EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Турция твёрдо намерена помирить Москву и Киев, даже учения НАТО в Чёрном море запретила

Силовые структуры » Министерство обороны

Все военные учения НАТО, запланированные к проведению в Чёрном море, были отложены или полностью отменены.

Турция твёрдо намерена помирить Москву и Киев, даже учения НАТО в Чёрном море запретила

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сославшись на десятилетнюю конвенцию, которая дает Анкаре право вето на развертывание военно-морских сил в регионе.

Глава турецкого МИД также подчеркнул, что его страна не намерена соглашаться с западной санкционной кампанией против России и стремится избежать усиления напряжённости, пытаясь посредничать в переговорах по прекращению конфликта на Украине.

"Если бы мы присоединились к санкциям, то не смогли бы выполнять ту посредническую роль, которую играем сейчас. Мы применили Конвенцию Монтрё к военным кораблям, но воздушное пространство, этот коридор, мы должны держать его открытым, — сказал он, имея в виду соглашение 1936 года, предоставляющее Турции права регулировать морские перевозки через Чёрное море. — Мы, в соответствии с конвенцией, отменили или отложили запланированные учения НАТО. Мы играем важную роль и выполняем свои обязательства”.

Напомню, Турция в феврале воспользовалась своим правом, прописанным в Конвенции Монтрё, чтобы запретить ряду российских военных кораблей доступ в Чёрное море через пролив Босфор с начала конфликта на Украине в феврале, хотя сделала исключения для судов, возвращающихся в свои порты приписки, как это предусмотрено соглашением.

Чавушоглу не уточнил, какие именно учения были отменены или перенесены. Но Североатлантический военный блок провёл серию учений по всей Европе в последние недели. Например:

  • в Эстонии 15 тысяч военнослужащих из 14 стран тренировались всего в 60 километрах от ближайшей российской военной базы;
  • в середине мая силы НАТО провели учебную миссию в Чёрном море в рамках ежегодных учений Trojan Footprint, в которых принимали участие американские морские котики и более 3300 военнослужащих из 30 стран (там, кстати, и Украина должна была участвовать, но российская спецоперация помешала).

Турция предлагает Стамбул в качестве площадки для переговоров

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил о готовности Анкары провести новый раунд переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле.

Вероятно, учтя тот факт, что Россия и Украина не приняли его предложение "поговорить втроём" — Путин, Зеленский, Эрдоган — теперь турецкий лидер намерен подключить ООН.

Москва пока не прокомментировала турецкое предложение, а кремлёвский протокол переговоров вообще не упомянул об этом. Согласно пресс-релизу, украинская часть телефонного разговора Путина и Эрдогана в основном вращалась вокруг безопасности моряков в Черном и Азовском морях, а также разминирования черноморской акватории.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Запомните! "Древние укры" выкопали Черное море [Убойные новости Украины]
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Темы турция черное море реджеп эрдоган
Новости
Коротченко: поставки Киеву РСЗО несут в себе угрозу городам России
Дима Билан о событиях в Донбассе: "Задним числом я уже начинаю понимать"
США поставят Украине РСЗО под обещание "не бомбить РФ"
Касьянов обвинил Зеленского в самоустранении от решения военных вопросов
Макгрегор: "США столкнулись с полным армагеддоном на Востоке Украины"
Под Харьковом ВСУ восстали против заградотряда: есть погибшие и раненые
Военный эксперт Коротченко: "Зеленский в три раза занизил потери ВСУ"
Глава Луганской ОВА Гайдай: бойцы ВСУ держат оборону на позициях в Северодонецке
Степанов: юго-восток Украины перейдёт к России, а западная часть - к Польше
Симоньян заявила, что в СИЗО уже нет мест: "Ай-яй-яй, что же вы делаете?"
Популярное
Мир. Новости мира
Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк

Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.

Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Мир. Новости мира
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Мир. Новости мира
Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине
Людмила Черткова Когда историю заменяет мифология, получается Украина Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова
Силовые структуры
Истребители НАТО появились над островом Змеиный
Силовые структуры
Польский наёмник-снайпер занял позицию на куполе церкви в посёлке Дробышево
В Одессе женщина остановила толпу вооруженных боевиков: "Тут у нас РФ"
Силовые структуры
В Одессе женщина остановила толпу вооруженных боевиков: "Тут у нас РФ"
Последние материалы
Психолог рассказал, как узнать, готов ли разведённый мужчина к новому браку
Коротченко: поставки Киеву РСЗО несут в себе угрозу городам России
Дима Билан о событиях в Донбассе: "Задним числом я уже начинаю понимать"
США поставят Украине РСЗО под обещание "не бомбить РФ"
Турция твёрдо намерена помирить Москву и Киев, даже учения НАТО в Чёрном море запретила
Касьянов обвинил Зеленского в самоустранении от решения военных вопросов
Макгрегор: "США столкнулись с полным армагеддоном на Востоке Украины"
Под Харьковом ВСУ восстали против заградотряда: есть погибшие и раненые
Военный эксперт Коротченко: "Зеленский в три раза занизил потери ВСУ"
Глава Луганской ОВА Гайдай: бойцы ВСУ держат оборону на позициях в Северодонецке
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников