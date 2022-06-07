Военный эксперт назвал цели для российских ракет в странах НАТО

Помощник генсекретаря НАТО Камий Гран предупредил Россию о том, что альянс "не даёт гарантий, касающихся неразмещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции в случае их вступления в альянс".

Каким будет ответ РФ на "атомный меч" у самых своих границ? Об этом Pravda.Ru спросила военного историка Юрия Кнутова.

Будет ли Россия перебрасывать ядерное оружие в Калининград, а заодно — и в Крым? Возьмём ли мы новые страны с ядерной угрозой на прицел уже своих стратегических ядерных боеголовок?

А, может, достаточными будут и "простые" экономические меры? Или, наоборот, превентивные действия, как это 55 лет назад сделал Израиль против Египта в "Шестидневной войне"?

"Во-первых, конечно, те базы на территории Финляндии и Швеции, на которых возможно размещение ядерного оружия, будут взяты под прицел наших ракет — это "Искандеры", ракеты "Кинжал" гиперзвуковые, ракеты морского базирования "Калибр" с ядерной боевой частью. Кроме того, мы возьмем на ядерный прицел и центры принятия решений, которые находятся в Хельсинки и Стокгольме", — считает военный историк.

"Такой шаг со стороны Финляндии и Швеции, на мой взгляд, будет непродуманным и невзвешенным — изначально речь шла о том, что эти страны вступают в НАТО, но ядерная инфраструктура НАТО на территории этих государств разворачиваться не будет", — напомнил эксперт.

"Хотя, на учениях альянса в Балтийском море (там 40 кораблей, до 7 тысяч военнослужащих, около 70 самолетов, флагман американского флота — БДК) генерал Марк Милли выступал с речью. И прямо сказал, что мы будем на территории Финляндии и Швеции разворачивать некоторые объекты в интересах НАТО. Ещё Финляндия и Швеция не приняты, ещё не состоялась непосредственно сессия НАТО в Мадриде, а такое заявление уже прозвучало", — делится он.

"Мне кажется, Финляндия и Швеция допускают колоссальную ошибку, фактически подвергая своё население перспективе ядерного удара в случае начала ограниченной ядерной войны, либо всеобщей ядерной войны. Тем более, что те бомбоубежища, на которые финны и шведы рассчитывают, их не спасут. Это доказали удары нашими ракетами "Кинжал" по территории Украины (было разрушено экс-атомное убежище где хранились боеприпасы и был уничтожен подземный командный пункт, также предназначенный для того, чтобы выдержать ядерный удар)", — уверен специалист.

Откель грозить мы будем шведу (и финну)?

Игорь Кнутов рассказал, что РФ будет использовать базы на территории Калининграда и Северо-западного военного округа, плюс Мурманск с Северным флотом. Эти силы, по его мнению, будут задействованы, как раз, для противодействия в случае возникновения военного конфликта непосредственно с использованием этой ядерной инфраструктуры НАТО.

"А вот превентивные действия мы не рассматриваем вообще. Более того, президент России Путин достаточно спокойно отнесся к решению Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО в силу того, что эти страны не будут размещать на своей территории инфраструктуру НАТО. Но, если такое произойдет, то мы, естественно, ответим", — добавил эксперт.

"Как я уже ответил, будет создана "зона запрета доступа". Она включает в себя комплексы "Искандер", С-400, комплексы "Бастион" противокорабельные. Кроме того, планируется развёртывание МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". И, в последующем, пойдут корабли, оснащенные гиперзвуковыми ракетами "Циркон"", — констатировал специалист.