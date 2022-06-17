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Автор Александр Артамонов

Военный эксперт: Франция играет по правилам 1940-х годов

Силовые структуры » Министерство обороны

В ходе специальной военной операции России на Украине именно Франция наиболее активно снабжает Киев оружием. Сейчас некоторые политики заявляют о необходимости перемирия с Россией. В чём опасность такого подхода, и почему Франция не учит уроки истории, рассказал военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов.

Военный эксперт: Франция играет по правилам 1940-х годов

Эммануэль Макрон, президент Франции, выступил с законопроектом о переводе французской экономики на военные рельсы. Франция поставляет на Украину самоходные артиллеристские установки (САУ) CAESAR (по-французски сamion équipé d'un système d'artillerie — грузовик, снабженный орудием). Они снабжены 155-мм гаубицей с автоматической подачей снарядов при помощи поршневого затвора и со скорострельностью до 6 выстрелов в минуту при дальности 42 км для активно-реактивных снарядов производства французского концерна.

Во французских войсках 72-74 гаубицы, что не позволяет Франции выполнить наказ замминистра обороны: поставить Украине 1000 гаубиц.

Явно не хватает мощностей французской экономики, чтобы поставить украинцам дальнобойные средства уничтожения мирного населения.

Виноваты не только французы. Италия поставила 155-мм фельд-гаубицы FH90 (немецко-британская разработка 1970-х годов). Есть американская гаубица M777. Но французы проявляют наибольшую воинственность. Они поставили вертолеты Super Puma, хотели поставить:

  • вертолёты Tiger,
  • гранатомёт APILAS.

Французы тренируют украинские войска. Тьерри Буркхард, глава Генштаба Франции, заявил в марте, что Франция уже находится в состоянии войны с Россией.

Успеет ли Украина "переварить" всё оружие Франции? Марк Милли, председатель штабов США, и ряд других деятелей заявили о необходимости мира с Россией. Неужели это пацифизм? Вовсе нет. Вспомним 1918 год, Компьенское соглашение: Германия получила неприкосновенность собственной территории. За 20 лет была проведена Рейнская ремилитаризация: район, который должен был быть свободным от войск, на границе с Францией, неожиданно оказался вооружён до зубов. А далее — занятие Парижа 22 июня 1940 года.

По этому же сценарию действует Европа: выгородить какую-то территорию Украины, неприкосновенную для России, за 20 лет нарожать там поколение пушечного мяса с фашистской идеологией, вооружить до зубов, поставить им атомное оружие и развязать новый конфликт.

Так происходит медленное продвижение на Восток. Потому что, даже если сейчас мы отвоюем часть Украины, то мы никогда не вернёмся к границам 1997 года, как было декларировано до начала спецоперации Владимиром Путиным, призвавшим НАТО придерживаться "красных линий".

Возврат к 1997 году — это не просто освобождение Украины от нацистов, это ещё и денацификация Восточной Европы, потому что в 1997 году ряд стран Восточной Европы ещё не был в блоке НАТО, и в Восточной Европе не было оружия массового поражения. Соглашение предусматривало, что НАТО не будет продвигаться на Восток.

Исходя из этого, конфликт на Украине может быть только началом большого конфликта с европейскими государствами, нам не удастся остановиться на полумерах, иначе мы придем к сценарию Германии 1938-1940 годов.

Франция решила играть по правилам 1940-х годов, когда на французских заводах фирмы "Крезо" варилась сталь, которая шла на танки, воевавшие на Востоке, а весь потенциал французской промышленности был передан нацистам.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
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