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Автор Любовь Степушова

За Украину: в США опасаются создания военной базы РФ в Никарагуа

Силовые структуры » Министерство обороны

России не надо затрачивать ресурсы и силы, чтобы организовать в Никарагуа военную базу. Однако, тогда Манагуа попадёт по жёсткие санкции США, считает эксперт Николай Калашников.

За Украину: в США опасаются создания военной базы РФ в Никарагуа

Ортега разрешил заход ВС РФ в Никарагуа

Президент Никарагуа Даниэль Ортега во вторник санкционировал заход персонала, кораблей и самолетов ВС РФ в этом году "для участия в тренировках и учениях по обмену в операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных операциях при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях". Об этом сообщила официальная газета La Gaceta.

Никарагуа считает, что обмен между вооружёнными силами будет "взаимовыгодным в случае возникновения чрезвычайных ситуаций". По данным La Gaceta, Россия также разрешила ввод никарагуанской армии для осуществления гуманитарной деятельности на территории РФ.

В США считают, что Россия близка к созданию военной базы в Никарагуа

Россия давно присутствует в Никарагуа и имеет все связи и наработки, чтобы с минимальными затратами разместить в Никарагуа военную базу. Этим Москва отплатит за вмешательство США и Европы в дела Украины, пишет Кэролайн К. Коуэн в The Hill.

"Это может позволить Москве получить контроль в Карибском бассейне. США должны будут действовать, а не просто говорить", — указала эксперт.

Никарагуа — самый давний политический и военный партнер России в регионе. Сотрудничество восходит к временам холодной войны, когда СССР поддержал сандинистов в борьбе против "контрас", поставляя оружие и ресурсы.

Москва также снабжала Никарагуа нефтью, машинами и продовольствием. Ортега отплатил политической поддержкой Москвы по всем голосованиям в ООН в вопросах осуждения "российской агрессии".

Перед самым началом СВО на Украине, 17 февраля Никарагуа посетил вице-премьер России Юрий Борисов, который пообещал, что РФ продолжит поддерживать никарагуанскую армию.

В 2013 году обе страны подписали соглашение о модернизации вооружённых сил Никарагуа силами РФ и обучении никарагуанских военнослужащих. Никарагуа покупает у России танки, бронетехнику, патрульные катера. В 2018 году были куплены два военно-транспортных самолёта для поисково-спасательных операций, а в ноябре 2017 года открыт совместный центр по борьбе с наркотиками. Никарагуа также согласилась разместить на своей территории станцию ​​ГЛОНАСС, которую американцы подозревают в слежке за их территорией.

США держат Никарагуа "на крючке"

Как сказал Pravda.Ru советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников, Никарагуа и раньше разрешала российским военным кораблям заходить в свои порты, а российским военным самолётам пролетать над её территорией.

Эксперт сомневается, что военное сотрудничество перерастёт в военную базу, потому что Никарагуа сейчас находится под санкциями Соединенных Штатов (закон RENACER) и Организации американских государств (ОАГ), так как они не признали прошедшие в прошлом году президентские выборы легитимными.

США также ставили вопрос об исключении Никарагуа из Ассоциации центральноамериканских стран, что для этой страны стало бы большой проблемой, так как Соединенные Штаты — основной торговый партнер Никарагуа на сегодняшний день, добавил эксперт.

Николай Калашников отметил, что RENACER фактически пока не введён, так что США как бы держат Ортегу "на крючке". По его словам, товарооборот Никарагуа со Штатами составляет порядка 6 миллиардов долларов, из которых 2 миллиарда — это никарагуанский экспорт в США и 4 миллиарда никарагуанский импорт из США. Заменить его быстро в расчете на сотрудничество с Китаем не получится.

"Поэтому Никарагуа проводит политику такую: с одной стороны, критикует Соединенные Штаты и их политику, а, с другой стороны, уже после выборов не пытается вызвать какие-то дополнительные раздражения у Штатов", — сказал эксперт.

По данным Южного командования, США имеют в Латинской Америке 76 военных баз. Россия — ни одной.

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Выборы в Никарагуа: очень много убедительных взаимоисключающих заявлений»
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
Темы никарагуа даниэль ортега
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