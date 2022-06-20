Ставки растут: ВСУ ударили по буровым вышкам "Черноморнефтегаза"

ВСУ ударили ночью по буровым платформам "Черноморнефтегаза", которые расположены в морской акватории недалеко от острова Змеиный. Ставки повышаются, Россия должна сделать ответный ход.

ВСУ нанесли удар по буровым вышкам РФ в Чёрном море

Украина ночью в понедельник нанесла удары по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в морской акватории недалеко от острова Змеиный. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Tелеграм-канале.

По его словам, "повреждены и горят две самоподъёмные буровые установки по добыче газа "Крым 1" и "Таврида".

"На этих буровых платформах было 12 человек, на эту минуту спасены 5, из них 3 ранены. Поиски остальных продолжаются", — информировал Аксёнов. У двоих пострадавших сильные ожоги, ещё один человек получил тяжёлое осколочное ранение, пояснила сенатор Крыма Ольга Ковитиди.

Как пишет Телеграм-канал "Рыбарь", каким образом был нанесён удар пока не ясно. По мнению автора, это мог вполне сделать украинский бронекатер: 17 июня аналогичным образом был нанесён удар по российскому буксиру "Василий Бех" с восточной стороны в 40 км восточнее острова Змеиный.

"Черноморнефтегаз" разрабатывает на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на суше Крымского полуострова, девять месторождений: два газоконденсатных, шесть газовых и одно нефтяное.

ВСУ меняют тактику

За неделю это уже второй случай атаки на российские гражданские объекты в Чёрном море, подчёркивает "Рыбарь". Судя по всему, в командовании ВСУ решили перейти от попыток уничтожения военного потенциала ВС РФ к максимальному террору гражданских объектов в Черноморье.

"Если к этому добавить старательно разгоняемый в украинском инфополе нарратив про необходимость вывести из строя Крымский мост, то можно сделать вполне логичный вывод: ВСУ будут делать ставку на удары по гражданской инфраструктуре и объектам двойного назначения для достижения психологического эффекта. А вот от прямого военного противостояния ВСУ отходят", — указал автор.

Спасение Одесского хаба

Другое объяснение пришло от самих украинцев. Экономист Андрей Клименко считает, что надо немедленно "закрыть тему" Змеиного, от которого до упомянутых вышек 25 километров.

"95% морского грузооборота Украины идёт через эти 25 километров, и в любой момент РФ может перекрыть сообщение с Одесским хабом. У нас там много узких мест, это и остров Змеиный, и Одесский хаб, и Очаков, который имеет исторически-сакральное значение для РФ", — сказал Клименко, которого цитирует "Политнавегатор".

Со своей стороны, Телеграм-канал "Легитимный", со ссылкой на свой источник сообщает, что это была "своеобразная ответка" за субботний ракетный обстрел Кременчугского НПЗ, Шебелинского ГПЗ в Харьковской области, мини-НПЗ в Губенихе, Новомосковского района Днепропетровской области.

Ставки повышаются. Каким будет ответ России?

Как заявил РИА "Новости" депутат Михаил Шеремет, атака на вышки "Черноморнефтегаза" развязала РФ руки, в ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений.

"Главное, чтобы россияне в ответ не начали бить ракетами по нашим энергоресурсным объектам и подстанциям. Тогда вся страна рискует остаться без электричества", — беспокоится "Легитимный".

Сторонником этой меры является политик Олег Царёв.

"Не могу, объяснить, почему наши военные не отключают свет на Украине", — написал Царёв в своём Телеграм-канале.

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