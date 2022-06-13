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Автор Ольга Лебедева

Массированная бомбардировка ВСУ "тыловых" районов Донецка

Силовые структуры » Министерство обороны

Сегодня ВСУ нанесли массированные удары по Донецку. Били, как сообщают очевидцы в соцсетях, по районам, где никогда не было никаких военных объектов. Более того, за все восемь лет необъявленной войны Украины против своих граждан на Донбассе обстрелянные сегодня районы считались одними из самых безопасных.

Массированная бомбардировка ВСУ "тыловых" районов Донецка

Майский рынок

Первый снаряд прилетел на территорию Майского рынка, расположенного в Буденновском районе Донецка. И попал точнёхонько в один из павильонов. Находившиеся в нём женщина с ребёнком 2011 года рождения погибли на месте. Чуть позже стало известно о гибели мужчины. Более десяти человек получили ранения различной степени тяжести.

Очевидцы рассказывают, что этот "прилёт" отличался от всех предыдущих. А, надо отметить, за восемь лет непрерывных обстрелов жители Донецка научились отличать летящие на город снаряды буквально по звуку. Так вот, в этот раз — и об этом говорят все, кто чудом не пострадал, — снаряд "в полете" не издавал никаких звуков. Вообще. Просто в тишине вдруг раздался взрыв.

А потом пожар, который уничтожил несколько торговых павильонов.

По словам Даниила Безсонова, замминистра информации ДНР, вероятно, удар был нанесён с помощью новых систем, полученных ВСУ от союзников из числа членов НАТО.

По данным военных, по Буденновскому району Донецка били со стороны Орловки, где находятся позиции ВСУ.

Куда ещё "прилетело"

В результате обстрела Кировского района убит мужчина 50 лет, который находился возле жилого дома. Тяжелые ранения получили две женщины. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

По его словам, в результате взрывов повреждён газопровод в Киевском районе и здание больницы МВД. Обстрелы велись из района Авдеевки.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что обстрелы велись из РСЗО БМ-27 "Ураган" ракетами с фугасной боевой частью 9М27Ф.

На момент публикации этого материала интенсивные обстрелы Донецка продолжались. Как сообщает военкор РИА Новости, жители Куйбышевского района вынуждены спуститься в бомбоубежища. В результате обстрелов горят дома, складские помещения, автомобили.

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Куратор: Александр Артамонов
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