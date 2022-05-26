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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, почему Запад отказывает Украине в поставках РСЗО

Силовые структуры » Министерство обороны

Украина клянчит у Запада поставки РСЗО, как волшебного оружия, способного поправить дела на фронте. Однако встречает отказ, так как "США и ЕС боятся Украины больше, чем России", считает эксперт Виктор Литовкин. 

Эксперт рассказал, почему Запад отказывает Украине в поставках РСЗО

Украина считает, что её спасут РСЗО

Киевский режим провёл более 20 переговоров о поставках западных РСЗО, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая в Давосе. Он попросил Запад предоставить стране реактивные системы залпового огня (РСЗО) "как можно скорее".

Министр добавил, что европейцы отказываются это делать, пока это не сделали США. По словам Кулебы, РСЗО нужны Украине для взятия Херсона и стабилизации ситуации на Донбассе, которая оценивается как почти безнадёжная.

"Ситуация на Донбассе является чрезвычайно плохой. Если мы не получим реактивные системы залпового огня, мы не сможем освободить Херсон", — сказал Кулеба. 

Отметим, что американцы в рамках ленд-лиза обещали поставить на Украину универсальную пусковую установку M270 MLRS , которая может использоваться в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет с дальностью до 300 километров.

Запад опасается реакции Москвы

Ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что ждёт решения о передаче Украине РСЗО во время второй встречи министров обороны НАТО в Рамштайне. Но встреча прошла, а сообщений относительно этого типа вооружения не последовало.

Как сообщает немецкое агентство DPA, в НАТО существует неформальная договоренность не поставлять Украине оружие большой разрушительной силы, чтобы не способствовать началу открытой конфронтации с Москвой

"Есть опасения, например, что Россия может официально расценить поставки западных танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры. И оружие этого типа Украине не поставляют", — сообщает DPA.

Газета Politico, со своей стороны, пишет, что Вашингтон от поставок РСЗО сдерживают опасения в том, что оружие может быть использовано для нанесения ударов по территории России, а это лишь расширит и затянет конфликт.

"В Рамштайне был импульс, но, похоже, он остыл", — сказал один из сотрудников Конгресса, осведомленный о ходе дискуссий.

На прошлой неделе директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила сенатскому комитету по вооруженным силам, что Владимир Путин может пойти по "более непредсказуемой и потенциально эскалационной траектории", если война затянется, "или если он сочтет, что Россия проигрывает на Украине".

У Украины нет потенциала наступать на Херсон

Как сказал Pravda.Ru полковник в отставке военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин, не надо увязывать поставки РСЗО с наступлением на Херсон: это просто оружие, которое нужно, чтобы бороться с Россией. Американские MLRS, например, стреляют на расстояние до 40 км и поражают площадь в десятки гектар.

По словам эксперта, не будет никакого наступления Украины ни на Херсон, "ни на что".

"У Украины для этого нет потенциала. Они могут только обстреливать украинские города или тот же Херсон исподтишка для того, чтобы мстить жителям Херсона и Херсонской области, сотрудничающим с Россией", — сказал Виктор Литовкин.

НАТО боится непредсказуемости Украины

Он уточнил, что "никто Украине РСЗО поставлять не хочет", потому что "неизвестно потом, куда они будут стрелять и какие могут последовать обвинения". Например, что "НАТО воюет на стороне Украины". 

"НАТО боится Украины. Не столько России, сколько Украины боится. Потому что это непредсказуемое государство, неизвестно, куда оно повернёт свою боевую технику. И, конечно, России такие поставки не понравятся. Но Россия с НАТО воевать не будет. Так же как НАТО не будет воевать с Россией", — отметил эксперт.

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