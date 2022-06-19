Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении более 50 генералов и офицеров ВСУ. Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки. Он подчеркнул, что ВС РФ знают точное месторасположение не только командования ВСУ, но и иностранных наёмников.
"Современные средства разведки позволяют определить места расположения генералов и офицеров ВСУ с вероятностью, близкой к 100%. Также наше высокоточное оружие долетает до Украины со всех рубежей", — заявил Хатылев газете ВЗГЛЯД.
Эксперт полагает, что основная сложность проведения операции заключалась в точном определении времени и места сбора украинского генералитета.
"Это системная работа, а не разовая акция", — акцентировал Хатылев.
Аналитик считает, что удар был нанесён именно по этому пункту, поскольку там командование ВСУ обсуждало некую операцию с использованием западного вооружения.
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