Турция твёрдо намерена помирить Москву и Киев, даже учения НАТО в Чёрном море запретила

Все военные учения НАТО, запланированные к проведению в Чёрном море, были отложены или полностью отменены.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сославшись на десятилетнюю конвенцию, которая дает Анкаре право вето на развертывание военно-морских сил в регионе.

Глава турецкого МИД также подчеркнул, что его страна не намерена соглашаться с западной санкционной кампанией против России и стремится избежать усиления напряжённости, пытаясь посредничать в переговорах по прекращению конфликта на Украине.

"Если бы мы присоединились к санкциям, то не смогли бы выполнять ту посредническую роль, которую играем сейчас. Мы применили Конвенцию Монтрё к военным кораблям, но воздушное пространство, этот коридор, мы должны держать его открытым, — сказал он, имея в виду соглашение 1936 года, предоставляющее Турции права регулировать морские перевозки через Чёрное море. — Мы, в соответствии с конвенцией, отменили или отложили запланированные учения НАТО. Мы играем важную роль и выполняем свои обязательства”.

Напомню, Турция в феврале воспользовалась своим правом, прописанным в Конвенции Монтрё, чтобы запретить ряду российских военных кораблей доступ в Чёрное море через пролив Босфор с начала конфликта на Украине в феврале, хотя сделала исключения для судов, возвращающихся в свои порты приписки, как это предусмотрено соглашением.

Чавушоглу не уточнил, какие именно учения были отменены или перенесены. Но Североатлантический военный блок провёл серию учений по всей Европе в последние недели. Например:

в Эстонии 15 тысяч военнослужащих из 14 стран тренировались всего в 60 километрах от ближайшей российской военной базы;

в середине мая силы НАТО провели учебную миссию в Чёрном море в рамках ежегодных учений Trojan Footprint, в которых принимали участие американские морские котики и более 3300 военнослужащих из 30 стран (там, кстати, и Украина должна была участвовать, но российская спецоперация помешала).

Турция предлагает Стамбул в качестве площадки для переговоров

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил о готовности Анкары провести новый раунд переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле.

Вероятно, учтя тот факт, что Россия и Украина не приняли его предложение "поговорить втроём" — Путин, Зеленский, Эрдоган — теперь турецкий лидер намерен подключить ООН.

Москва пока не прокомментировала турецкое предложение, а кремлёвский протокол переговоров вообще не упомянул об этом. Согласно пресс-релизу, украинская часть телефонного разговора Путина и Эрдогана в основном вращалась вокруг безопасности моряков в Черном и Азовском морях, а также разминирования черноморской акватории.