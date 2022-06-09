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Автор Александр Артамонов

Военный эксперт: американские ракеты М270 MLRS опасны для России

Силовые структуры » Министерство обороны

В ходе специальной военной операции России на Украине страны НАТО начинают снабжать Киев всё более серьёзным оружием. В чём опасность американских ракет М270 MLRS и британской зенитно-ракетной установки Starstreak, рассказал военный обозреватель Pravda. Ru Александр Артамонов.

Военный эксперт: американские ракеты М270 MLRS опасны для России

— США намерены поставить на Украину не менее 11 ракет М270 MLRS (missile или missile long range). Каждая единица — это транспортно-заряжающий пусковой модуль, на который поставлен ТПК (транспортно-пусковой контейнер), по 6 ракет в каждом контейнере, 2 контейнера на модуль. Внутри стеклопластиковых труб проложены бороздки, которые придают вращение ракете и позволяют ей лететь на 499 км и точно поражать цель. Баллистическая ракета MGM-140 ATACMC весом 1,7 тонн летит подтверждённо на 300 км. На её основе создаётся ракета, которая должна летать на 500 км, используя контейнеры и пусковые модули MLRS. Это ракета под условным названием Precision Strike Missile ("ракета точного удара").

Очень для нас печально, если такие поставки состоятся. Потому что все боеприпасы калибра 227 мм для 270 MLRS обладают хорошими возможностями самонаведения и маневрирования на маршруте.

Ещё есть европейская модификация установки М270 MLRS под названием MARS II. Немцы готовы поставлять её украинцам. По данным контроля и разведки, такая ракета оборону пробить неспособна, потому что у нас великолепные способы перехвата. К сожалению, всё равно будут случаи попадания: ракета может маневрировать в полете, у неё есть связь с оператором системы.

Также нас пугают переносной зенитно-ракетной установкой Starstreak.

Это британская система, в ней использованы три модификации:

  • морская,
  • наземного базирования на самоходных шасси,
  • переносная на самолётах.

Starstreak располагает опознаванием "свой-чужой" (разработка французов) и двухступенчатым топливным двигателем. Головная часть — три маленьких ракеты, на спинке у них стабилизаторы и датчики. В момент выстрела сначала ракета доставляет все три ракеты до какой-то точки, осуществляя разбой ракетным двигателем до скорости 3-4 маха. А потом выпускает дротики, которые летят далеко и чётко, взрываются внутри корпуса.

У них вольфрамовый сердечник, что позволяет пересекать любые преграды с живой силой. Это неприятно для нас. Потому что вольфрамовый сердечник может пробивать нашу сталь.

В ракете скрыто 400-450 граммов тротила, это половина её веса. Есть даже обратная связь с оператором на случай, если придется опять принять контроль над аппаратом.

Но у нас есть шанс бесплатно получить трофейную установку и ознакомиться с вражескими технологиями.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
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