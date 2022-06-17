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Автор Игорь Буккер

Украинские "Гномы" решат судьбу России на поле боя

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинская компания по производству робототехники Temerland заявляет, что через неделю отправит на передовую в район города Запорожья роботов-беспилотников ГНОМ, оснащённых пулемётами калибра 7,62-мм.

Украинские "Гномы" решат судьбу России на поле боя

Беспилотная роботизированная платформа "Гном"

На сайте производителя читаем, что 50-килограммовый "Гном" — это многофункциональная роботизированная платформа для:

  • ведения разведки,
  • определения целей и корректировки огня,
  • доставки боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых на специальной транспортной тележке,
  • репитер для увеличения дальности радиосвязи и управления,
  • робот-сателлит для более крупных роботизированных платформ, действующий также как подставная мишень (ретранслятор радиоточки, sim-карты мобильной связи, создание образа при помощи проектора), для выявления позиций противника и т. п.

Рекламный трюк — полагают военные эксперты

Неизвестно, как поведёт себя этакая коробочка на колёсах с габаритами 570х380х600 мм, которой можно управлять на расстоянии до пяти километров, в реальных боевых условиях.

"Построить нечто маленькое и дешёвое, а также обладающее возможностями для обеспечения многофункциональных возможностей, довольно сложно, — считает Сэмюэль Бендетт, аналитик Центра военно-морского анализа и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности. — Мы должны тщательно изучить фактическую полезность этой штуковины".

Остаются без ответа вопросы о жизнеспособности наземных боевых машин, созданных по новейшим технологиям. Без опыта их применения в приближённых к боевым условиях пока нельзя ничего сказать об их эффективности и результативности.

"В конечном итоге, функция UGV (беспилотного наземного транспортного средства) заключается в замене живого военного. Однако, люди могут общаться между собой и адаптироваться к реалиям боя. До полностью автономного использования наземных дронов ещё далеко. Это часть рекламы. Однако, когда дело доходит до роботизированных наземных транспортных средств — русские тут были впереди планеты всей", — подтвердил Бендетт в интервью веб-изданию "Task and Purpose".

Русские роботы на фронтах

Безусловно, военные эксперты имеют в виду боевой многофункциональный робототехнический комплекс на гусеничном ходу "Уран-9", разработанный "Рособоронэкспортом" и принятый на вооружение российской армией в начале 2019 года.

"В 2018 году российские военные заявили, что перебросили "Уран-9" в Сирию, хотя позже сообщалось, что старший научный сотрудник на конференции в санкт-петербургской Военно-морской академии имени Кузнецова сказал, что "современные российские боевые беспилотные наземные системы не способны выполнять поставленные перед ними задачи в обычных боевых операциях".

Однако, во время этого конфликта их видели в довольно ограниченном количестве. Дистанционно управляемый гусеничный робот-сапёр, который ранее прошёл проверку в Сирии и в освобождённой от укронацистов Малороссии, очищал от неразорвавшихся снарядов территорию порта Мариуполь.

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#TEMERLAND engineers testing a #GNOME robot with a turret
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
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