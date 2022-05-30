Эксперты уверены, что Украина не сможет потопить Черноморский флот

Украинские военные в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное. По словам представителя ВА Одессы Сергея Братчука, Незалежная теперь окажется в состоянии нанести невосполнимый урон российскому Черноморскому флоту.

Сделать это Украина сможет якобы благодаря применению противокорабельных ракетных систем США "Гарпун". Данное утверждение сразу же раскритиковал бывший главком ЧФ РФ, адмирал Владимир Комоедов.

Он подчеркнул, что мечта продемонстрировать отсутствующее превосходство на поле боя толкает людей на бессмысленные действия и слова. Украинские спикеры лгут системно и постоянно, поэтому для них подобные утверждения — норма, заявил эксперт.

Нужно понимать, что недооценка противокорабельных ракет опасна — они используются на невероятно малых высотах и обнаруживаются уже в непосредственной близости от корабля. Для защиты от крылатых ракет "Гарпун" требуется поставить противоракетный "барьер", включающий системы РЭБ, и не снимать его до конца боевых действий.

Комоедов добавил, что самое главное в таких вопросах — быть готовыми к таким атакам и уметь своевременно применять все средства защиты.

"Необходимо нарастить радиолокационное поле, в том числе и при работе с берега, и использовать данные разведки от космических и воздушных средств и сил”, — заключил Комоедов.

В свою очередь, создатель военно-аналитического проекта "Оперативная линия" в интервью Pravda.ru заявил, что "Гарпуны" — довольно старые ракеты, дозвуковые, скорость полета 240 м/сек".

"Именно на "Гарпунах" выросли все морские учебные программы специалистов РТР и РЭБ: постановка маскирующих помех бортовыми станциями активных помех и комплексами РЭБ и постановка ложных отвлекающих и уводящих целей с помощью комплексов выстреливаемых (пассивных) помех ПК-2, ПК-10 и ПК-16, а сбивать их планировалось АК-630”, — поделился популярный военный эксперт.

"Таким образом, получить в борт "Гарпун" — значит, признать, что плохо учился в ВВУЗе и не отрабатывал курсовые задачи с должным рвением. Украинцы, конечно, могут модернизировать УСН, но она, как правило, везде радиолокационная. Так что идеи у украинских вояк очень неубедительные, но для поднятия боевого духа армии — относительно сносные", — заключил бывший военный.

В социальных сетях и чатах вспомнили, что подобные реляции уже озвучивались про "все самолеты России”, когда только началась СВО. Вот только где сейчас тот "Призрак Киева” и украинские асы?

Так что в гипотетической битве за Черное море наносить удары украинцы могут только с берега:

действительно старыми американскими ракетами "Гарпун" с инерционной системой наведения,

норвежскими противокорабельными ракетами и своими "Нептунами" (а их реально очень мало).

Дальность стрельбы у такого оружия — всего 280 км, чего хватит лишь до Змеиного острова и Херсона — где (и там, и там) стоят ПВО, РЭБ и другие средства защиты.

"Идея так себе, а реализация пока носит совершенно фантастический уклон", — смеются в соцмедиа.

Но подумать на тему защиты никогда не мешает. Как говорится, лучше перебдеть…