована добровольцами и служащими по контракту более зрелого возраста и высокой квалификации. В итоге отправляться на службу в армию (при желании) будут люди более старшего возраста с наличием опыта и знаний, которых сейчас катастрофически не хватает .

Напомним, сегодня максимальный возраст для начала контрактной службы — 40 лет для россиян и 30 лет для граждан иностранных государств.

Что странно, закон о ЧВК в России принимать не торопятся, хотя его проект маринуется в недрах департаментов и отделов парламента уже десятилетие. Госдума трижды выносила его на рассмотрение, но, как сказал Дмитрий Песков, РФ не использует ЧВК (юридически) за пределами страны. Даже понятия такого в правовом поле страны пока нет.

При этом подразделения добровольцев, в том числе из бывших военных-отставников, открыто используются страной на Донбассе, а помощь "прошедших Крым и Рым" военспецов-добровольцев с опытом (обыкновенно, старше 40 лет), совершенно незаменима при ведении боев с противником глубоко внутри его территории.

Что даст российской армии новый закон о контрактниках

Самые первые подсчеты говорят, что российская армия может получить почти 600 тысяч солдат и офицеров возрастом 40-65 лет, имеющих опыт военной службы, обращения с техникой, а также военно-учетную специальность.

И тут мы не учитываем офицеров и прапорщиков, ушедших в запас или отставку, а это примерно 2 миллиона человек! То есть властям нужно только убедиться в целесообразности подобного шага. А он, фактически и очевидно, необходим давно и безотносительно текущих событий.

Простые цифры.

В специальной военной операции на Украине сейчас задействованы примерно сто пятьдесят тысяч военнослужащих армии РФ и около семидесяти тысяч представителей народной милиции ЛДНР. Последние явно взрослее воюющих рядом с ними россиян, ведь мобилизация в Донбассе была всеобщей, и в армию пришли мужчины от 18 до 55, но главным образом — взрослые.

Кстати, кроме перечисленных в СВО стоит учитывать подразделения добровольцев, куда входят казаки и офицеры спецназа в отставке, бьющиеся с врагами по идейным или личным соображениям.

Мнения военных специалистов о новом законе

По словам главы ЦК Общероссийского профессионального союза военнослужащих (ОПСВ) Олега Шведкова, многие идут воевать добровольцами, так как в силу возрастных ограничений по закону пойти на военную службу не могут. Законопроект призван устранить этот пробел.

К тому же, люди более старшего возраста и опыта в состоянии работать с высокоточным оружием, имеют опыт эксплуатации вооружения и военной техники еще во времена СССР. Соответствующая подготовка сказывается и на отношении к происходящему.

Люди в возрасте 40-45 лет серьезно помогли бы не только боевым, но и другим соединениям. Те, кто находятся в группе 45-65 лет, пригодились бы в медицине, инженерном обеспечении, на рембазах, в сфере техобслуживания и связи. Боевыми действиями такая помощь явно не ограничивается, а "мужики с руками" нужны везде.

Шведков отметил, что идея несколько запоздалая, но необходимая, и она в состоянии смягчить определенную напряженность в обществе, связанную со слухами о всеобщей мобилизации. Поскольку одним из авторов проекта является генерал-полковник Андрей Картаполов, документ, скорее всего, будет принят достаточно быстро.

"Не очень понятно, почему его не приняли раньше", — удивляется генерал-майор в отставке Владимир Богатырев. "В армии сегодня требуются уровень образования, наличие профессионального опыта, стрессоустойчивость, морально-политические и психологические качества, которыми обладают старшие поколения россиян".

"Сейчас появится смех "в бой идут одни старики", "армия дедов", "пенсионные батальоны", но это совсем не смешно. И речь здесь не только о том, что офицеры и рядовые старшего возраста более психологически стабильны, прошли "горнило" советской и начальной российской армии, имеют военный, а где-то и боевой опыт, умеют лечить, строить и стрелять, а также знают технику времен СССР, которой в войсках немало.

Такие "взрослые мужики" еще куда быстрее научат молодых военным хитростям и несению службы, чем условный сержант в американском кино, да и будут им, условно говоря, старшими братьями и отцами по оружию" — заявил Pravda. ru полковник в отставке, экс-морпех Александр Г.

При этом генерал-лейтенант Юрий Неткачев отметил, что в реализации проекта не все гладко, и главный вопрос "где взять деньги?". Например, как долго государство сможет оплачивать работу контрактников, социалку, медицину, лечение раненых бойцов в случае затягивания операции.

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