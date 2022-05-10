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Автор Любовь Степушова

Одесса и остров Змеиный - сегодня главные цели СВО РФ

Силовые структуры » Министерство обороны

За Одессу и остров Змеиный идёт отчаянная борьба, так как это стратегические объекты поставок на Украину западной военной помощи.

Одесса и остров Змеиный - сегодня главные цели СВО РФ

Остров Змеиный и Одесса чаще всего упоминаются в военных сводках

В первую неделю мая ВСУ совершили серию атак на остров Змеиный в Чёрном море, расположенный к югу от Одессы и занятый ранее российской армией.

Однако операция по захвату острова украинцами была сорвана ВС РФ. Киевский режим потерял в боях истребитель Су-27, бомбардировщик Су-24, два БПЛА Bayraktar TB2, три многоцелевых вертолета Ми-8 с десантом и десантно-штурмовой катер "Станислав".

Одновременно в эти же дни ВКС РФ наносили ракетные удары по Одессе. Только за 9 мая выпущены четыре крылатые ракеты типа "Оникс", запущенные из Крыма комплексами "Бастион и три гиперзвуковые ракеты "Кинжал", запущенные с бомбардировщика Ту-22М3.

Были уничтожены:

  • хранилище оружия для ВСУ на территории торгового центра "Ривьера" в Одессе;
  • одесский аэродром и расположенный на его территории авиационный завод;
  • гостиница Grande Pettine в Одессе, где размещались иностранные наёмники.
  • транспортный узел и ж/д мост в районе населенного пункта Затока — важнейший трек этого канала поставок (подвергся третьему удару).

Путь доставки помощи из Румынии в Одессу приехал инспектировать Мишель

Даже глава Европейского Совета Шарль Мишель, находясь с визитом в Одессе 9 мая, вынужден был спуститься в бомбоубежище, откуда переговорил с Владимиром Зеленским по видеосвязи. Он поехал не в Киев, а в Одессу для того, чтобы убедиться, как доходит западная военная помощь Украине.

В иностранных СМИ настаивали, что он отслеживал логистику поставок зерна. В принципе, да, с Украины на Запад везётся зерно через Измаил и далее в Румынию, но вот оттуда по этому же пути везётся топливо, оружие и наёмники, в том числе, и в Одессу тоже.

Железнодорожные пути доставки через границу с Польшей и Словакией можно легко отследить, чего не скажешь про этот маршрут — до Измаила по Дунаю баржами, а потом автомобильным транспортом и по железной дороге.

Остров Змеиный обеспечивает контроль над "дорогой жизни"

Острова Змеиный находится напротив дельты устья Дуная — одного из основных водных путей Европы, поэтому обеспечивает контроль над всем побережьем от Измаила до Одессы, а также судоходного коридора к другим украинским портовым городам — Николаеву и Херсону.

Поэтому, если Россия в ходе наступления окончательно отрежет Одесскую и Николаевскую область от остальной Украины, это обеспечит уничтожение:

  • поставок западных вооружений и топлива и наёмников,
  • секретной мониторинговой службы НАТО в Одессе, которая, не исключено, что передала координаты затопленного крейсера "Москва" украинцам,
  • Украины как морской державы.

Кроме этого, позволит ВС РФ выйти к Приднестровью, где в заложниках находится миротворческий российский контингент. А если РФ разместит комплексы С-400 на острове Змеиный, то они будут контролировать базы НАТО в Румынии.

В Румынии обсуждают, что будет в случае захвата Одесской области РФ

В Румынии уже активно обсуждают, что будет после захвата россиянами Одесской области, так как это позволит им выйти на границу с Румынией. В частности, беспокоит не только военный аспект, но и раздел нефтяных богатств на шельфе Чёрного моря.

"Россия будет действовать как Китай в Южно-Китайском море, начнет разведку и бурение, возведение нефтяных вышек в водах, которые Румыния считает своими", — сказал старший научный сотрудник Европейского центра внешних связей Густав Грессель.

Читайте по теме: Военкор Поддубный: контроль над Змеиным позволит ВСУ разблокировать Одессу

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