Хатылев указал детали операции по уничтожению генералитета ВСУ: системная работа

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении более 50 генералов и офицеров ВСУ. Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки. Он подчеркнул, что ВС РФ знают точное месторасположение не только командования ВСУ, но и иностранных наёмников.

"Современные средства разведки позволяют определить места расположения генералов и офицеров ВСУ с вероятностью, близкой к 100%. Также наше высокоточное оружие долетает до Украины со всех рубежей", — заявил Хатылев газете ВЗГЛЯД.

Эксперт полагает, что основная сложность проведения операции заключалась в точном определении времени и места сбора украинского генералитета.

"Это системная работа, а не разовая акция", — акцентировал Хатылев.

Аналитик считает, что удар был нанесён именно по этому пункту, поскольку там командование ВСУ обсуждало некую операцию с использованием западного вооружения.