Тактика "малых котлов" в СВО на Украине начала приносить успех

Тактика ВС РФ по организации "малых котлов" в СВО на Украине начала работать. Сами в Киеве додумались или американцы подсказали, но из Светлодарска и Лимана в эти дни ВСУ были отведены, чтобы не "свариться". Это означает, что города не будут разрушаться в результате осады, и это огромная победа.

ВСУ стали оставлять города — работает тактика "мини-котлов"

Украинские силы отходят к юго-западу от Попасной в районе Бахмута, оставив Светлодарск, чтобы защитить линии снабжения от российских наступлений на юго-востоке от Бахмута, рассказали в Американском институте изучения войны. Там впервые заговорили о тактике ВС РФ по организации "мини-котлов".

Но российские эксперты давно об этом говорят.

"Тактика "малых котлов" себя оправдывает и даёт больше результатов, чем движение армиями и корпусами. Меньше потерь среди личного состава союзных сил от артиллерийского воздействия, больше толку от действий танков и пехоты малыми группами", — сказал военкор Евгений Поддубный.

Второй большой плюс — это сохранение инфраструктуры и людей. Замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы ДНР планируют блокировать Авдеевку, однако заходить в сам город не станут ради сохранения жизней военных и мирных граждан.

"В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить. После того как город будет полностью блокирован — после этого будем разбираться", — сказал Басурин в эфире Первого канала.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал Pravda.Ru про три направления, на которых ВС РФ формируют будущие "котлы".

Он отметил, что от Изюма до Угледара операция идёт по плану. Создан котёл, противник заперт и находится в окружении. Далее подготавливается котёл в районе Авдеевки. Кнутов объяснил, что там "мы находим бреши и осуществляем обход через соседние сёла". Самые основные войска направляются к третьей группировке: Славянск — Краматорск, сообщил военный обозреватель.

Почему Киев решил отводить войска из окружения

Умную тактику оценил глава офиса президента Украины Алексей Арестович. Он сообщил, что российские военнослужащие сейчас окружают донбасские города, заставляя ВСУ отходить с занимаемых позиций.

"Надеются, что мы сами отойдём оттуда из-за опасности окружения. Не так уж и глупо с их стороны", — отметил Арестович.

Как пишет Telegram-канал "Легитимный”, закрыв эти котлы, россияне получат более 10 тысяч военнопленных украинских солдат, что в очередной раз ударит по имиджу президента Владимира Зеленского. Автор канала считает, что офис президента сейчас всячески пытается в спешке предотвратить окружение, постоянно отправляя в намечающиеся котлы подкрепления из числа теробороны.

Однако тенденция меняется, во вторник, 24 мая, впервые из Светлодарска и Лимана группировки ВСУ были отведены, убегая от окружения. Это означает, что города будут оставаться неразрушенными, и это большая победа для населения.

Тренд покажет котёл в Золотом

По информации ряда источников, в Горском и Золотом (выступ между Лисичанском и Попасной) попадут в котёл около трёх тысяч солдат Украины. Сегодня в ЛНР заявили, что взяли Тошковку и показывают оттуда видео. Это к северу от указанных населённых пунктов. Если это так, то над украинскими войсками в Золотом и Горском нависла угроза окружения, так как параллельно войска противника двигаются на север от Попасной, обходя эти два посёлка с востока.

В ближайшее время, если в Киеве решили не гнать солдат на убой, надо ждать вывода группировки из Горского и Золотого.

Из Северодонецка, возможно, уже поздно выводить войска

Под Северодонецком союзным силам ВС РФ и ополчению ЛДНР удалось окружить группировку ВСУ численностью около двух тысяч человек. Счёт идёт на часы для отвода войск из Северодонецка. Как сообщает "Страна" со ссылкой на источник, российские войска вчера вышли на трассу Бахмут — Лисичанск в районе сёл Нагорное и Белогоровка.

Таким образом трасса, по которой осуществлялось основное снабжение группировки украинских войск в Северодонецке и Лисичанске, перекрыта. Если противник закрепится, это будет означать оперативное окружение ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска, сообщил источник.

Самое большое количество украинских боевиков может попасть в котёл под Лисичанском — до десяти тысяч солдат.

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